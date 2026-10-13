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Μια ισχυρότερη ισοτιμία του γουάν αποτελεί ένα από τα πιο υποτιμημένα σενάρια στην παγκόσμια αγορά συναλλάγματος, ύψους 9,5 τρισ. δολαρίων ημερησίως, σύμφωνα με τον Καμακσία Τριβέντι της Goldman Sachs.

Το κινεζικό νόμισμα είναι υποτιμημένο κατά περίπου 20% έως 25%, εκτίμηση που ο επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας στρατηγικής συναλλάγματος, επιτοκίων και αναδυόμενων αγορών της Goldman Sachs χαρακτηρίζει «συντηρητική». Όπως σημείωσε, το αυξανόμενο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ενισχύει την προοπτική περαιτέρω ανατίμησης.

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι το γουάν θα ενισχυθεί στα 6,40 γουάν ανά δολάριο μέσα σε έναν χρόνο, από περίπου 6,69 σήμερα. Παράλληλα, οι δείκτες εύλογης αξίας της τράπεζας δείχνουν ότι στο μέλλον είναι πιθανό να κινηθεί ακόμη και στην περιοχή του 6 γουάν ανά δολάριο.

Το κινεζικό νόμισμα είχε βρεθεί κοντά στο 6 στις αρχές του 2014, όταν οι ισχυρές εισροές κεφαλαίων είχαν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο της ισοτιμίας.

«Οι επενδυτές υποτιμούν το πόσο μακριά μπορεί να κινηθεί», δήλωσε ο Τριβέντι, επισημαίνοντας ότι κάθε φορά που η Goldman Sachs αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για το γουάν, η αγορά εξακολουθεί να μην έχει προεξοφλήσει πλήρως αυτή την κίνηση.

«Η άποψή μας είναι πολύ απλή: πιστεύουμε ότι θα είναι μια σταδιακή διαδικασία, αλλά θα έχει διάρκεια», πρόσθεσε.

Το γουάν ενισχύεται έναντι του δολαρίου

Η εκτίμηση της Goldman Sachs έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα δέχεται αυξανόμενη κριτική από μεγάλους εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων ευρωπαϊκές χώρες, για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί ένα τεχνητά αδύναμο νόμισμα προκειμένου να ενισχύει τις εξαγωγές της.

Το Πεκίνο απορρίπτει τις συγκεκριμένες αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι συναλλαγματικές προσαρμογές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές ανισορροπίες της παγκόσμιας οικονομίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ισχύς των κινεζικών εξαγωγών αντανακλά την αυξανόμενη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Η διεθνής πίεση προς το γουάν έχει ενταθεί, την ώρα που οι κινεζικές αρχές του έχουν επιτρέψει να ενισχυθεί έναντι των περισσότερων μεγάλων νομισμάτων. Το αυστηρά διαχειριζόμενο νόμισμα έφτασε σε υψηλό τετραετίας έναντι του δολαρίου.

Η ισχύς του γουάν το καθιστά ένα από τα λίγα νομίσματα που εμφανίζουν περιθώριο για πιο διατηρήσιμη ανατίμηση, σε μια περίοδο κατά την οποία το δολάριο έχει ανακάμψει λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και του επίμονου πληθωρισμού.

Ο Τριβέντι εκτιμά ότι το μέγεθος της υποτίμησης του γουάν θα φαινόταν ακόμη μεγαλύτερο εάν συνυπολογίζονταν οι επιδόσεις της Κίνας στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και στο εξωτερικό ισοζύγιο.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ανήλθε στα 805,5 δισ. δολάρια κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους.

«Κατά την άποψή μου, επομένως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το νόμισμα είναι σημαντικά υποτιμημένο», ανέφερε.

Οι προβλέψεις της ευρύτερης αγοράς είναι περισσότερο συγκρατημένες. Σε έρευνα του Bloomberg, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το γουάν θα μπορούσε να ενισχυθεί ελαφρά, στα 6,68 γουάν ανά δολάριο στην υπεράκτια αγορά έως το τέλος του έτους.

Οι εμπορικές σχέσεις και η στρατηγική του Πεκίνου

Ο Τριβέντι εκτιμά ότι οι Κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να αισθάνονται πλέον μεγαλύτερη άνεση απέναντι σε μια περαιτέρω ανατίμηση του γουάν, εν μέρει λόγω της σημασίας της σταθερότητας στις εμπορικές σχέσεις.

Η Κίνα απέφυγε την περαιτέρω κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνώντας να περιορίσει τις εξαγωγές υβριδικών οχημάτων μετά τις συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή.

Το γουάν έχει ενισχυθεί περισσότερο από 8% έναντι του ευρώ από τις αρχές του έτους.

Η μεγαλύτερη ανοχή του Πεκίνου απέναντι σε ένα ισχυρότερο νόμισμα συνδέεται επίσης με την αλλαγή στη δομή των κινεζικών εξαγωγών, οι οποίες βασίζονται ολοένα περισσότερο σε προηγμένες τεχνολογίες και εξελιγμένη μεταποίηση.

«Από την οπτική της Κίνας, αυτό που θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η σταθερότητα των εμπορικών σχέσεων», ανέφερε ο Τριβέντι. Όσο διατηρείται αυτή η σταθερότητα, πρόσθεσε, το Πεκίνο αναγνωρίζει ότι ένας βαθμός ανατίμησης του νομίσματος είναι συμβατός με τα θεμελιώδη μακροοικονομικά δεδομένα.

Μια σταδιακή ενίσχυση του γουάν ευθυγραμμίζεται επίσης με τον στόχο του Πεκίνου να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του κινεζικού νομίσματος.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει δεσμευτεί στο παρελθόν για τη δημιουργία ενός ισχυρού νομίσματος, το οποίο θα χρησιμοποιείται ευρέως στο διεθνές εμπόριο, τις επενδύσεις και τις αγορές συναλλάγματος και θα αποκτήσει θέση παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

«Μια μέτρια, σταδιακή αλλά διατηρήσιμη ανατίμηση εξυπηρετεί και αυτόν τον στόχο διεθνοποίησης», δήλωσε ο Τριβέντι.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ένα ισχυρότερο γουάν θα μπορούσε να καταστήσει πιο ελκυστικές τις αποδόσεις των κινεζικών περιουσιακών στοιχείων, ενισχύοντας περαιτέρω το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών.

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