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Το φάρμακο Wegovy της Novo Nordisk A/S για την παχυσαρκία βοήθησε δύο στα πέντε μικρά παιδιά να χάσουν αρκετό βάρος ώστε να μην κατατάσσονται πλέον ως παχύσαρκα, σύμφωνα με μελέτη.

Στη δοκιμή συμμετείχαν παιδιά ηλικίας από έξι έως 12 ετών. Η πλειονότητά τους είχε, κατά την έναρξη της μελέτης, δείκτη μάζας σώματος που τα κατέτασσε σε κατηγορία υψηλού βαθμού παχυσαρκίας. Έπειτα από περίπου έναν χρόνο, το 40% όσων έλαβαν Wegovy δεν κατατάσσονταν πλέον ως παχύσαρκα, μεταδίδει το Bloomberg.

Το εξαιρετικά επιτυχημένο φάρμακο είχε βοηθήσει μεγαλύτερα παιδιά να χάσουν βάρος σε προηγούμενες μελέτες, όμως αυτή είναι η πρώτη δοκιμή που εξετάζει την επίδρασή του σε μικρά παιδιά. Η Eli Lilly & Co. δεν έχει ακόμη αποδείξει εάν το ανταγωνιστικό της φάρμακο για την παχυσαρκία είναι αποτελεσματικό στα παιδιά.

Κανένα από τα παιδιά της ομάδας του εικονικού φαρμάκου, τα οποία εξακολουθούσαν να ακολουθούν πρόγραμμα άσκησης και διατροφή με μειωμένες θερμίδες, δεν πληρούσε τα κριτήρια ώστε να μην θεωρείται πλέον παχύσαρκο.

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