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Οι ξένοι επενδυτές χρηματοδοτούν όλο και περισσότερο την ανάπτυξη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, τόνισε ο Τσαρλς Γου της JPMorgan Asset Management σε πρόσφατο συνέδριο.

Ξένες τράπεζες και θεσμικοί επενδυτές, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες από περιοχές όπως η Ασία και ο Περσικός Κόλπος, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της επέκτασης ενός τομέα όπου οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχονται σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ανέφερε.

Ο τρόπος με τον οποίο οι παγκόσμιοι επενδυτές προσεγγίζουν τις επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης — συμπεριλαμβανομένων των τεράστιων χρηματοδοτικών αναγκών των κέντρων δεδομένων παγκοσμίως — αποτέλεσε βασικό θέμα συζήτησης στην εκδήλωση SuperReturn αυτή την εβδομάδα στη Σιγκαπούρη. Οι περισσότεροι ομιλητές εξέφρασαν θετική στάση, αλλά διακρίνονται και ορισμένες επιφυλάξεις.

«Είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τον κίνδυνο», δήλωσε ο Ζαν-Κριστόφ Ομπέρ, ανώτερος διευθυντής επενδύσεων σε υποδομές στην PSP Investments. «Η συγκέντρωση αποτελεί σημαντικό ζήτημα, αλλά για εμάς, δεδομένου του ύψους του κεφαλαίου που θα πρέπει να επενδύσουμε, είναι επίσης σημαντικό να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς μπορούμε τελικά να αξιοποιήσουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στο μέλλον».

Ενώ οι αμερικανικές εταιρείες hyperscalers χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) μέσω των λειτουργικών ταμειακών ροών, αντλούν επίσης περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια από την αγορά ομολόγων και περίπου το ίδιο ποσό από τραπεζικά δάνεια, ανέφερε ο Γου. Προειδοποίησε ότι η εταιρεία του παρακολουθεί προσεκτικά ζητήματα όπως οι δεσμεύσεις μίσθωσης και ο κίνδυνος συγκέντρωσης, καθώς και τον κίνδυνο να συγκεντρώνεται μέρος της χρηματοδότησης εκτός ισολογισμού.

Ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν η κυρίαρχη αγορά, αρκετοί από τους ομιλητές συμφώνησαν ότι η Ασία πιθανότατα ακολουθεί από κοντά. Η φύση της εξαγωγής συμπερασμάτων — η πραγματική χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης — ωφελείται από την εγγύτητα στους τελικούς χρήστες, γεγονός που θα συμβάλει στην τεράστια ζήτηση για υποδομές στην περιοχή.

«Η Ασία είναι εξίσου σημαντική, καθώς διαδραματίζει έναν ενδιαφέροντα ρόλο τόσο στην πλευρά της ζήτησης όσο και στην πλευρά της προσφοράς μέσω των φυσικών υποδομών», ανέφερε ο Μοχσίν Πιρζάντα, επικεφαλής κεφαλαίων στην Qatar Investment Authority. «Αυτό που αρχίζουμε να παρατηρούμε είναι μια αποκέντρωση, η οποία καθοδηγείται από τη ζήτηση των τελικών καταναλωτών», καθώς και από την κυριαρχία και την ασφάλεια των δεδομένων, προσέθεσε.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι ομιλητές συμφώνησαν επίσης ότι η ενέργεια παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο για διάφορους λόγους. Με το φυσικό αέριο να αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας, η έλλειψη ανεμογεννητριών δημιουργεί προκλήσεις για τα κέντρα δεδομένων που προσπαθούν να επεκταθούν. Η Τσενχουά Σεν, εταίρος του επενδυτικού ταμείου I Squared, ανέφερε ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ασίας είναι λιγότερο απελευθερωμένες, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

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