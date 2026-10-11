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Όταν ο Ότις Γουόκερ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η φυσική εξέλιξη της καριέρας του φαινόταν προδιαγεγραμμένη εντός των βρετανικών συνόρων. Ωστόσο, ύστερα από περίπου εκατό άκαρπες αιτήσεις σε εταιρικά προγράμματα για νεοεισερχόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο 21χρονος αναγκάστηκε να αλλάξει ριζικά στρατηγική.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, αξιοποιώντας την ειδική βίζα του Χονγκ Κονγκ για αποφοίτους κορυφαίων πανεπιστημίων, εξασφάλισε μια θέση στον τομέα του μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων σε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στο ασιατικό χρηματοοικονομικό κέντρο, αποκτώντας επίπεδα επαγγελματικής αυτονομίας που θα ήταν αδιανόητα στη Βρετανία.

Η περίπτωση του Γουόκερ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό αλλά μέρος μιας ευρύτερης, ανησυχητικής τάσης. Τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το 2025 καταγράφηκε ένα διευρυνόμενο έλλειμμα 45.000 νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών που εγκατέλειψαν τη Βρετανία σε σχέση με εκείνους που έφτασαν στη χώρα — ένα χάσμα που μεγαλώνει αδιάλειπτα από το 2022.

Μια αγορά εργασίας που αποκλείει τη νέα γενιά

Πίσω από την έξοδο των πτυχιούχων κρύβεται μια εγχώρια αγορά εργασίας που ευνοεί συστηματικά την ηλικία και την προϋπηρεσία, εκτοπίζοντας όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους πορείας. Τα στοιχεία της πλατφόρμας προσλήψεων Indeed δείχνουν κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος για αγγλόφωνες θέσεις εργασίας στο εξωτερικό ειδικά από υποψηφίους αρχικού επιπέδου.

Η ανεργία των νέων στη Βρετανία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, ενώ σχεδόν ένα εκατομμύριο νέοι κατατάσσονται πλέον στην κατηγορία των NEETs, άτομα που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οι επικριτές της κυβέρνησης των Εργατικών επισημαίνουν ότι οι φορολογικές επιβαρύνσεις και οι απότομες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους εργοδότες, την ώρα που η ταχεία ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης περιορίζει δραστικά την ανάγκη για προσωπικό εισαγωγικού επιπέδου. Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για ενίσχυση των θέσεων μαθητείας, οι οικονομολόγοι επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες στη Βρετανία παραμένουν αισθητά πιο δυσμενείς σε σύγκριση με το εξωτερικό.

Αναδιάταξη των παγκόσμιων ταξιδιωτικών προορισμών

Η κρίση επηρεάζει εξίσου τους διεθνείς φοιτητές που επέλεγαν παραδοσιακά τη Βρετανία για τις σπουδές και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η αύξηση των απαιτούμενων μισθολογικών ορίων για τη χορήγηση βίζας σε τομείς όπως οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ και το ESG καθιστά πλέον εξαιρετικά δύσκολη την παραμονή τους στη χώρα μετά την αποφοίτηση.

Αυτό το περιβάλλον αναγκάζει τους αποφοίτους να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές:

Επιστροφή στις χώρες καταγωγής: Σύμφωνα με στελέχη επαγγελματικού προσανατολισμού, το ποσοστό των Κινέζων φοιτητών που επιλέγουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για να ξεκινήσουν την καριέρα τους διπλασιάστηκε, ενώ ενισχύεται η αναζήτηση θέσεων στην Ινδία και τη Μαλαισία.

Η Ασία και η Μέση Ανατολή ως νέοι πόλοι έλξης: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσελκύουν αυξανόμενο αριθμό φοιτητών, αν και οι περιφερειακές εντάσεις επηρεάζουν παροδικά την ελκυστικότητά τους, ενώ το Χονγκ Κονγκ προσελκύει ταλέντα μέσω ειδικών προγραμμάτων βίζας.

Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος: Η Europe Language Jobs καταγράφει αύξηση 15% στους Βρετανούς υποψηφίους που αναζητούν θέσεις στην ηπειρωτική Ευρώπη, με προορισμούς όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία, ιδιαίτερα για όσους διαθέτουν ευρωπαϊκό διαβατήριο λόγω Brexit.

Η διάβρωση των παραδοσιακών «πυλώνων» του Λονδίνου

Ακόμη και οι πλέον περιζήτητοι κλάδοι της νομικής, της επενδυτικής τραπεζικής και της μηχανικής λογισμικού, οι οποίοι αποτελούσαν ιστορικά τον μαγνήτη για το νεανικό εργατικό δυναμικό στο Λονδίνο, καταγράφουν πλέον τη μεγαλύτερη έξοδο ενδιαφέροντος προς το εξωτερικό.

Καθώς οι αμοιβές στην εγχώρια αγορά πιέζονται και το κόστος διαβίωσης παραμένει υψηλό, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δομική διαρροή εγκεφάλων. Για τη νέα γενιά πτυχιούχων, η έναρξη μιας επιτυχημένης καριέρας δεν περνά πλέον μέσα από την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά μέσα από τις αγορές της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.

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