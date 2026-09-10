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Αφού συμπλήρωσε τη μακρύτερη μηνιαία σειρά απωλειών της στη Wall Street εδώ και πάνω από μια δεκαετία, η Google ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο δίνοντας στους επενδυτές αρκετούς λόγους αισιοδοξίας.

Η εταιρεία παρουσίασε το Gemini 3.8 Flash, το τρίτο μοντέλο Flash της σε έξι εβδομάδες, παράλληλα με ένα νέο μοντέλο κυβερνοασφάλειας που απευθύνεται σε πελάτες από τον κυβερνητικό και τον επιχειρηματικό τομέα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway, Γκρεγκ Έιμπλ, εξέφρασε επίσης δημόσια την εμπιστοσύνη του στη θέση της Alphabet στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Εν τω μεταξύ, ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αναγκάσει τη Google να πουλήσει την πλατφόρμα ανταλλαγής διαφημίσεών της, μια ακόμη νίκη για την εταιρεία ενάντια στις προσπάθειες της κυβέρνησης.

Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα πιο εποικοδομητικό κλίμα για την Alphabet μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, κατά το οποίο έχασε μέρος της δυναμικής της στον αγώνα για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, κατέγραψε αποχώρηση σημαντικών στελεχών και υπέστη μια σημαντική αναδιάρθρωση στο εσωτερικό της DeepMind.

Η Google είναι ενθουσιασμένη με το Gemini 3.8 Flash, το οποίο εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στον προγραμματισμό και στις εργασίες που απαιτούν αυτόνομη δράση — δύο από τους τομείς όπου οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούν όλο και περισσότερο να μετατρέψουν τις τεχνολογικές εξελίξεις σε εταιρικά έσοδα. Η Google το χαρακτηρίζει ως το καλύτερο μέχρι στιγμής μοντέλο συλλογιστικής και προγραμματισμού του Gemini, με σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το 3.7 Flash στον τομέα της μηχανικής λογισμικού και των εργασιών πολλαπλών βημάτων.

Ο Tάλσι Ντόσι ανώτερος διευθυντής διαχείρισης προϊόντων στη Google DeepMind, δήλωσε στο CNBC ότι τα πρόσφατα μοντέλα Flash «μας εξέπληξαν πραγματικά θετικά όσον αφορά την απόδοσή τους», προσθέτοντας ότι «μας δίνουν ευκαιρίες να τα αξιοποιήσουμε».

Τα μικρότερα μοντέλα Flash είναι φθηνότερα στη λειτουργία και ταχύτερα στην επανάληψη σε σχέση με τα μεγαλύτερα πρωτοποριακά συστήματα της εταιρείας, ενώ πλησιάζουν όλο και περισσότερο αυτά σε ορισμένες εργασίες. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί για να φέρει την εταιρεία κοντά στην Anthropic ή την OpenAI, δήλωσε ο Γκιλ Λούρια, αναλυτής της D.A. Davidson, σε συνέντευξή του.

«Από την άποψη του προϊόντος, αυτό το μοντέλο φαίνεται να διατηρεί τη Google στον αγώνα, αλλά πιθανότατα δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι βρίσκονται σε μακρινή τρίτη θέση στην αγορά», δήλωσε ο Λούρια, ο οποίος συνιστά τη διατήρηση της μετοχής.

Η τιμή είναι καθοριστική για την προσφορά της Google. Το Gemini 3.8 Flash κοστίζει 75 σεντς ανά εκατομμύριο token εισόδου και 3,75 δολάρια ανά εκατομμύριο token εξόδου — την ίδια τιμή εισαγωγής με το προηγούμενο μοντέλο Flash, παρότι το νέο μοντέλο προσφέρει βελτιώσεις στον προγραμματισμό, στις εργασίες που απαιτούν αυτόνομη δράση και στη συλλογιστική.

Το Gemini Enterprise προσθέτει τιμολόγηση pay-as-you-go, εκπτώσεις έως και 20% στα token, μηνιαία ανώτατα όρια δαπανών ανά agent και μια επιλογή βασικής συνδρομής μηδενικού κόστους. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, η Google έχει επίσης στοχεύσει άμεσα τη Microsoft και την Anthropic, υποστηρίζοντας ότι τα επαναλαμβανόμενα τέλη χρήσης θέσεων και οι ξεχωριστές άδειες χρήσης προϊόντων καθιστούν τις προσφορές τους πιο ακριβές και λιγότερο ευέλικτες.

Η Google έχει επίσης το πλεονέκτημα της κλίμακας. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των πελατών του Google Cloud χρησιμοποιούν ήδη τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Google Cloud, Τόμας Κούριαν, δήλωσε στο CNBC ότι οι πελάτες αυτοί ξοδεύουν περίπου 50% περισσότερο από τις αρχικές τους δεσμεύσεις.

Ο Ντέμης Χασάμπης της DeepMind περιέγραψε με παρόμοιο τρόπο ένα μέλλον που συνάδει με αυτή τη στρατηγική. Δήλωσε ότι το Gemini θα μπορούσε να λειτουργεί όλο και περισσότερο ως ένα επίπεδο γενικής χρήσης που συντονίζει φθηνότερα, εξειδικευμένα μοντέλα και agents. Σε αυτόν τον κόσμο, το εύρος θα μπορούσε να έχει την ίδια σημασία με το να διαθέτει κανείς το καλύτερο μοντέλο.

Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε τον Χασάμπη να μιλά δημόσια μετά την αναδιοργάνωση της DeepMind τον περασμένο μήνα. Σημειωτέον πως μετακινήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της DeepMind σε αυτή του προέδρου της μονάδας.

Η Google προβάλλει επίσης τα κόστη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η εταιρεία αναφέρει ότι το Gemini 3.8 Flash Cyber μπορεί να ανιχνεύει και να επιδιορθώνει ευπάθειες λογισμικού με απόδοση αιχμής, ενώ λειτουργεί σημαντικά ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με μεγαλύτερα μοντέλα.

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που μπορούμε να προσφέρουμε στους υπεύθυνους ασφάλειας μια λύση που κοστίζει ένα κλάσμα του κόστους, είναι πολύ ταχύτερη, ενώ παράλληλα επιδεικνύει αυτή την απόδοση αιχμής», δήλωσε ο Ντόσι.

Επειδή αυτές οι δυνατότητες θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά, η Google περιορίζει αρχικά την πρόσβαση σε μια μικρή ομάδα αξιόπιστων υπεύθυνων ασφάλειας από κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς μέσω του νέου της προγράμματος Fairwind.

Παράλληλα, υπάρχει μια αντιστάθμιση για τους επενδυτές. Η Alphabet δαπανά τεράστια ποσά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, οπότε βασίζεται στην ανάπτυξη και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς για να αποφέρει αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Ο Έιμπλ της Berkshire δήλωσε ότι θεωρεί την Alphabet νικήτρια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μια άποψη που βασίζεται εν μέρει στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της χρησιμοποιούν την τεχνολογία της.

Ενώ η θέση της Google στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται αβέβαιη από ορισμένους αναλυτές της αγοράς, ο τομέας της διαφήμισης συνεχίζει να λειτουργεί ομαλά, σημειώνοντας αύξηση 14% το τελευταίο τρίμηνο.

Αυτή η πηγή εσόδων έλαβε μια ακόμη ώθηση πρόσφατα. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής που επιβλέπει την αντιμονοπωλιακή υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την τεχνολογία διαφημίσεων αποφάνθηκε ότι η Google δεν θα υποχρεωθεί να πουλήσει την πλατφόρμα AdX, επιλέγοντας διορθωτικά μέτρα που αφορούν τη συμπεριφορά αντί για τη διαρθρωτική διάσπαση που είχαν ζητήσει οι ρυθμιστικές αρχές. Η απόφαση ακολουθεί μια ξεχωριστή αντιμονοπωλιακή απόφαση του περασμένου έτους, όταν ένας δικαστής απέρριψε τα αιτήματα να υποχρεωθεί η Google να εκχωρήσει το Chrome.

Ο δικηγόρος αντιμονοπωλιακών υποθέσεων Γουάιατ Φορ, της δικηγορικής εταιρείας Schinder Cantor Lerner, δήλωσε στο CNBC ότι αποτελεί «μεγάλη υπόθεση» το γεγονός ότι τα δικαστήρια και στις δύο υποθέσεις αποφάσισαν να μην διαλύσουν την εταιρεία, προσθέτοντας ότι η Google εισέρχεται στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς «δεμένα χέρια».

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