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Με χαμηλότερες ταχύτητες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά χωρίς μέχρι στιγμής να δημιουργούνται φόβοι για την ενεργειακή επάρκεια του χειμώνα, προχωρά η αναπλήρωση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πλέον κοντά στο 62% της συνολικής χωρητικότητας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, με τον πήχη για την επόμενη περίοδο να έχει τοποθετηθεί στο 80%.

Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τα αποθέματά της μέσα σε ένα σαφώς δυσκολότερο ενεργειακό περιβάλλον. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, οι εισαγωγές LNG δέχονται πιέσεις και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητα για τις διεθνείς ροές ενέργειας.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας Εύα Χρντσίροβα αναγνώρισε ότι η φετινή διαδικασία πλήρωσης κινείται «λίγο πιο αργά» σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εξελίσσεται ομαλά.

Με τα αποθέματα πολύ κοντά στο 62%, ο ευρωπαϊκός στόχος διαμορφώνεται στο 80% της διαθέσιμης χωρητικότητας. Η συγκεκριμένη επιδίωξη δεν προϋποθέτει την πλήρη κάλυψη των αποθηκευτικών δυνατοτήτων, καθώς ο σχεδιασμός δεν προβλέπει πλήρωση των εγκαταστάσεων στο 100%.

Καθησυχαστική εικόνα για τον χειμώνα

Παρά τη βραδύτερη πορεία αναπλήρωσης, η εκτίμηση για την ασφάλεια του εφοδιασμού παραμένει θετική. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε πορεία που επιτρέπει την εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου για τη χειμερινή περίοδο.

Ακόμη και η έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ δεν εκτιμάται, στην παρούσα φάση, ότι δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για την ευρωπαϊκή τροφοδοσία. Το περιβάλλον χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ευμετάβλητο, όμως η κατάσταση στις προμήθειες παραμένει σταθερή.

Η αγορά, πάντως, εμφανίζεται περισσότερο νευρική. Η αδυναμία των ΗΠΑ και του Ιράν να συγκλίνουν σε μια βιώσιμη συμφωνία για τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ διατηρεί υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων.

Άνοδος σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Το Brent κινείται πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 2,5%, ενώ ανοδική πορεία ακολουθεί και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Οι τιμές ξεπέρασαν τα 63 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προσεγγίζοντας στη διάρκεια των συναλλαγών ακόμη και τα 64 ευρώ και ανακτώντας μεγάλο μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών παραμένουν οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα, οι οποίοι επηρεάζουν τις παγκόσμιες προμήθειες LNG. Η διακοπή των παραδόσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ έχει περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες και έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών για την εξασφάλιση φορτίων.

Η εξέλιξη αυτή δυσκολεύει περαιτέρω την προσπάθεια αναπλήρωσης των αποθεμάτων. Η Ευρώπη έχει αυξήσει σημαντικά την εξάρτησή της από το LNG τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα κάθε αναταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές να μεταδίδεται ταχύτερα στις τιμές και στη διαθεσιμότητα φορτίων.

Την ίδια στιγμή, ο παρατεταμένος καύσωνας λειτουργεί ως δεύτερη πηγή πίεσης. Η αυξημένη χρήση κλιματιστικών ανεβάζει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και, κατ’ επέκταση, τις ανάγκες για φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή. Ποσότητες που υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν να διοχετευθούν στις αποθήκες καταναλώνονται για την κάλυψη των τρεχουσών ενεργειακών αναγκών.

Η Ευρώπη βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων πριν από την έναρξη του χειμώνα και τον περιορισμό των επιπτώσεων από ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Προς το παρόν, η ενεργειακή επάρκεια δεν θεωρείται ότι απειλείται, όμως η πορεία των τιμών, οι διαθέσιμες ποσότητες LNG και κυρίως οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ θα καθορίσουν πόσο δύσκολη και ακριβή θα αποδειχθεί η επόμενη χειμερινή περίοδος.

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