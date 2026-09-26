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Έντονο επενδυτικό αποτύπωμα είχαν οι συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, με διαδοχικές επαφές με κορυφαία στελέχη της Wall Street και εκπροσώπους διεθνών funds που ήδη έχουν ή εξετάζουν τοποθετήσεις στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Τζέιμι Ντάιμον, CEO της JPMorgan Chase, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Επίσης με τον Νταν Σίμκοβιτς, Co-President της Morgan Stanley, παρουσία του Τζεφ Χόλτσου, Chairman του Institutional Securities Group, καθώς και ανώτατων στελεχών ελληνικής καταγωγής. Εκτός από την ελληνική οικονομία και το γεωπολιτικό περιβάλλον, στο τραπέζι μπήκε η ενεργειακή ασφάλεια, οι τιμές και η επάρκεια εφοδιασμού, αλλά και η προοπτική μεγαλύτερης συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα.

Το ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώθηκε νωρίτερα στη συνάντηση του πρωθυπουργού με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Τα κεφάλαια που διαχειρίζονται συνολικά ξεπερνούν τα $4,5 τρισ., ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, εκπρόσωποι ομίλων όπως οι Capital, CVC και Ares, αλλά και πιο εξειδικευμένοι επενδυτές όπως η EnTrust Global στη ναυτιλία και η Voxel Capital Partners στην τεχνολογία και την AI. Το «παρών» έδωσαν και funds που έχουν συμμετάσχει σε πρόσφατες μετοχικές συναλλαγές της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στους επενδυτές την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση στη δημοσιονομική πορεία, στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και στην πολιτική σταθερότητα. Στη συζήτηση βρέθηκαν επίσης οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, βιομηχανία και data centers, με ειδική αναφορά στη συνεργασία ΔΕΗ–Amazon Web Services, καθώς και οι προοπτικές σε ενέργεια και υγεία.

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