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Η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να παράσχει τεχνική στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι της Υεμένης, στο πλαίσιο της Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας, που συγκροτήθηκε τον περασμένο μήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο NTV αργά το Σάββατο, άφησε σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής στρατιωτικής συνδρομής, κυρίως σε εξειδικευμένους τεχνικούς τομείς.

«Ενδέχεται να υπάρξουν στρατιωτικές ανάγκες, ιδιαίτερα σε ορισμένους τεχνικούς τομείς, και δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να τις καλύψουμε», δήλωσε ο Φιντάν, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν την τριμερή αμυντική συμφωνία.

Το Πακιστάν, το τρίτο μέλος της συμμαχίας, έχει επίσης δεσμευθεί ότι θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στο Ριάντ σε περίπτωση επίθεσης.

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται πλέον όλο και βαθύτερα στο επίκεντρο των περιφερειακών επιπτώσεων του πολέμου με το Ιράν, καθώς οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη Χούθι εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον πόλεων και ενεργειακών υποδομών στο βασίλειο.

Το Σάββατο, το Ριάντ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα, ενώ απέτρεψε και ξεχωριστές επιθέσεις των Χούθι εναντίον πολιτικών στόχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις στη Γιανμπού, ένα από τα σημαντικότερα πετρελαϊκά λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι επιθέσεις αποτελούν ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για το νέο αμυντικό σύμφωνο που συνδέει τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν, δύο χώρες που διατηρούν επίσης στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Άγκυρα και Ισλαμαμπάντ εκφράζουν τη στήριξή τους προς το Ριάντ, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να δεσμεύονται για ευρύτερη στρατιωτική επέμβαση.

«Βλέπουμε πολύ σοβαρές επιθέσεις κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Σαουδικής Αραβίας», δήλωσε ο Φιντάν.

Τρεις ημέρες νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καταδικάσει τους Χούθι για επίθεση με drone εναντίον της Μέκκας, της ιερότερης πόλης του Ισλάμ.

Αναφερόμενος στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη νέα συμμαχία, ο Φιντάν ήταν κατηγορηματικός: «Τηρούμε τον λόγο μας».

Απειλή για πετρέλαιο και ναυσιπλοΐα

Η διεύρυνση της σύγκρουσης απειλεί πλέον όχι μόνο τη Σαουδική Αραβία, αλλά και τις ενεργειακές ροές και τη διεθνή ναυσιπλοΐα πέρα από την άμεση ζώνη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ριάντ ανακοίνωσε ότι drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να διακόψει τη λειτουργία του κρίσιμου αγωγού Ανατολής-Δύσης. Οι συνέπειες αρχίζουν ήδη να γίνονται αισθητές και στην Ευρώπη, καθώς η Saudi Aramco ενημέρωσε τουλάχιστον δύο διυλιστήρια ότι δεν θα παραλάβουν σαουδαραβικό αργό τον επόμενο μήνα στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων συμβολαίων τους.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε πολυεθνική ναυτική δύναμη υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία θα έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση των απειλών κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ και τον Κόλπο του Άντεν.

Η Υεμένη έχει, πάντως, ιδιαίτερη θέση στη συλλογική μνήμη της Τουρκίας. Η παρουσία των Οθωμανών στρατιωτών στη χώρα και οι μεγάλες απώλειες που υπέστησαν έχουν αποτυπωθεί σε ένα από τα γνωστότερα παραδοσιακά τουρκικά μοιρολόγια, αφιερωμένο σε όσους στάλθηκαν στην Υεμένη και δεν επέστρεψαν ποτέ.

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