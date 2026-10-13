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Καθησυχαστική εμφανίζεται η γαλλική τραπεζική εποπτική αρχή απέναντι στους φόβους ότι η εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, την ώρα που η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας των διεθνών επενδυτών.

Σύμφωνα με την Αρχή Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης (ACPR), η έκθεση των γαλλικών τραπεζών στο δημόσιο χρέος της χώρας παραμένει περιορισμένη και επαρκώς διαφοροποιημένη, με αποτέλεσμα οι πρόσφατες έντονες διακυμάνσεις στην αγορά ομολόγων να μην αποτελούν, επί του παρόντος, απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

«Είμαστε αρκετά καθησυχασμένοι όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχουν στις τράπεζες οι πρόσφατες εξελίξεις στα spreads», δήλωσε την Τρίτη, σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι, η Εμανουέλ Ασουάν, γενική γραμματέας της ACPR.

Όπως εξήγησε, η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι τα χαρτοφυλάκια δημόσιου χρέους των γαλλικών τραπεζών χαρακτηρίζονται από περιορισμένη έκθεση και σημαντική διαφοροποίηση.

Στα 190 δισ. ευρώ τα γαλλικά ομόλογα στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια

Σύμφωνα με έκθεση της ACPR που δημοσιεύθηκε επίσης την Τρίτη, οι γαλλικές τράπεζες κατείχαν το 2025 περίπου 190 δισ. ευρώ σε τίτλους του γαλλικού Δημοσίου, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 213 δισ. δολάρια.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αντιπροσώπευαν το 24% του συνόλου των κρατικών τίτλων που διακρατούσαν οι τράπεζες, αλλά μόλις το 2% του συνολικού ενεργητικού τους.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν βασικό επιχείρημα της εποπτικής αρχής, η οποία εκτιμά ότι η περιορισμένη συμμετοχή των εγχώριων κρατικών ομολόγων στους τραπεζικούς ισολογισμούς μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης των πιέσεων από την αγορά δημόσιου χρέους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η Ασουάν επισήμανε ότι οι γαλλικές τράπεζες εμφανίζουν χαμηλότερη έκθεση στο χρέος της χώρας τους σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η διαφοροποίηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος δανεισμού της Γαλλίας αυξάνεται και οι επενδυτές επανεξετάζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη δημοσιονομική της πορεία.

«Υψηλής ποιότητας» το γαλλικό δημόσιο χρέος

Η επικεφαλής της εποπτικής αρχής υπερασπίστηκε επίσης την ποιότητα των γαλλικών κρατικών τίτλων, παρά τις πιέσεις που καταγράφονται στην αγορά.

«Πρόκειται για χρέος πολύ υψηλής ποιότητας, όπως αποδεικνύεται τόσο από τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις όσο και από τα επίπεδα πιθανότητας αθέτησης υποχρεώσεων», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, τα συγκεκριμένα ομόλογα εξακολουθούν να ενισχύουν τα αποθέματα ρευστότητας των γαλλικών τραπεζών.

«Δεν υπάρχουν ζητήματα χρηματοοικονομικής ευρωστίας ή εμπιστοσύνης όσον αφορά την έκθεση των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών σε αυτούς τους τίτλους», πρόσθεσε.

Η τοποθέτηση της ACPR επιχειρεί να διαχωρίσει τις πιέσεις που αντιμετωπίζει το γαλλικό Δημόσιο στις αγορές από την οικονομική κατάσταση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Η κρίση χρέους και η εκτίναξη των spreads

Οι διαβεβαιώσεις της εποπτικής αρχής έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας έχουν επιστρέψει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει αυξανόμενες κοινωνικές αντιδράσεις για τις δημόσιες δαπάνες.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αιτήματα για μεγαλύτερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης εισέρχονται ήδη στην τρίτη εβδομάδα τους, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές ομολόγων έχουν αντιδράσει έντονα στις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του γαλλικού χρέους.

Το spread του γαλλικού 10ετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού Bund έχει διευρυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερη απόδοση για να χρηματοδοτήσουν το γαλλικό Δημόσιο.

Πρόσφατα, η διαφορά αυτή έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο της κρίσης κρατικού χρέους της Ευρωζώνης, αντανακλώντας τη σημαντική επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος.

Προειδοποίηση από τη Blackstone για τα ευρωπαϊκά χρέη

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στη Γαλλία, αλλά επεκτείνονται και στη γενικότερη δημοσιονομική κατάσταση της Ευρώπης.

Ο Τζον Γκρέι, πρόεδρος της Blackstone, προειδοποίησε την Τρίτη ότι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, βρίσκονται αντιμέτωπες με μια περίοδο δύσκολης προσαρμογής, εξαιτίας της χαμηλότερης οικονομικής ανάπτυξης και των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Η προειδοποίηση υπογραμμίζει τον προβληματισμό των διεθνών επενδυτών για τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να περιορίσουν τα ελλείμματά τους χωρίς να επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Για τη Γαλλία, η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η δημοσιονομική προσαρμογή συμπίπτει με μια περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας.

Οι εκλογές του 2027 αυξάνουν την αβεβαιότητα

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, η εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο μεταξύ της Μαρίν Λεπέν, που εμφανίζεται ως επικρατέστερη υποψήφια της ακροδεξιάς, και του Ζαν-Λικ Μελανσόν, από την άκρα Αριστερά.

Η αβεβαιότητα για την επόμενη κυβέρνηση και τις δημοσιονομικές πολιτικές που θα ακολουθήσει αποτελεί πρόσθετο παράγοντα ανησυχίας για την αγορά γαλλικών ομολόγων.

Παρά τις πολιτικές και οικονομικές πιέσεις, η δομή της γαλλικής αγοράς δημόσιου χρέους διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη άλλων χωρών που βρέθηκαν στο επίκεντρο της προηγούμενης ευρωπαϊκής κρίσης.

Σε αντίθεση με την Ιταλία και την Ισπανία, όπου οι εγχώριες τράπεζες είχαν σημαντική έκθεση στα κρατικά ομόλογα κατά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, οι γαλλικές τράπεζες διακρατούν συγκριτικά μικρότερο μέρος του χρέους της χώρας τους.

Αντίθετα, περισσότερο από το μισό γαλλικό δημόσιο χρέος βρίσκεται στα χέρια διεθνών επενδυτών.

Η διαφοροποίηση αυτή περιορίζει την άμεση σύνδεση μεταξύ των κινδύνων του γαλλικού Δημοσίου και των ισολογισμών των εγχώριων τραπεζών.

Ο κίνδυνος υποβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης

Παρά την καθησυχαστική στάση της ACPR, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μια ενδεχόμενη υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Γαλλίας θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στις τράπεζες.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Bloomberg Intelligence, αρνητικές αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης για το γαλλικό Δημόσιο θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τις αξιολογήσεις των ίδιων των τραπεζών ως εκδοτών χρέους όσο και εκείνες των ομολόγων τους.

Ωστόσο, η Ασουάν ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιος αυτόματος μηχανισμός που να οδηγεί σε υποβαθμίσεις τραπεζών κάθε φορά που υποβαθμίζεται η πιστοληπτική ικανότητα του κράτους.

«Όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις και τις ενδεχόμενες υποβαθμίσεις του γαλλικού δημόσιου χρέους, δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα να ενεργοποιούνται αυτόματα αντίστοιχες υποβαθμίσεις για τις γαλλικές τράπεζες», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη μια αυτόματη σύνδεση μεταξύ της αξιολόγησης του Δημοσίου και εκείνης των τραπεζών.

Η βασική εκτίμηση της γαλλικής εποπτικής αρχής παραμένει, επομένως, ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια και περιορισμένη έκθεση στο εγχώριο δημόσιο χρέος, ώστε να αντέξουν τις σημερινές πιέσεις.

Ωστόσο, η πορεία των αποδόσεων, οι πιθανές αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης και η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών του 2027 θα συνεχίσουν να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη σταθερότητα της γαλλικής χρηματοπιστωτικής αγοράς.

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