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Συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ είχε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, σε μια σπάνια επαφή υψηλού επιπέδου μεταξύ των οικονομικών επιτελείων Ουάσιγκτον και Μόσχας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα διμερούς χρηματοοικονομικής συνεργασίας, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της G20.

Η παρουσία του Σιλουάνοφ στη σύνοδο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών συμμετέχει διά ζώσης σε συνάντηση της G20 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σπάνια επαφή Ουάσιγκτον – Μόσχας

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας παραμένουν τεταμένες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των εκτεταμένων δυτικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα.

Ο Σιλουάνοφ βρίσκεται στο Άσβιλ, όπου αυτή την εβδομάδα συνεδριάζουν οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες της G20, με τη συμμετοχή του να προκαλεί αντιδράσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε ότι ο ίδιος και άλλοι ομόλογοί του αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία μαζί με τον Ρώσο υπουργό.

«Το γεγονός και μόνο ότι ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών συμμετέχει ξανά, έπειτα από τέσσερις συναντήσεις της G20 χωρίς τη Ρωσία, δείχνει ότι υπάρχει μια προσπάθεια εξομάλυνσης και γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανονικότητα στις σχέσεις με τη Ρωσία», ανέφερε ο Κλίνγκμπαϊλ.

Ο Γερμανός υπουργός χαρακτήρισε επίσης ενοχλητική την πρόσκληση προς τον Ρώσο ομόλογό του, σημειώνοντας ότι θα επιθυμούσε από την αμερικανική πλευρά να είχε καταστήσει σαφές πως ο Σιλουάνοφ δεν αντιμετωπίζεται ως ένας «κανονικός επισκέπτης».

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό της συνάντησης.

Στο τραπέζι και το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Σιλουάνοφ έχει την ευθύνη της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών της Ρωσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από απότομη αύξηση των αμυντικών δαπανών και προσπάθειες περιορισμού των επιπτώσεων των δυτικών κυρώσεων στη ρωσική οικονομία.

Ο Μπέσεντ, από την πλευρά του, έχει την εποπτεία της αμερικανικής πολιτικής κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία, γεγονός που προσδίδει πρόσθετη βαρύτητα στη συνάντηση. Μια ευρύτερη βελτίωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αγγίξει ζητήματα όπως οι κυρώσεις, οι χρηματοπιστωτικοί περιορισμοί και η πρόσβαση στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μπέσεντ συζήτησε επίσης με τον Σιλουάνοφ το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να επιχειρεί να προωθήσει το πλαίσιο που έχει διαμορφώσει για τον τερματισμό του πολέμου, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο, με τη Μόσχα και το Κίεβο να παραμένουν σε μεγάλη απόσταση ως προς τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

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