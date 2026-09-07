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Ιστορική νίκη κατέγραψε η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, υπερδιπλασιάζοντας τα ποσοστά της σε σχέση με το 2021 και προκαλώντας ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με το προσωρινό τελικό αποτέλεσμα, η AfD αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά πρώτη δύναμη με 43,8%, έναντι 20,8% στις προηγούμενες εκλογές, καταγράφοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της σε εκλογές γερμανικού κρατιδίου.

Σε μεγάλη απόσταση ακολουθεί η CDU με 17,2%, επίδοση που αποτελεί τη χειρότερη στην ιστορία της στη Σαξονία-Άνχαλτ. Το SPD συγκέντρωσε 9,3%, οι Πράσινοι 8,9% και η Αριστερά (Die Linke) 8,6%. Το BSW της Σάρα Βάγκενκνεχτ πέρασε οριακά το εκλογικό κατώφλι με 5,3%, ενώ το FDP, με μόλις 2,6%, μένει εκτός κοινοβουλίου.

Οι 39 έδρες και η χαμένη αυτοδυναμία

Η μεγάλη νίκη, ωστόσο, δεν δίνει στην AfD την αυτοδυναμία που επιδίωκε ο επικεφαλής της στο κρατίδιο Ούλριχ Ζίγκμουντ.

Στο νέο κοινοβούλιο των 83 εδρών, η AfD καταλαμβάνει 39 έδρες, έναντι 15 της CDU. SPD, Πράσινοι και Die Linke εξασφαλίζουν από 8 έδρες και το BSW 5. Η απόλυτη πλειοψηφία απαιτεί 42 έδρες, επομένως η AfD βρίσκεται μόλις τρεις έδρες μακριά από την αυτοδυναμία. Η συμμετοχή εκτοξεύθηκε στο 77,8%, από 60,3% το 2021, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

Το αποτέλεσμα δημιουργεί πλέον ένα εξαιρετικά δύσκολο πολιτικό παζλ. Ο Ζίγκμουντ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι προτιμά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της AfD, ενώ κορυφαία στελέχη του κόμματος ερμήνευσαν το αποτέλεσμα ως σαφή εντολή διακυβέρνησης.

Ωστόσο, CDU, SPD, Πράσινοι και Die Linke έχουν αποκλείσει συνεργασία με την AfD, διατηρώντας τουλάχιστον προς το παρόν το λεγόμενο γερμανικό «τείχος προστασίας» – την Brandmauer – απέναντι στην ακροδεξιά.

Το BSW κρατά το «κλειδί»

Καθοριστικός μπορεί να αποδειχθεί ο ρόλος του BSW, το οποίο διαθέτει πέντε έδρες και, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με την AfD.

Ο επικεφαλής του BSW στο κρατίδιο, Τόμας Σούλτσε, έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης της AfD. Μεταξύ των δύο πολιτικών δυνάμεων υπάρχουν κοινές θέσεις, κυρίως όσον αφορά τη Ρωσία, τις κυρώσεις και το ενεργειακό κόστος, αλλά και σημαντικές διαφορές στην οικονομία και την εκπαίδευση.

Ο Ζίγκμουντ, πάντως, εμφανίζεται απρόθυμος να κάνει μεγάλους συμβιβασμούς προκειμένου να φθάσει στην εξουσία. Έχει απορρίψει την πρόταση του BSW για έναν μη κομματικό πρωθυπουργό και έχει αφήσει ακόμη και ανοικτό το ενδεχόμενο νέων εκλογών, εφόσον δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης.

Από την πλευρά του BSW, η Κλάουντια Βίτιχ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να ψηφίσει ούτε τον Ζίγκμουντ της AfD ούτε τον Σβεν Σούλτσε της CDU για την πρωθυπουργία, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι μετά το αποτέλεσμα της κάλπης θα ήταν «εντελώς αντιδημοκρατικό» να αποκλειστεί πλήρως η AfD από τη διακυβέρνηση.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του γερμανικού n-tv/dpa, η ίδια η Βάγκενκνεχτ, μετά την είσοδο του BSW στη Βουλή της Σαξονίας-Άνχαλτ, ζήτησε «τέλος στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας», λέγοντας ότι ελπίζει πλέον να υπάρχουν κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες για αλλαγή πορείας στην ενεργειακή και ρωσική πολιτική.

Ιστορικό ορόσημο για τη γερμανική ακροδεξιά

Η σημασία της αναμέτρησης ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της Σαξονίας-Άνχαλτ. Η τοπική οργάνωση της AfD έχει χαρακτηριστεί από την υπηρεσία προστασίας του Συντάγματος ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική, χαρακτηρισμό κατά του οποίου το κόμμα έχει κινηθεί νομικά.

Εάν η AfD καταφέρει τελικά να αναλάβει την κυβέρνηση, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολεμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που κόμμα χαρακτηρισμένο ως ακροδεξιά θα κυβερνήσει γερμανικό κρατίδιο.

Η πρώτη θέση της AfD σε κρατιδιακές εκλογές, πάντως, δεν αποτελεί από μόνη της πρωτοφανές γεγονός, καθώς είχε ήδη επικρατήσει στη Θουριγγία το 2024. Αυτό που διαφοροποιεί τη Σαξονία-Άνχαλτ είναι το 43,8% και η απόσταση μόλις τριών εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός που μετατρέπει την εκλογική νίκη σε πολύ σοβαρότερη δοκιμασία για την πολιτική απομόνωσης της AfD.

Η ανάρτηση Τραμπ για τη νίκη του AfD στη Σαξονία – Άνχαλτ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε μέσω Truth Social γράφημα που αποτυπώνει στατιστική προβολή για τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές που διεξήχθησαν στο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Δεν σχολίασε μέχρι στιγμής.

Οι σχέσεις της AfD με το ρεπουμπλικανικό κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ είχαν απασχολήσει ιδιαίτερα την προεκλογική εκστρατεία ενόψει των εθνικών εκλογών του 2025 στη Γερμανία.

Μια εβδομάδα προτού διεξαχθούν οι εκλογές, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε κάνει ομιλία που προκάλεσε σοκ στη Σύνοδο του Μονάχου για την Ασφάλεια, στην οποία ουσιαστικά απαίτησε τα κόμματα εξουσίας στη Γερμανία να εγκαταλείψουν το «τείχος προστασίας» έναντι του κόμματος της άκρας δεξιάς.

Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ

Reuters

Το πρακτορείο χαρακτηρίζει τη νίκη της AfD «ιστορική», επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα αποτελεί ορόσημο για την άκρα δεξιά στη μεταπολεμική Γερμανία και ταυτόχρονα σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Το Reuters συνδέει την εκλογική εκτίναξη της AfD με την ευρύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, ενώ υπογραμμίζει τη σκληρή γραμμή του κόμματος στο μεταναστευτικό, την επιδίωξη αποκατάστασης των σχέσεων με τη Ρωσία και την αντίθεσή του στη στήριξη της Ουκρανίας.

Associated Press

Το AP εστιάζει πλέον στο τελικό μέγεθος της νίκης: 43,8% και 39 έδρες, δηλαδή μόλις τρεις λιγότερες από τις 42 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία. Επισημαίνει επίσης ότι η CDU περιορίστηκε στο 17,2%, ενώ το αποτέλεσμα αντανακλά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα. Παρά τη σαρωτική επικράτηση, το AP σημειώνει ότι ο δρόμος της AfD προς την κυβέρνηση παραμένει δύσκολος λόγω της άρνησης των περισσότερων άλλων κομμάτων να συνεργαστούν μαζί της.

Financial Times

Οι FT μιλούν για ιστορική τομή στη γερμανική πολιτική, με την AfD να φθάνει περίπου στο 44% και τη CDU να καταγράφει συντριπτική ήττα. Η βρετανική εφημερίδα δίνει ιδιαίτερο βάρος στις συνέπειες για τον Φρίντριχ Μερτς, εκτιμώντας ότι το αποτέλεσμα αυξάνει την πίεση στον καγκελάριο και επαναφέρει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τη συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η «Brandmauer» απέναντι στην AfD.

The Guardian

Η βρετανική εφημερίδα χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα «σεισμική μετατόπιση» στη γερμανική πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι η AfD έφθασε στο 43,8%, σχεδόν διπλασιάζοντας την εκλογική της δύναμη, αλλά έμεινε τρεις έδρες κάτω από την αυτοδυναμία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει επίσης στην κατάρρευση της CDU και στο γεγονός ότι η στρατηγική αποκλεισμού της AfD από κυβερνητικές συνεργασίες αντιμετωπίζει πλέον τη σοβαρότερη δοκιμασία της.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης. Το νέο κρατιδιακό κοινοβούλιο πρέπει να συγκληθεί το αργότερο έως τις 6 Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία για την εκλογή νέου πρωθυπουργού.

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