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Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Γερμανία ενισχύθηκε περισσότερο από ό,τι αναμενόταν τον Αύγουστο, τροφοδοτώντας τις ελπίδες ότι η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης αρχίζει να αποκτά δυναμική.

Ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών του ινστιτούτου ZEW αυξήθηκε στις 34,2 μονάδες τον Αύγουστο, από 26,3 μονάδες τον Ιούλιο, ξεπερνώντας αισθητά τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg, η οποία τοποθετούσε τον δείκτη στις 30 μονάδες.

Καλύτερη των προσδοκιών ήταν και η εικόνα του δείκτη που αποτυπώνει την αξιολόγηση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών.

«Η γερμανική οικονομία συνεχίζει να επωφελείται από τα προγράμματα υποδομών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», δήλωσε ο πρόεδρος του ZEW Άχιμ Βάμπαχ.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα της στάθμης των υδάτων στον Ρήνο αποτελούν έναν επιπλέον άμεσο κίνδυνο που επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα».

Πληθαίνουν τα θετικά μηνύματα

Τα στοιχεία του ZEW έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από ενθαρρυντικές ενδείξεις για τη γερμανική οικονομία, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας.

Η ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου αποδείχθηκε ισχυρότερη από τις προβλέψεις, ενώ πρόσφατοι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπιστοσύνης έχουν επίσης παρουσιάσει βελτίωση.

Παράλληλα, η γερμανική οικονομία εμφανίζεται μέχρι στιγμής ανθεκτικότερη από ό,τι αναμενόταν απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην εκτίναξη του ενεργειακού κόστους.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι μεγάλες κρατικές δαπάνες για υποδομές και άμυνα, οι οποίες προσφέρουν πρόσθετη ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα.

Το πακέτο μεταρρυθμίσεων του Μερτς

Στην ενίσχυση της αισιοδοξίας συμβάλλει και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της οικονομικής πολιτικής.

Οι παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων τη φορολογία, το συνταξιοδοτικό σύστημα, την αγορά εργασίας και τη μείωση της γραφειοκρατίας, με βασικό στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Παρά τις θετικές ενδείξεις, η πορεία της οικονομίας εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα από το πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ρήνος γίνεται ξανά πρόβλημα

Πρόσθετος κίνδυνος είναι η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του Ρήνου, μιας από τις σημαντικότερες εμπορικές αρτηρίες της Ευρώπης.

Η πτώση της στάθμης των υδάτων προκαλεί ήδη σοβαρές διαταραχές στην εμπορική ναυσιπλοΐα, περιορίζοντας τα φορτία που μπορούν να μεταφέρουν τα πλοία και αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων.

Έτσι, παρά τη σαφή βελτίωση των προσδοκιών, η γερμανική ανάκαμψη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικούς εξωτερικούς κινδύνους, από το ενεργειακό κόστος και τις γεωπολιτικές εξελίξεις μέχρι τα προβλήματα στις μεταφορές.