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Η ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ στην Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογική εταιρεία επεξεργαζόταν δεδομένα τοποθεσίας, μετά από καταγγελίες ευρωπαϊκών οργανώσεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Η Data Protection Commission (DPC) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Google παραβίασε κανόνες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τοποθεσίας που προκύπτουν από τη δραστηριότητα χρηστών σε ιστοσελίδες και εφαρμογές, καθώς και από το Ιστορικό τοποθεσίας (Location History).

Παράλληλα με το πρόστιμο, η ιρλανδική εποπτική αρχή έδωσε στη Google προθεσμία έξι μηνών για να προσαρμόσει τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων της στους ισχύοντες κανόνες.

«Οι χρήστες μπορεί να μην γνώριζαν πώς χρησιμοποιούνταν η τοποθεσία τους»

«Ως αποτέλεσμα των αποτυχιών της Google σε αυτόν τον τομέα, οι άνθρωποι μπορεί να μην γνώριζαν ότι η τοποθεσία τους χρησιμοποιούνταν, για παράδειγμα, για να επηρεάζονται μέσω διαφημίσεων ή να εξάγονται συμπεράσματα για τα ενδιαφέροντά τους, ενώ θα μπορούσαν να χάσουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων», δήλωσε ο αναπληρωτής επίτροπος της ιρλανδικής αρχής, Γκράχαμ Ντόιλ.

Το πρόστιμο των 403 εκατ. ευρώ αποτελεί το τέταρτο μεγαλύτερο που έχει επιβάλει η ιρλανδική εποπτική αρχή από την έναρξη εφαρμογής του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η Ιρλανδία έχει επιβάλει στο παρελθόν σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Το 2023, η ίδια αρχή επέβαλε πρόστιμο 1,2 δισ. ευρώ στη Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook, για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ.

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