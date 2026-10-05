Το κόστος ασφάλισης των ομολόγων των γαλλικών τραπεζών έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών έχει εκτιναχθεί πάνω από εκείνο άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική και πολιτική κατάσταση της Γαλλίας μεταδίδονται πλέον και στις πιστωτικές αγορές.

Το ετήσιο κόστος για την προστασία έναντι αθέτησης πληρωμών σε senior ομόλογα της Société Générale, ύψους 10 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών, έφθασε τη Δευτέρα στα 103.000 ευρώ. Πρόκειται για περίπου 16.500 ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με το κόστος ασφάλισης αντίστοιχου χρέους της Deutsche Bank, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η διαφορά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς μόλις στα τέλη Αυγούστου το κόστος ασφάλισης των δύο τραπεζών ήταν το ίδιο.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στις υπόλοιπες μεγάλες γαλλικές τράπεζες. Τα spreads των credit default swaps (CDS) της BNP Paribas και της Crédit Agricole βρίσκονται επίσης πολύ υψηλότερα από εκείνα μεγάλων τραπεζών στη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Ισπανία.

Η γαλλική κρίση περνά στις τράπεζες

Η μεγάλη απόκλιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη δημοσιονομική και πολιτική μεταβλητότητα.

Η πρόταση για τον προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε «αισιόδοξη» από το δημοσιονομικό συμβούλιο της χώρας, την ώρα που οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο νευρικοί ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αναμέτρηση θα μπορούσε να οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο μεταξύ της Μαρίν Λεπέν και του Ζαν-Λικ Μελανσόν, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτική αβεβαιότητα στις αγορές.

Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου έχει εκτιναχθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ το premium που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικά κρατικά ομόλογα έναντι των αντίστοιχων γερμανικών Bunds έφθασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης.

«Έσπασε» η ηρεμία στις ευρωπαϊκές πιστωτικές αγορές

«Τα υψηλότερα επιτόκια, οι ανανεωμένες δημοσιονομικές ανησυχίες και η αυξανόμενη αβεβαιότητα έβαλαν τελικά τέλος στην πρόσφατη ηρεμία στις πιστωτικές αγορές του ευρώ», ανέφεραν σε σημείωμά τους προς πελάτες τη Δευτέρα οι στρατηγικοί αναλυτές της ING Bank, Γέρουν φαν ντεν Μπρουκ και Τίμοθι Ρέιχιλ.

Όπως σημείωσαν, «η αδυναμία είναι περισσότερο έντονη στον γαλλικό κίνδυνο, αλλά έχει εξαπλωθεί και στην περιφέρεια».

Οι τράπεζες βρίσκονται άμεσα εκτεθειμένες στις εξελίξεις, είτε μέσω των κρατικών ομολόγων που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους είτε μέσω των δανείων τους, τα οποία επηρεάζονται έμμεσα από τις συνέπειες της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Τα spreads των CDS των μεγαλύτερων γαλλικών τραπεζών βρίσκονταν ήδη πάνω από εκείνα των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών τους πριν από τον Σεπτέμβριο, καθώς ο πολιτικός κίνδυνος στη Γαλλία συσσωρεύεται εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες, με τη δημοσιονομική αβεβαιότητα και την πολιτική ένταση να αυξάνουν πλέον αισθητά το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές για τις γαλλικές τράπεζες.

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