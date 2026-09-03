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Οι ασιατικές αγορές κινούνται ανοδικά την Πέμπτη, καθώς η αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων και η σταθεροποίηση των τιμών πετρελαίου ενίσχυσαν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Οι επενδυτές αξιολογούν παράλληλα τα νέα οικονομικά στοιχεία από την περιοχή, ενώ στρέφουν το βλέμμα τους στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να δώσουν νέα σήματα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών αμερικανικών δεικτών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στις ασιατικές συναλλαγές, μετά τη μικρή άνοδο της Wall Street στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Άνοδος σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύεται κατά 0,23%, με τις εμπορικές εταιρείες να ηγούνται των κερδών, ενώ ο ευρύτερος Topix σημειώνει άνοδο 0,96%.

Η Mitsubishi Corp. κατέγραψε κέρδη σχεδόν 5%, ενώ οι μετοχές του χρηματοπιστωτικού κλάδου κινήθηκαν υψηλότερα, μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire Hathaway, Γκρεγκ Άμπελ, ο οποίος επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του ομίλου στις επενδύσεις του στην Ιαπωνία.

Η Berkshire Hathaway διαθέτει συμμετοχές άνω του 10% σε μεγάλες ιαπωνικές εμπορικές εταιρείες και έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των τοποθετήσεών της, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημειώνει άνοδο 1,46%, ενώ ο Straits Times της Σιγκαπούρης ενισχύεται κατά 0,39%.

Υποχώρηση αποδόσεων και πετρελαίου στηρίζει το κλίμα

Το κλίμα στις ασιατικές αγορές βελτιώθηκε μετά την άνοδο των αμερικανικών μετοχών στη Wall Street, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου μειώθηκε στο 4,784%, μετά την άνοδο σε υψηλά πολλών ετών.

Αντίστοιχη αποκλιμάκωση σημειώθηκε και στην Ιαπωνία, όπου η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε κατά περίπου 5 μονάδες βάσης στο 2,97%, μετά την πρόσφατη άνοδό της πάνω από το 3%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το 1996.

Οι τιμές πετρελαίου κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα, μετά το τριήμερο ανοδικό σερί, καθώς οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές για τις εξελίξεις μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις στις ενεργειακές ροές.

Όλα τα βλέμματα στα στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τις εκτιμήσεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Οι αγορές αποτιμούν σήμερα πιθανότητα περίπου δύο στις τρεις για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία υπηρεσιών στην Κίνα

Στην Κίνα, ο δείκτης RatingDog PMI υπηρεσιών αυξήθηκε τον Αύγουστο στις 51,4 μονάδες από 50,4 τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 50,6 μονάδες.

Η ιδιωτική έρευνα έδειξε ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, ταχύτερη αύξηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τέταρτο διαδοχικό μήνα αύξησης της απασχόλησης.

Τα στοιχεία διαφοροποιούνται από τον επίσημο δείκτη υπηρεσιών της Κίνας, ο οποίος είχε δείξει συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Ο Shanghai Composite και ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης CSI 300 ενισχύονται κατά 0,14% και 0,18% αντίστοιχα, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κινείται με πτώση 0,13%.

Ισχυρά στοιχεία από Αυστραλία και Ιαπωνία

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,40%, καθώς το εμπορικό πλεόνασμα του Ιουλίου ξεπέρασε τις προβλέψεις, αν και μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα λόγω πτώσης των εξαγωγών κατά 3,3%.

Στην Ιαπωνία, ο κλάδος υπηρεσιών παρουσίασε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων πέντε μηνών τον Αύγουστο, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα παραμένει ανθεκτική.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

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