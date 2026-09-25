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Οι ευρωπαϊκές μετοχές αντιμετωπίζουν εμπόδια στο να καταγράψουν μια ανοδική πορεία στο τέλος του έτους, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών εξαρτάται από έναν βασικό παράγοντα: τις ισχυρές προοπτικές για τα εταιρικά κέρδη.

Μια σειρά παραγόντων έχει ταρακουνήσει τις αγορές τις τελευταίες εβδομάδες, με σημαντικότερο τον κίνδυνο πληθωρισμού και τη λήψη αυστηρής στάσης από τις κεντρικές τράπεζες, σε περίπτωση που οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Ωστόσο, τα κέρδη αναμένεται να σημειώσουν τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2022, λόγω της εμπιστοσύνης ότι η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη θα τροφοδοτήσει τη ζήτηση των καταναλωτών.

Ένας δείκτης της Citigroup Inc. δείχνει ότι περισσότεροι αναλυτές έχουν αυξήσει σταθερά, αντί να μειώσουν, τις εκτιμήσεις για τα κέρδη από τις αρχές Μαΐου, το μεγαλύτερο τέτοιο σερί σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Μια παρόμοια τάση μόλις διακόπηκε στις ΗΠΑ, όπου οι προβλέψεις αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω για πρώτη φορά σε 23 εβδομάδες.

Με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να σημειώνει άνοδο 8,1% φέτος, έχει ήδη αποτιμηθεί στις τιμές μεγάλη δόση αισιοδοξίας, αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο σφάλματος για τα τυχόν απογοητευτικά αποτελέσματα του δ’ τριμήνου. Ορισμένοι επενδυτές προετοιμάζονται επίσης για πτώσεις πριν από την περίοδο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, σε περίπτωση που οι αναλυτές αρχίσουν να μειώνουν τις προσδοκίες τους.

«Προσέξτε τις πωλήσεις πριν από την ανακοίνωση των κερδών — τότε είναι που η αγορά γίνεται ειλικρινής και αποβάλλει την αλαζονεία», δήλωσε ο Αλπές Πατέλ, διευθύνων εταίρος της RootBridge Capital. Ωστόσο, προσέθεσε ότι τελικά υπάρχει περιθώριο για κέρδη καλύτερα από τα αναμενόμενα, τα οποία θα τροφοδοτήσουν εκ νέου την άνοδο των μετοχών.

Άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά συμμερίζονται την αισιοδοξία του, με μια έρευνα του Bloomberg αυτό το μήνα να καταγράφει την πιο αισιόδοξη προοπτική για τις ευρωπαϊκές μετοχές τον Σεπτέμβριο από το 2018. Αυτό υποστηρίζεται από μια οικονομία που αποδεικνύεται ανθεκτική στις διαταραχές που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν. Τα πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Ευρωζώνη αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών.

Οι αναλυτές μετοχών της HSBC Holdings Plc ανέφεραν ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές πραγματοποιούν πλέον πάνω από το ήμισυ των πωλήσεών τους στην εγχώρια αγορά, το υψηλότερο ποσοστό από το 2017, κάτι που θα στηρίξει τη σταθερότητα των κερδών των εταιρειών που συνδέονται με την Ευρώπη.

Επίσης, προβλέπουν ώθηση για τους εξαγωγείς από την περαιτέρω αποδυνάμωση του ευρώ, το οποίο έχει υποχωρήσει κατά περίπου 3% έναντι του δολαρίου φέτος. Μια υποτίμηση κατά 5% των ευρωπαϊκών νομισμάτων έναντι του δολαρίου θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 3,1 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των κερδών το 2026, ανέφερε σε σημείωμά της η ομάδα των αναλυτών.

Ωστόσο, οι τεχνικές τάσεις στον Stoxx 600 αντανακλούν κάποια ανησυχία των επενδυτών. Ο δείκτης αναφοράς έχει κινηθεί πτωτικά από τότε που έφτασε στο υψηλό του στα μέσα Αυγούστου και δεν κατάφερε να ξεφύγει από την πτωτική τάση, ακόμη και μετά από συνεχόμενα κέρδη. Αυτό έχει διευρύνει το χάσμα μεταξύ των τρεχόντων επιπέδων και της μέσης πρόβλεψης των αναλυτών για το τέλος του έτους, που ανέρχεται σε 670 μονάδες.

Ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Λοράν Ντουιγιέ, δήλωσε ότι τα ευρωπαϊκά κέρδη αναμένεται επίσης να δεχθούν πιέσεις, καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ανάγκες αναχρηματοδότησης λόγω του υψηλότερου κόστους δανεισμού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια μία φορά αυτό το μήνα, ενώ η αγορά swap προεξοφλεί τρεις ακόμη αυξήσεις έως τον Απρίλιο του 2027.

Η ανάλυση του Ντουιγιέ δείχνει ότι η άνοδος των αποδόσεων όλων των διαρκειών από τα τέλη Ιουνίου έχει αποδυναμώσει την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους των ευρωπαϊκών εταιρειών, μειώνοντας τη συνολική κάλυψη τόκων σε 8,5 φορές.

Οι εταιρείες του δείκτη S&P 500 και του δείκτη MSCI για τις ανεπτυγμένες αγορές εκτός ΗΠΑ παρουσιάζουν παρόμοια πτώση, αλλά διατηρούν μεγαλύτερα περιθώρια κερδών, όπως ανέφερε.

Και ενώ οι εταιρείες του Stoxx 600 αναμένεται να καταγράψουν άνοδο 15% στα κέρδη του 2026 — τη μεγαλύτερη των τελευταίων τεσσάρων ετών — αυτό εξακολουθεί να είναι ασήμαντο σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εταιρείες των ΗΠΑ και άλλων διεθνών αγορών.

Ο Τίμοθι Γκραφ, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής για την περιοχή EMEA στη State Street Global Markets, αναμένει ότι το χάσμα θα παραμείνει μεγάλο.

«Ακόμη και με κέρδη καλύτερα από τα αναμενόμενα την τελευταία περίοδο, δεν μπόρεσαν να ανταγωνιστούν την υπόλοιπη παγκόσμια επιτάχυνση, οπότε εξακολουθούμε να προβλέπουμε υποαπόδοση στο μέλλον», ανέφερε.

Ένα θετικό σημείο είναι ότι οι αποτιμήσεις έχουν γίνει λιγότερο ακριβές και έχουν επιστρέψει κοντά στους μακροπρόθεσμους μέσους όρους. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις κερδών για τις εταιρείες του Stoxx 600 κατά 6,5% από τον Ιανουάριο, ενώ ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) του δείκτη αναφοράς έχει μειωθεί κατά περίπου 5% από τις 7 Αυγούστου. Οι εποχιακές τάσεις είναι επίσης ευνοϊκές, καθώς ιστορικά ο Stoxx 600 καταγράφει τα ισχυρότερα κέρδη του κατά το δ’ τρίμηνο.

Για τον Φλοριάν Αλέν, διαχειριστή κεφαλαίων στη Mandarine Gestion, οι μακροοικονομικές προοπτικές συνεχίζουν να υποστηρίζουν ισχυρά κέρδη για τις ευρωπαϊκές εταιρείες το 2026, μετά από τρία χρόνια αναιμικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, η εικόνα για το επόμενο έτος είναι πιο ασαφής, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των αναλυτών για άνοδο κατά 10% στα κέρδη του 2027 για τις εταιρείες του Stoxx 600.

«Η ανησυχία μου αφορά πολύ περισσότερο το 2027 και το τι θα συμβεί αν οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις συνεχίσουν να αυξάνονται, έστω και σταδιακά», τόνισε ο Αλέν.

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