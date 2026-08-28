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Με ποσοστό 99,94% εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της ΟΛΠ Α.Ε., δημιουργώντας το πλαίσιο για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της πέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Η απόφαση δίνει στην εταιρεία μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων σε λιμενικές υποδομές, εφοδιαστική αλυσίδα και συμμετοχές σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ συνοδεύεται από επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου, με τη συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 81,78% του μετοχικού κεφαλαίου. Η διοίκηση παρουσίασε τις αλλαγές ως αναγκαία προσαρμογή στις εξελίξεις των λιμένων, των logistics και των υποδομών, καθώς και στους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της εταιρείας.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο εύρος των δυνατοτήτων που αποκτά ο ΟΛΠ και στο πώς αυτές θα αξιοποιηθούν. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η διεύρυνση του εταιρικού σκοπού, με προβλέψεις για δραστηριοποίηση σε άλλες λιμενικές υποδομές, δημιουργία θυγατρικών και συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., Han Chao, έδωσε έμφαση στη διάκριση ανάμεσα στη δημιουργία ενός ευρύτερου επιχειρηματικού πλαισίου και στην ύπαρξη συγκεκριμένων επενδυτικών αποφάσεων.

«Οι προβλέψεις που αφορούν στη δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν αφορούν κάποιο συγκεκριμένο έργο ή επενδυτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή», ανέφερε. Όπως εξήγησε, οι αλλαγές επιτρέπουν στην εταιρεία να αξιολογεί ευκαιρίες που συμβαδίζουν με τη στρατηγική της. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη δυνατότητα σύστασης θυγατρικής εταιρείας, συνδέοντάς την με την αναβάθμιση των υπηρεσιών logistics. Η εφοδιαστική αλυσίδα αναδεικνύεται έτσι σε βασικό πεδίο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ΟΛΠ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της εταιρείας υπογράμμισε ότι παραμένουν σε προτεραιότητα οι επενδύσεις στο λιμάνι: «Κεντρικός μας στόχος παραμένει η προώθηση των επενδύσεων και των έργων που προβλέπονται και έχουν εγκριθεί με το Master Plan».

Η διεύρυνση του καταστατικού έχει προκαλέσει, πάντως, ενστάσεις από την πλευρά της πειραϊκής επιχειρηματικότητας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο ο ΟΛΠ να αναπτύξει παρουσία σε περισσότερα στάδια της αλυσίδας μεταφορών και logistics, μεταβάλλοντας τις ισορροπίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από το λιμάνι. Στις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί περιλαμβάνεται η εκτίμηση ότι το νέο πλαίσιο μπορεί να επιτρέψει επέκταση από τις οδικές μεταφορές και την αποθήκευση έως τη ναυπηγοεπισκευή και την αξιοποίηση ακινήτων. Πρόκειται για εκτιμήσεις σχετικά με τις δυνατότητες του καταστατικού και όχι για ανακοινωμένες επενδύσεις της εταιρείας. Η βασική ανησυχία αφορά την πίεση που θα μπορούσαν να δεχθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναυτικοί πράκτορες, μεταφορικές εταιρείες και αυτοκινητιστές, εφόσον ο ΟΛΠ διευρύνει την παρουσία του στους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται. Το ζητούμενο που τίθεται είναι η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και η αποτροπή υπερσυγκέντρωσης.

Παράλληλα, επανέρχεται η κριτική για την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδιασμού στον Πειραιά, με την επισήμανση ότι παραμένουν ανεκτέλεστες αρχικές προαιρετικές επενδύσεις του Master Plan.

Οι ενστάσεις συνοδεύονται και από αίτημα αποσαφήνισης της θέσης της κυβέρνησης και της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Τα ερωτήματα αφορούν το εάν είχε προηγηθεί ενημέρωση ή συνεννόηση με την Πολιτεία, αλλά και το πώς θα αξιολογηθούν πιθανές επιχειρηματικές κινήσεις εκτός Πειραιά. Στον ίδιο προβληματισμό εντάσσεται η γεωπολιτική διάσταση μιας ενδεχόμενης επέκτασης της ΟΛΠ-COSCO, σε συνάρτηση με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Προς το παρόν, πάντως, η εταιρεία έχει εγκρίνει τη δυνατότητα νέων κινήσεων, χωρίς να ανακοινώνει συγκεκριμένο σχέδιο συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις.

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