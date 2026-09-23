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Καθώς οι Βρετανοί σφίγγουν το ζωνάρι — κυριολεκτικά — σπεύδουν στα καταστήματα της αλυσίδας επισκευών Timpson για να ανοίξουν νέες τρύπες στις ζώνες τους.

Η εταιρεία λιανικής, η οποία προσφέρει υπηρεσίες όπως αντίγραφα κλειδιών και επισκευή παπουτσιών, έχει καταγράψει φέτος αύξηση 680% στον αριθμό των τρυπών που ανοίγει στις ζώνες των πελατών της, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμς Τίμσον.

«Τα τελευταία χρόνια καταγράφαμε μια μικρή αύξηση, καθώς ο κόσμος δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην υγεία του», δήλωσε ο Τζέιμς Τίμσον σε συνέντευξή του την Τετάρτη. «Τώρα, όμως, η ζήτηση έχει εκτοξευθεί — τέτοιες αυξήσεις σπάνια τις βλέπεις στις επιχειρήσεις».

Περίπου ένα στα 11 νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει τουλάχιστον ένα μέλος που χρησιμοποιεί φάρμακα GLP-1, όπως το Ozempic και το Mounjaro, σύμφωνα με έρευνα της PwC, ενώ το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί. Τα αποτελέσματα είναι εμφανή στην Timpson, η οποία προσφέρει δωρεάν την υπηρεσία διάνοιξης τρυπών στις ζώνες, αλλά ενθαρρύνει τους πελάτες να κάνουν φιλανθρωπική δωρεά ύψους 1 λίρας — επιτρέποντας έτσι στο δίκτυο των περισσότερων από 1.300 καταστημάτων της σε εμπορικούς δρόμους, εμπορικά κέντρα και σιδηροδρομικούς σταθμούς να παρακολουθεί την εκτόξευση της ζήτησης.

Ο Timpson δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχεδιάζει να αλλάξει αυτή την πολιτική, ακόμη και καθώς η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα. Υπάρχει επίσης ένα όφελος από το γεγονός ότι οι καταναλωτές χρειάζονται μικρότερα μεγέθη, καθώς η εταιρεία έχει καταγράψει περισσότερα αιτήματα για μεταποιήσεις ρούχων — υπηρεσία για την οποία χρεώνει.

Το φαινόμενο γίνεται αισθητό σε ολόκληρο τον κλάδο του λιανεμπορίου. Η Manna Jewellers Ltd., με έδρα το Μπέρμιγχαμ, για παράδειγμα, διαφημίζει υπηρεσία αλλαγής μεγέθους δαχτυλιδιών λόγω της αυξανόμενης τάσης που αποκαλεί «δάχτυλο Ozempic».

Η απώλεια βάρους και οι αλλαγές στο σώμα των καταναλωτών επηρεάζουν πλέον και τις τάσεις στη μόδα. Έπειτα από χρόνια διεύρυνσης της γκάμας των διαθέσιμων μεγεθών, περισσότεροι λιανέμποροι — μεταξύ των οποίων και η διεθνής αλυσίδα-κολοσσός H&M — έχουν επίσης περιορίσει τη δέσμευσή τους στη μόδα για μεγάλα μεγέθη.

Καθώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας έχουν γίνει περισσότερο διαδεδομένα, τα σούπερ μάρκετ έχουν δημιουργήσει ειδικούς διαδρόμους για καταναλωτές που προσπαθούν να χάσουν βάρος, τα εστιατόρια έχουν αρχίσει να προσφέρουν μικρότερες μερίδες και οι εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής παρουσιάζουν προϊόντα για το δέρμα, τα μαλλιά και τη διατροφή, με στόχο τις πιθανές παρενέργειες των φαρμάκων.

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