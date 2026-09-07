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Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση σχεδόν ενός έτους, σηματοδοτώντας μια απρόσμενη ανατροπή στην προσπάθεια ανάκαμψης της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Η παραγωγή μειώθηκε κατά 1,1% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Destatis, έναντι αύξησης 0,2% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Bloomberg. Παράλληλα, τα στοιχεία του Ιουνίου, τα οποία αρχικά έδειχναν μικρή άνοδο, αναθεωρήθηκαν και πλέον καταγράφουν μηδενική μεταβολή.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση της γερμανικής βιομηχανικής παραγωγής από τον Αύγουστο του 2025.

Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως στη μειωμένη παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας, με τη στατιστική υπηρεσία να επισημαίνει ότι στον συγκεκριμένο κλάδο υπήρξε διακοπή της παραγωγής για αρκετές εβδομάδες.

Ωστόσο, ο λιγότερο ευμετάβλητος κινητός μέσος όρος τριών μηνών ήταν κατά 0,4% υψηλότερος σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τον δύσκολο και γεμάτο διακυμάνσεις δρόμο που καλείται να διανύσει η Γερμανία στην προσπάθειά της να ξεπεράσει την πολυετή οικονομική στασιμότητα. Έπειτα, πάντως, από μια πρόσφατη σειρά θετικών οικονομικών δεδομένων, ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά 1% φέτος, με ρυθμό διπλάσιο από εκείνον που προβλεπόταν μόλις πριν από τρεις μήνες.

Με τη στήριξη των προσπαθειών για την αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών, την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, η ανάπτυξη αποδείχθηκε απροσδόκητα ισχυρή κατά το δεύτερο τρίμηνο και αναμένεται να επιταχυνθεί.

Στήριξη από τις βιομηχανικές παραγγελίες

Η τρίτη διαδοχική μηνιαία αύξηση των εργοστασιακών παραγγελιών τον Ιούλιο αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμική της οικονομίας βραχυπρόθεσμα. Οι κατασκευαστές πλοίων, τρένων και αεροσκαφών ήταν μεταξύ εκείνων που επωφελήθηκαν περισσότερο από την αυξανόμενη ζήτηση, την ώρα που η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.

Οι τελευταίες προσπάθειες της Volkswagen να αντιμετωπίσει την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα, το υψηλό κόστος και τη χαμηλή αξιοποίηση των εργοστασίων της αποτυπώνουν το μέγεθος των πιέσεων.

Το εποπτικό συμβούλιο της αυτοκινητοβιομηχανίας ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα ένα ευρύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον 50.000 περικοπές θέσεων εργασίας, περίπου οι μισές από τις οποίες αφορούν τη Γερμανία.

Οι επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή

«Παρότι η παραγωγή στον μεταποιητικό τομέα παρέμεινε σχετικά ανθεκτική κατά το δεύτερο τρίμηνο, παρά την άνοδο των τιμών της ενέργειας, οι συνέπειες της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή φαίνεται πλέον να έχουν ολοένα μεγαλύτερο αντίκτυπο», ανέφερε τη Δευτέρα το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας.

«Συνολικά, οι προοπτικές για μια ευρύτερη ανάκαμψη της βιομηχανικής δραστηριότητας κατά το υπόλοιπο του έτους παραμένουν επομένως υποτονικές», πρόσθεσε.

Ο Γιοργκ Κρέμερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, επισήμανε επίσης ότι, εάν εξαιρεθεί ο έκτακτος παράγοντας που επηρέασε την αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανική παραγωγή εξακολουθεί ουσιαστικά να κινείται πλευρικά και σε χαμηλά επίπεδα.

«Δεν πρόκειται να υπάρξει ισχυρή οικονομική ανάκαμψη όσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν βελτιώνει το επιβαρυμένο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας και δεν ανακάμπτουν οι εταιρικές επενδύσεις», δήλωσε.

Η οικονομική δυσαρέσκεια και η άνοδος της AfD

Οι προκλήσεις αυτές έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της εκλογικής υποστήριξης προς την ακροδεξιά.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, στην ανατολική Γερμανία, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) επικράτησε με μεγάλη διαφορά των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στις κρατιδιακές εκλογές του Σαββατοκύριακου.

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