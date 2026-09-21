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Η Τουρκία εξετάζει τη δημιουργία μιας κεντρικής «δεξαμενής» (pool) περιουσιακών στοιχείων από funds, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη από τις ρυθμιστικές αρχές, μετά από αθετήσεις πληρωμών που προκάλεσαν πανικό στους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Η «δεξαμενή» αυτή ενδέχεται να συμπεριλάβει τα assets 131 αμοιβαίων κεφαλαίων, για τα οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας έχει διατάξει εκκαθάριση, δήλωσε στο Bloomberg αξιωματούχος, διατηρώντας την ανωνυμία του λόγω του απόρρητου χαρακτήρα των διαβουλεύσεων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ιθύνοντες της οικονομικής πολιτικής συζητούν ακόμη ποια οντότητα θα αναλάβει τη διαχείριση αυτού του σχήματος.

Τα σχέδια βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και υπόκεινται σε αλλαγές, σημείωσε ο αξιωματούχος. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνήθηκαν να προβούν σε σχολιασμό.

Τα συγκεντρωμένα assets θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των κεφαλαίων που ζητούν πίσω οι επενδυτές, μετά την κρίση στον κλάδο των διαχειριστών κεφαλαίων που πυροδότησε αδυναμία εκτέλεσης αιτημάτων ρευστοποίησης, συλλήψεις και ισχυρές πιέσεις στις μετοχικές αξίες την περασμένη εβδομάδα. Τα υπό εκκαθάριση αμοιβαία κεφάλαια διακρατούν επενδύσεις άνω των 18 δισ. δολαρίων και αριθμούν περίπου 350.000 επενδυτές.

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης την αύξηση του ελάχιστου ορίου περιουσιακών στοιχείων για την κατηγορία των ειδικευμένων επενδυτών πάνω από το σημερινό όριο των 10 εκατ. λιρών (205.000 δολάρια), πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε αυξήσει για τελευταία φορά το συγκεκριμένο όριο τον Δεκέμβριο.

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