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Οι μεγαλοεπενδυτές σε εταιρικά ομόλογα όπως η ABN AMRO Investment Solutions και η Brandywine Global Investment Management εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με τις εικασίες ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, ετοιμάζεται να αυξήσει τα επιτόκια.

Αφού επανέλαβε τη δέσμευσή του για μείωση του πληθωρισμού, οι αγορές χρήματος θεωρούν πιο πιθανή την αύξηση των επιτοκίων κατά την επόμενη απόφαση της κεντρικής τράπεζας στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αν και πολλά εξαρτώνται από τα στοιχεία για την απασχόληση αυτής της εβδομάδας και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα ακολουθήσουν, οι αποδόσεις των πιο ευαίσθητων στη νομισματική πολιτική διετών αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Ορισμένοι επενδυτές στην αγορά έχουν αμφιβολίες, καθώς οι δηλώσεις του Γουόρς έχουν ταράξει τις αγορές τους τελευταίους μήνες, παρότι ο ίδιος έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να περιορίσει τον πληθωρισμό. Αυτό τους κάνει να προετοιμάζονται για τον κίνδυνο να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα και πάλι, όπως έκανε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την αξιοπιστία της Fed, οι οποίες έχουν συμβάλει στην άνοδο των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου δύο δεκαετιών. Η TD Securities δήλωσε ότι το βασικό της σενάριο είναι η Fed να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.

Για τον Κριστόφ Μπουσέ της ABN AMRO, τα σχόλια του Γουόρς δεν ήταν αρκετά για να τον πείσουν ότι οι αξιωματούχοι θα προχωρήσουν στην αύξηση. Αποφεύγει τα ομόλογα μακράς διάρκειας, τα οποία είναι ευάλωτα στις ανησυχίες ότι η Fed δεν έχει τον πλήρη έλεγχο των πληθωριστικών πιέσεων.

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως πρόεδρος τον Ιούνιο, η δέσμευσή του να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο στόχο του 2% της Fed καθησύχασε τους επενδυτές που ανησυχούσαν ότι θα ικανοποιούσε την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ για μειώσεις επιτοκίων. Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων εκτοξεύτηκαν προς τα πάνω, ισοπεδώνοντας την καμπύλη αποδόσεων.

Τον Ιούλιο, προκάλεσε την αντίθετη αντίδραση, με την καμπύλη να γίνεται πιο απότομη όσο ποτέ από τον Αύγουστο του 2025. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων ανέβηκαν, καθώς οι επενδυτές δήλωσαν ότι δεν κατάφερε να εξηγήσει λογικά την απόφαση της επιτροπής να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.

Φυσικά, τα επερχόμενα οικονομικά στοιχεία είναι καθοριστικά, ιδίως η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή, αφού τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ ήταν πιο συγκρατημένη από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Παρ’ όλα αυτά, ο Γουόρς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «τα πάνε καλά» στον τομέα της απασχόλησης και ότι τον απασχολεί περισσότερο η πτυχή της σταθερότητας των τιμών στο πλαίσιο της αποστολής της κεντρικής τράπεζας.

«Υπάρχει κίνδυνος η αγορά να συνεχίσει να αναλαμβάνει το ρόλο της Fed, να υπερεκτιμά τις αυξήσεις των επιτοκίων και η Fed να μην ανταποκριθεί, καθώς τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι περιορισμένα», δήλωσε ο Τζορτζ Κατραμπόνε, επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος στη DWS Americas. «Δεν έχει τόσο να κάνει με το γεγονός ότι βρισκόμαστε πάνω από τον στόχο του 2%, όσο με την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η οικονομία».

Εν μέσω αμφιβολιών σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές και χωρίς τις προοπτικές κατευθύνσεις των προκατόχων του Γουόρς, οι επενδυτές σε συμβόλαια ανταλλαγής εντείνουν τις κινήσεις αντιστάθμισης κινδύνου για τον επόμενο μήνα, αποτιμώντας περίπου 60% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του Bloomberg, Έντουαρντ Χάρισον, «η ενίσχυση της αρχικής αντίδρασης της αγοράς, δηλαδή η πτωτική πορεία της καμπύλης, είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα αν η Fed προχωρήσει στην αύξηση. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων αρχικά μειώθηκαν, αυτό υποδηλώνει ότι η αξιοπιστία της Fed έχει ενισχυθεί. Αυτό μπορεί τελικά να ωφελήσει τα περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος μεγαλύτερης διάρκειας, προκαλώντας πτώση τόσο των πραγματικών αποδόσεων όσο και των σημείων ισοζυγίου».

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