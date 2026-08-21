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Η γερμανική μεταποίηση κατέγραψε τον Αύγουστο την καλύτερη επίδοσή της εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, προσφέροντας νέα ένδειξη ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αρχίζει να αφήνει πίσω της την παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας.

Ο δείκτης PMI μεταποίησης της S&P Global εκτινάχθηκε στις 54,1 μονάδες, ξεπερνώντας όλες τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Πρόκειται για την ισχυρότερη επίδοση από το 2022, με οποιαδήποτε μέτρηση πάνω από τις 50 μονάδες να υποδηλώνει επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η ισχυρή εικόνα της βιομηχανίας βοήθησε τη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης για δεύτερο διαδοχικό μήνα. Ο σύνθετος PMI υποχώρησε οριακά στις 51 μονάδες, από 51,3 τον Ιούλιο, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το όριο που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Αδύναμος κρίκος παρέμειναν οι υπηρεσίες, όπου ο σχετικός δείκτης μειώθηκε στις 48,5 μονάδες, περνώντας σε περιοχή συρρίκνωσης.

«Η ανάκαμψη του μεταποιητικού τομέα έχει ανακτήσει τη δυναμική της», ανέφερε ο οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, Φιλ Σμιθ, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος είχε εμφανίσει σημάδια κόπωσης κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Παρά τις αβεβαιότητες για τη διάρκεια της ανάκαμψης και τους συνεχιζόμενους κινδύνους στις αλυσίδες εφοδιασμού, η αισθητή βελτίωση της εμπιστοσύνης των βιομηχανικών επιχειρήσεων για τη μελλοντική παραγωγή ενισχύει τις προσδοκίες ότι η ανοδική τάση μπορεί να συνεχιστεί.

Η γερμανική οικονομία βγαίνει από τη στασιμότητα

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς η γερμανική οικονομία δείχνει να ανακάμπτει παρά τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν και της ευρύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι διαρθρωτικές προκλήσεις παραμένουν σημαντικές, από την υποχώρηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας έως την αυξανόμενη πίεση από την Κίνα. Ωστόσο, η ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, ενώ οι δείκτες οικονομικού κλίματος έχουν αρχίσει να βελτιώνονται.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η αύξηση των κρατικών δαπανών για υποδομές και άμυνα, η οποία προσφέρει νέα ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα.

Η Bundesbank εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι η γερμανική οικονομία βρίσκεται πλέον «ξεκάθαρα σε πορεία ανάκαμψης», η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοπεί ούτε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο κίνδυνος των επιτοκίων

Στον αντίποδα, νέα εμπόδια μπορεί να δημιουργήσει το υψηλότερο κόστος δανεισμού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια τον Ιούνιο για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια και οι αγορές αναμένουν νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο, καθώς η ενεργειακή κρίση διατηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι δείκτες PMI παρακολουθούνται στενά από τις αγορές, καθώς αποτελούν από τις πρώτες ενδείξεις κάθε μήνα για την κατεύθυνση της οικονομίας. Παρότι δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ, η αιφνιδιαστική επιτάχυνση της γερμανικής μεταποίησης αποτελεί ένα ακόμη θετικό σήμα για την πορεία της οικονομίας.

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