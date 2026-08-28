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Οι πετρελαϊκές εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει περίπου στα δύο τρίτα των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, περιορίζοντας τον αντίκτυπο της σύγκρουσης με το Ιράν στις διεθνείς τιμές του αργού, σύμφωνα με την Goldman Sachs Group Inc.

Οι συνολικές εξαγωγές αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από την περιοχή έχουν αυξηθεί στα 15 έως 16 εκατ. βαρέλια ημερησίως, με την άνοδο να υποστηρίζεται από τις περισσότερες διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της Goldman Sachs, μεταξύ των οποίων οι Ντάαν Στρούιβεν και Γιούλια Ζέστκοβα Γκρίγκσμπι.

Οι σημερινές ροές παραμένουν κατά 7 έως 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, ωστόσο έχουν αυξηθεί θεαματικά σε σχέση με το χαμηλό των 5 έως 6 εκατ. βαρελιών την ημέρα που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο.

Μόνο οι διελεύσεις πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ πιθανότατα βρίσκονται πλέον κοντά στις εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων για 8 έως 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Τα «σκοτεινά» τάνκερ και οι μεταφορτώσεις

«Η αύξηση των “σκοτεινών” διελεύσεων από εξειδικευμένους μεταφορείς, καθώς και των μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο, δείχνει ότι παραγωγοί και ναυτιλιακές εταιρείες προσαρμόζονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η Goldman Sachs.

Οι αυξημένες αυτές «σκοτεινές» ροές θα μπορούσαν να περιορίσουν το περιθώριο ανόδου των τιμών του αργού, ακόμη και στην περίπτωση που οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή διαρκέσουν περισσότερο.

Ο ακριβής υπολογισμός των ποσοτήτων πετρελαίου που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει δύσκολος, καθώς αρκετά δεξαμενόπλοια απενεργοποιούν τους δορυφορικούς αναμεταδότες τους, πρακτική γνωστή ως «going dark», προκειμένου να αποφεύγεται ο εντοπισμός τους.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς τοποθετούν τις διελεύσεις αργού μέσω των Στενών στα 6 έως 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Οι ποσότητες αυτές συμβάλλουν στη συγκράτηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν υποχωρήσει σημαντικά από τα υψηλά που σημειώθηκαν κατά την κορύφωση της ενεργειακής αναταραχής.

Από τα 120 στα περίπου 89 δολάρια

Οι διεθνείς τιμές έχουν πλέον υποχωρήσει κοντά στα 89 δολάρια το βαρέλι, από επίπεδα άνω των 120 δολαρίων τον Απρίλιο, καθώς η μεγαλύτερη από την αρχικά αναμενόμενη ικανότητα των παραγωγών να διατηρούν τις εξαγωγές έχει περιορίσει τις ανησυχίες για ακραία έλλειψη προσφοράς.

Η εκτίμηση για τις διελεύσεις από το Ορμούζ αφορά αποκλειστικά το πετρέλαιο που περνά από τα Στενά και δεν περιλαμβάνει μέρος των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας που διοχετεύεται μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Η διαφοροποίηση των διαδρομών, σε συνδυασμό με τις μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο και τις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού, δείχνει ότι η ενεργειακή αγορά έχει αναπτύξει εναλλακτικούς τρόπους για να διατηρήσει σημαντικό μέρος των ροών παρά τις συνθήκες πολέμου.

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος για το φυσικό αέριο

Η εικόνα, ωστόσο, είναι διαφορετική για άλλα ενεργειακά προϊόντα. Παρότι μεγάλες ποσότητες πετρελαίου εξακολουθούν να εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο, οι ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και διυλισμένων καυσίμων παραμένουν χαμηλότερες.

Για τον λόγο αυτό, η Goldman Sachs εκτιμά ότι, σε ένα σενάριο παρατεταμένων διαταραχών, υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου στις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου και στις προθεσμιακές τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων απ’ ό,τι στο ίδιο το αργό πετρέλαιο.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε μεγαλύτερο ανοδικό κίνδυνο για τις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου και τις μεταγενέστερες τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων σε σενάρια επίμονων διαταραχών απ’ ό,τι για το αργό», ανέφερε η Goldman Sachs.

Η ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών από τον Περσικό Κόλπο αποτελεί έτσι έναν από τους βασικούς παράγοντες που περιορίζουν προς το παρόν το γεωπολιτικό premium στις τιμές του αργού, παρά το γεγονός ότι οι συνολικές εξαγωγές εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των προπολεμικών επιπέδων.

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