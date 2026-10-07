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To sell-off στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ έχει ταράξει τους επενδυτές τους τελευταίους μήνες, αλλά οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης με ανησυχία τις αναταράξεις στην αγορά σταθερού εισοδήματος σε μια σημαντική ευρωπαϊκή χώρα: τη Γαλλία.

Η χώρα, η οποία διαθέτει την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη, βρίσκεται στο χείλος μιας κρίσης χρέους, η οποία απειλεί να προκαλέσει κοινωνικοπολιτικές αναταραχές.

Οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές δείχνουν διστακτικότητα απέναντι στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Οι ευρύτερες ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη έχουν εντείνει την αντίδραση της αγοράς, με αποτέλεσμα ένα μαζικό sell-off ευρωπαϊκών ομολόγων.

Τα γαλλικά ομόλογα δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα από τις πωλήσεις, και οι επενδυτές απαιτούν ολοένα και υψηλότερες αποδόσεις για να διακρατήσουν το χρέος σε σύγκριση με τα γερμανικά κρατικά ομόλογα. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου εκτοξεύθηκε σε επίπεδο λίγο κάτω του 5% πρόσφατα, το υψηλότερο επίπεδό της από το 2002, ενώ η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των γαλλικών και των γερμανικών ομολόγων διευρύνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 15 ετών.

Αυξάνεται πλέον η ανησυχία ότι τα προβλήματα της χώρας θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ευρύτερη χρηματοοικονομική μετάδοση της κρίσης. To Βusiness Insider παρέθεσε όσα πρέπει να γνωρίζετε για την τρέχουσα κατάσταση:

Πρώτον, η Γαλλία παρουσίασε πρόσφατα το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2027, εστιάζοντας την προσοχή των επενδυτών στο χρέος της χώρας, το οποίο αναμένεται να ανέλθει φέτος στο ιστορικό υψηλό του 119% του ΑΕΠ.

Δεύτερον, η Γαλλία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εκδώσει ρεκόρ ομολόγων το επόμενο έτος, πυροδοτώντας φόβους στους επενδυτές σταθερού εισοδήματος ότι η δανειοδότηση της χώρας καθίσταται μη βιώσιμη.

Τρίτον, οι λεγόμενοι «bond vigilantes» παρακολουθούν προσεκτικά τις αγορές κρατικών ομολόγων τα τελευταία χρόνια, καθώς οι κυβερνήσεις παγκοσμίως έχουν συσσωρεύσει περισσότερο χρέος και έχουν αυξήσει τις δαπάνες που οδηγούν σε έλλειμμα. Οι διακυμάνσεις της αγοράς συχνά οδηγούν σε αύξηση των αποδόσεων, κάτι που οι bearish επενδυτές ελπίζουν ότι θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις να αλλάξουν την προσέγγισή τους στα δημοσιονομικά ζητήματα.

Τέταρτον, ο πληθωρισμός αποτελεί κύριο μέλημα για τους επενδυτές παγκοσμίως. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Ο αυξημένος πληθωρισμός κάνει τους επενδυτές πιο διστακτικούς να διατηρήσουν κρατικά χρεόγραφα.

Τέταρτον, η πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη παίζει επίσης ρόλο. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τον Νοέμβριο μετά τις πρόσφατες διαμαρτυρίες σχετικά με την προσιτότητα στα ακίνητα. Η γεωπολιτική αστάθεια αποτελεί επίσης λόγο για τους επενδυτές να πουλήσουν ομόλογα.

Οι επιπτώσεις γίνονται ήδη αισθητές και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιταλίας εκτοξεύθηκε στο 4,74%, σημειώνοντας άνοδο 18 μονάδων βάσης την τελευταία εβδομάδα. Η Ελλάδα, η οποία έχει αντιμετωπίσει δημοσιονομικά προβλήματα και κρίσεις χρέους για μεγάλο μέρος του 21ου αιώνα, είδε την απόδοση του 10ετούς ομολόγου της να εκτοξεύεται στο 4,57%, επίσης αυξημένη κατά 18 μονάδες βάσης την τελευταία εβδομάδα.

Για τους επενδυτές, η κατάσταση έχει πυροδοτήσει έναν μεγαλύτερο φόβο για χρηματοοικονομική μετάδοση.

«Όταν η διαφορά μεταξύ του κόστους δανεισμού της Γαλλίας και της Γερμανίας φτάνει σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά το 2012, οι επενδυτές στέλνουν ένα σαφές μήνυμα», ανέφερε ο Λούκμαν Οτουνούγκα, επικεφαλής της έρευνας αγοράς στη χρηματιστηριακή εταιρεία FXTM, προσθέτοντας ότι «η επιφυλακτικότητα θα μπορούσε να επεκταθεί» και στην αμερικανική αγορά.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν τη σταθερή ανοδική τους πορεία τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα πρακτικά της Fed που αναμένονται στα μέσα της εβδομάδας. Το 10ετές ομόλογο σημείωσε περαιτέρω άνοδο 5 μονάδων βάσης στο 5,33%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

«Ο κίνδυνος μετάδοσης επέστρεψε στην Ευρώπη», ανέφερε ο κορυφαίος οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ-Εριάν αναφερόμενος στο sell-off γαλλικών ομολόγων τη Δευτέρα. «Αυτή η εβδομάδα παρείχε αναμφισβήτητα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για μια δυναμική για την οποία είχα προειδοποιήσει: την αυξανόμενη επέκταση του κινδύνου επιτοκίου στον πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο spread», προσέθεσε.

Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν τη δυνατότητα να πυροδοτήσουν μια αλυσιδωτή αντίδραση αρνητικών επιπτώσεων σε όλες τις αγορές.

Οι υψηλότερες αποδόσεις ασκούν πίεση στις αποτιμήσεις των μετοχών. Επίσης, επηρεάζουν το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την οικονομία και καθιστούν τα κρατικά ομόλογα ελκυστικό προορισμό για τους επενδυτές, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να αποσπάσει κεφάλαια από άλλους τομείς που βασίζονται στις αγορές χρέους, όπως οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Μέρος της ζημίας από το παγκόσμιο sell-off ομολόγων έχει ήδη επεκταθεί στις αγορές συναλλάγματος και μετοχών. Το ευρώ διαμορφώθηκε στα 1,12 δολάρια τη Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 2% τον τελευταίο μήνα και το χαμηλότερο επίπεδο έναντι του δολαρίου των τελευταίων 17 μηνών.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές επηρεάστηκαν ευρέως καθώς οι επενδυτές αφομοίωναν την τελευταία άνοδο των αποδόσεων, με τον δείκτη αναφοράς CAC 40 της Γαλλίας να σημειώνει πτώση 3% τις τελευταίες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης.

«Η Γαλλία ξεχωρίζει, καθώς τα περιθώρια έχουν φτάσει σε επίπεδα κρίσης», τόνισαν οι αναλυτές της Barclays σχετικά με το παγκόσμιο sell-off ομολόγων την περασμένη εβδομάδα. «Το μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης επιτοκίων παραμένει υπό πίεση».

Η κατάσταση στη Γαλλία είναι επικίνδυνη. «Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι πριν από 5 χρόνια τα επιτόκια δανεισμού της Γαλλίας για 10ετή ομόλογα ήταν ουσιαστικά μηδενικά, ενώ σήμερα πλησιάζουν με ταχείς ρυθμούς το 5%», τόνισε σε ανάλυσή του ο Στίβεν Κόλτμαν, επικεφαλής μακροοικονομικών αναλύσεων στην εταιρεία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων 21shares. «Με το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να υπερβαίνει κατά πολύ το 100%, ο κλονισμός στα δημοσιονομικά, καθώς το υφιστάμενο χρέος λήγει και αναχρηματοδοτείται, θα είναι σημαντικός».

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