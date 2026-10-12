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Η HSBC Holdingsθα καταργήσει σταδιακά τα σταθερά μισθολογικά επιδόματα για τα ανώτερα στελέχη της και, αντί αυτών, θα καταβάλλει μεγαλύτερο μέρος των συνολικών αποδοχών τους με τη μορφή μπόνους, αποτελώντας την τελευταία βρετανική τράπεζα που υιοθετεί ένα μοντέλο αμοιβών στα πρότυπα της Wall Street, ώστε να συνδέσει περισσότερο τις αποδοχές με την απόδοση.

Η τράπεζα, με έδρα το Λονδίνο, θα περάσει στο νέο σύστημα αμοιβών στις αρχές του 2028, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που είδε το Bloomberg News.

Η νέα προσέγγιση «ενισχύει την ικανότητά μας να αμείβουμε βάσει της απόδοσης, να διαφοροποιούμε καλύτερα, να προσελκύουμε τα καλύτερα ταλέντα και να αναγνωρίζουμε» τους εργαζομένους με τις υψηλότερες επιδόσεις, δήλωσε εκπρόσωπος της HSBC.

Η στροφή της HSBC ακολουθεί αντίστοιχη αλλαγή από την Barclays Plc, η οποία ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι θα μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών των εργαζομένων της προς τα μπόνους, μετά την αλλαγή των βρετανικών κανόνων σχετικά με τις αμοιβές πέρυσι, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Οι τραπεζίτες της Wall Street λαμβάνουν συνήθως το μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών τους μέσω μπόνους που συνδέονται με την απόδοση, αντί για σταθερούς μισθούς.

Η σχεδιαζόμενη αναμόρφωση των αμοιβών αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναδιάρθρωσης που έχει πραγματοποιηθεί στην HSBC από τότε που ο Ζορζ Ελχεντέρι ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος τον Σεπτέμβριο του 2024. Η αναδιοργάνωση της τράπεζας έχει οδηγήσει στην πώληση, το κλείσιμο ή τη συγχώνευση αρκετών δραστηριοτήτων, καθώς και σε εκατοντάδες περικοπές θέσεων εργασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος έχει επίσης ηγηθεί ενός προγράμματος περιορισμού του κόστους, το οποίο περιλάμβανε τη μείωση παροχών που απολάμβαναν επί χρόνια ορισμένοι εργαζόμενοι της εταιρείας, όπως επιδόματα εκπαίδευσης και εισφορές για συνδρομές σε ιδιωτικές λέσχες για εργαζομένους της επιχείρησης στο Χονγκ Κονγκ.

Στο Χονγκ Κονγκ, η τράπεζα τερμάτισε μια μακροχρόνια επιδότηση εκπαίδευσης, η οποία κάλυπτε το 95% των σχολικών διδάκτρων για τα παιδιά νέων εργαζομένων και ανώτερων στελεχών που μετακινούνταν στην πόλη. Οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι βαθμίδας three και οι διευθύνοντες σύμβουλοι που ήδη λαμβάνουν την παροχή θα συνεχίσουν να τη δικαιούνται.

Η HSBC περιορίζει επίσης μια παροχή αξίας έως 200.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ (25.485 δολάρια), η οποία επιδοτούσε την πρόσβαση ορισμένων τραπεζικών στελεχών σε ιδιωτικές λέσχες στο ασιατικό χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Η μετοχή της HSBC έχει υπερδιπλασιαστεί από τότε που ο Ελχεντέρι ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

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