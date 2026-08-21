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Οι αναλυτές της Goldman Sachs Group και της JPMorgan Chase & Co. συγκαταλέγονται στους πλέον αισιόδοξους για την πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών, στηριζόμενοι στις ισχυρές προοπτικές της εταιρικής κερδοφορίας, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs αύξησαν τον τριμηνιαίο στόχο τους για τον δείκτη Stoxx Europe 600 στις 670 μονάδες, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 3% από το κλείσιμο της Τετάρτης. Η Panmure Liberum εμφανίζεται ως η πιο bullish στη δημοσκόπηση, με πρόβλεψη για 700 μονάδες έως το τέλος του έτους, ενώ η JPMorgan βλέπει τον δείκτη να σκαρφαλώνει γύρω στις 680 μονάδες.

Κατά μέσο όρο, 15 αναλυτές αναμένουν ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης θα ολοκληρώσει το έτος γύρω στις 651 μονάδες, καταγράφοντας ετήσιο ράλι της τάξης του 10%. Αυτό θα σημάνει το τέταρτο διαδοχικό έτος κερδών, στο μεγαλύτερο ανοδικό σερί της Ευρώπης από το 2015.

«Η Ευρώπη έχει πάει πολύ καλύτερα από ό,τι θα περίμεναν σχεδόν όλοι στις αρχές αυτού του έτους», δήλωσε η Σάρον Μπελ, ανώτερη αναλύτρια ευρωπαϊκών μετοχών της Goldman Sachs. «Υπήρξε τόση προσοχή σε μια χούφτα εταιρειών στις ΗΠΑ και την Ασία, που νιώθω ότι η Ευρώπη δεν έχει λάβει την αναγνώριση που της αξίζει».

Ο Stoxx 600 έχει καταγράψει ιστορικά υψηλά, καθώς τα εταιρικά κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών έχει επίσης καθησυχάσει τις αγορές σε μια περίοδο που τα στοιχεία από τις ΗΠΑ απογοητεύουν, ενώ οι επενδυτές έχουν στραφεί σε ένα ευρύτερο φάσμα ευρωπαϊκών μετοχών που αναμένεται να ωφεληθούν από τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αναλυτές της αγοράς υποτιμούσαν συστηματικά τη δυναμική της ανόδου. Τον Δεκέμβριο περίμεναν ότι ο Stoxx 600 θα αυξανόταν κατά μέσο όρο κατά 7% έως το τέλος του 2026, με τον πιο αισιόδοξο στόχο να τοποθετεί τον δείκτη στις 650 μονάδες — ένα επίπεδο που έχει ήδη αγγίξει.

Επιπλέον, οι αναλυτές διατήρησαν την ψυχραιμία τους μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν τον Φεβρουάριο, αναμένοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη θα παρέμενε ανθεκτική παρά την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, πρόβλεψη που επαληθεύτηκε καθώς οι εταιρείες ανακοίνωσαν τα ισχυρότερα περιθώρια κέρδους ιστορικά για το δεύτερο τρίμηνο.

Η Μπεάτα Μάνθι, αναλύτρια της Citigroup, σημείωσε ότι η αγορά βλέπει πλέον όλο και περισσότερο τις ευρωπαϊκές μετοχές ως «αντιστάθμισμα κινδύνου (hedge) εντός του παγκόσμιου AI trade».

Η περιοχή εξαρτάται λιγότερο από εταιρείες με τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες στην AI — ένα πλεονέκτημα καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν την απόδοση των δισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύονται στις ΗΠΑ και την Ασία. Ένα καλάθι ευρωπαϊκών εταιρειών που υιοθετούν την AI, το οποίο διαμορφώνει η Bank of America, έχει σημειώσει άλμα 12% φέτος, υπεραποδίδοντας έναντι της πτώσης 2,3% των αμερικανικών κολοσσών της τεχνολογίας (hyperscalers).

Παρόλα αυτά, το ράλι αντιμετωπίζει αρκετούς κινδύνους έως το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών εντάσεων και των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει σχέδια για υποβολή του Ιράν σε μια «οικονομική D-Day». Το πετρέλαιο έχει σημειώσει άλμα 30% από τα χαμηλά του Ιουλίου, ενώ οι αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων έχουν αγγίξει υψηλά πολλών δεκαετιών.

Ο Stoxx 600 σημείωσε υποχώρηση για επτά διαδοχικές συνεδριάσεις, στο μεγαλύτερο πτωτικό σερί του από τον Σεπτέμβριο του 2023.

«Οι μετοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλούς αγνώστους», δήλωσε ο Εμάνουελ Κο, αναλυτής της Barclays, αναφέροντας την επιστροφή του πολιτικού κινδύνου από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό στη Γαλλία, καθώς και τις εποχικά αρνητικές τάσεις του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, ο Κο σημείωσε ότι το «μονοπάτι της λιγότερης αντίστασης» παραμένει ανοδικό λόγω της ανθεκτικότητας της κερδοφορίας. Αναλυτές της HSBC Holdings πρόσθεσαν επίσης ότι η αγορά έχει ήδη προσαρμοστεί στις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων, οπότε είναι πιθανό να ενισχυθεί από τυχόν υποχώρηση αυτών των στοιχείων.

Στον αντίποδα βρίσκεται ο Σεμπάστιαν Ρέντλερ της Bank of America, ο οποίος αναμένει πιθανή αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου των μετοχών λόγω των «ανεπίλυτων ζητημάτων» γύρω από τον ενεργειακό εφοδιασμό και την οικονομική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ. Ο αναλυτής υποβάθμισε περαιτέρω τον ήδη απαισιόδοξο στόχο του στις 610 μονάδες, υποδηλώνοντας πτώση 6% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Για άλλους πάντως, η διάχυση από τις δαπάνες για την AI καθώς και η εταιρική κερδοφορία αποτελούν επαρκή λόγο για να παραμείνουν αισιόδοξοι. Οι αναλυτές αναμένουν κατά μέσο όρο τα κέρδη των εταιρειών του Stoxx 600 να σημειώσουν άλμα 15% φέτος και 9% το 2027, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

«Η αισιοδοξία μας δεν προέρχεται από τα μακροοικονομικά στοιχεία αλλά από τους αναλυτές μετοχών (stock analysts) μας», δήλωσε ο Τζέρι Φάουλερ, αναλυτής της UBS Group, ο οποίος διατηρεί τον στόχο των 690 μονάδων για το τέλος του έτους. «Οι προβλέψεις από πάνω προς τα κάτω (top-down) αποδεικνύονται λιγότερο ακριβείς, καθώς η κερδοφορία σε συγκεκριμένες επενδυτικές θεματικές τροφοδοτεί την ευρωπαϊκή ανάπτυξη».

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