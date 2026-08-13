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Η Frasers Group Plc εξαγόρασε το Harvey Nichols, που αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, επικρατώντας της ανταγωνίστριας εταιρείας λιανικής Next Plc στη διεκδίκηση της ιστορικής βρετανικής αλυσίδας πολυκαταστημάτων.

Η ιδιοκτήτρια των Sports Direct, Flannels και House of Fraser θα αναλάβει τον έλεγχο του Harvey Nichols από τον επί μακρόν ιδιοκτήτη του, Ντίκσον Πουν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πέμπτης. Πρόκειται για την τελευταία συμφωνία της Frasers, η οποία έχει καταγράψει τόσο επιτυχίες όσο και αποτυχίες στις εξαγορές επιχειρήσεων στον κλάδο της πολυτέλειας.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει το εμβληματικό κατάστημα του Harvey Nichols, έκτασης 200.000 τετραγωνικών ποδιών, στην αριστοκρατική συνοικία Νάιτσμπριτζ του Λονδίνου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στον γνωστότερο ανταγωνιστή του, το πολυκατάστημα Harrods. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται επίσης τα μικρότερα καταστήματα του Harvey Nichols στο Εδιμβούργο, το Λιντς, το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ και το Μπρίστολ, μαζί με την ηλεκτρονική δραστηριότητα της εταιρείας και περισσότερους από 1.000 εργαζομένους.

Το Harvey Nichols, ένα ιστορικό όνομα του βρετανικού λιανεμπορίου, βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπο με το αυξανόμενο κόστος, τη στροφή προς τις ηλεκτρονικές αγορές και τον έντονο ανταγωνισμό από τα Harrods και Selfridges. Ο Πουν, ο δισεκατομμυριούχος από το Χονγκ Κονγκ που κατείχε την αλυσίδα επί 35 χρόνια, ανέθεσε πριν από αρκετούς μήνες στην FTI Consulting να αναζητήσει αγοραστή.

Στην περίοδο της ακμής του, τη δεκαετία του 1990, το κατάστημα αποτελούσε αγαπημένο προορισμό της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ενώ απέκτησε μεγαλύτερη δημοτικότητα όταν εμφανίστηκε στη σειρά κωμωδίας του BBC Absolutely Fabulous.

Παρά τις αλλαγές στο τοπίο του λιανικού εμπορίου, το Harvey Nichols διατήρησε το κύρος του ως προορισμός για πολυτελή εμπορικά σήματα. Το 2017 εξασφάλισε την αποκλειστική συμφωνία για την πώληση της σειράς Fenty Beauty της ποπ σταρ Ριάνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δύο χρόνια αργότερα, το κεντρικό κατάστημα παρουσιάστηκε στη σειρά Inside του Channel 5, ένα ντοκιμαντέρ για την καθημερινή λειτουργία του καταστήματος και τον πολυτελή τρόπο ζωής των πελατών του.

Ωστόσο, το Harvey Nichols δυσκολεύεται τα τελευταία χρόνια να καταγράψει κέρδη. Για τη χρήση που έληξε τον Μάρτιο του 2025, κατέγραψε ζημίες 48,7 εκατ. λιρών (65,7 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με οικονομικές καταστάσεις που κατατέθηκαν την Κυριακή στο βρετανικό μητρώο εταιρειών Companies House.

Το τελευταίο διάστημα, η Frasers ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο της πολυτέλειας. Τον περασμένο μήνα απέκτησε μερίδιο στη βρετανική Burberry Group Plc, ενώ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Mulberry Group Plc, της εταιρείας πολυτελών δερμάτινων ειδών και τσαντών. Η Frasers είναι επίσης ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Hugo Boss AG, όπου είχε πιέσει για αλλαγές προτού καταθέσει πρόταση εξαγοράς.

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