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Το υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι δεν προχωρά σε αλλαγή της στρατηγικής του για την έκδοση ομολόγων και ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί την ευελιξία που διαθέτει κατά τις δημοπρασίες κρατικών τίτλων.

Οι διευκρινίσεις ήρθαν μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδώσει περισσότερο βραχυπρόθεσμο χρέος, μετά το πρόσφατο κύμα πωλήσεων στα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας. Το δημοσίευμα επικαλούνταν συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

«Η στρατηγική έκδοσης χρέους της Γαλλίας ακολουθεί τη ζήτηση των επενδυτών», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών σε σχόλια που απέστειλε στο Bloomberg.

«Μας επιτρέπει να έχουμε ευελιξία όταν αποφασίζουμε ποια συγκεκριμένα ομόλογα σκοπεύουμε να εκδώσουμε στις δημοπρασίες, ώστε να βρισκόμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στη ζήτηση», πρόσθεσε.

«Το γεγονός ότι έχουμε εκδώσει μικρότερο όγκο τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας, 30 ετών και άνω, αντανακλά αυτή τη στρατηγική», σημείωσε ακόμη το υπουργείο.

«Σε ένα περιβάλλον υψηλότερων αποδόσεων, οι βασικοί διαπραγματευτές της αγοράς μάς έχουν μεταφέρει ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφεται χαμηλότερη ζήτηση για αυτά τα ομόλογα», πρόσθεσε.

Το ασφάλιστρο απόδοσης του γαλλικού 10ετούς ομολόγου έναντι των ασφαλέστερων αντίστοιχων γερμανικών τίτλων υποχώρησε μετά τις δηλώσεις του Λεσκίρ που μεταδόθηκαν από τον Τύπο, ωστόσο γρήγορα ανέκαμψε και έκλεισε 12 μονάδες βάσης υψηλότερα, στις 140 μονάδες βάσης.

Τα futures των γαλλικών ομολόγων διατήρησαν τις απώλειές τους μετά τη μετάδοση από το Bloomberg της θέσης του υπουργείου ότι δεν υπάρχει αλλαγή στη στρατηγική έκδοσης κρατικού χρέους.

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