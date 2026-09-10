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Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να επενδύσουν 40 δισ. ευρώ στη Γερμανία, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Αμπου Ντάμπι να εμβαθύνει τις στρατηγικές και οικονομικές συνεργασίες του στην Ευρώπη.

«Η Γερμανία αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν σημαντικό στρατηγικό και οικονομικό εταίρο και η πρόσθετη επένδυση των 40 δισ. ευρώ αντανακλά τη φιλοδοξία μας να επενδύσουμε σε αυτή τη σχέση για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε την Πέμπτη ο Σουλτάν Αλ Τζαμπέρ, υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία δημιουργεί «ευκαιρίες για επενδύσεις μαζί με κορυφαίες γερμανικές βιομηχανικές και τεχνολογικές εταιρείες», ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες των ΗΑΕ σε στρατηγικούς κλάδους και δημιουργώντας επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούν να εξυπηρετήσουν αναπτυσσόμενες αγορές στον Κόλπο, την Ασία και την Αφρική.

Ο Αλ Τζαμπέρ δεν διευκρίνισε σε ποιους κλάδους ή σε ποιες εταιρείες θα κατευθυνθούν οι επενδύσεις.

Τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και άμυνα στο επίκεντρο

Τα κέντρα δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικούς πυλώνες του σχεδίου των ΗΑΕ για τη διαφοροποίηση της οικονομίας τους και την ενίσχυση της διεθνούς επιρροής τους, μέσω της ανάδειξής τους σε σημαντικό παίκτη σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς κλάδους.

Παράλληλα, η διεύρυνση των αμυντικών συνεργασιών πέρα από την Ουάσινγκτον, τον βασικό σύμμαχο των ΗΑΕ, έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εισέρχεται στον έβδομο μήνα χωρίς άμεσες προοπτικές αποκλιμάκωσης.

Η νέα δέσμευση έρχεται να προστεθεί στα 34 δισ. ευρώ που έχουν ήδη επενδύσει τα ΗΑΕ στη Γερμανία, σύμφωνα με τον Αλ Τζαμπέρ.

Ο υπουργός συνόδευσε τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, στην πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψή του στη Γερμανία από το 2019, όταν κατείχε τη θέση του διαδόχου του θρόνου του Αμπου Ντάμπι.

Η επίσκεψη περιλάμβανε συνάντηση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ενώ προκάλεσε εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, κλείσιμο δρόμων και προβλήματα στις μετακινήσεις στο Βερολίνο. Περίπου 1.300 αστυνομικοί συμμετείχαν στα μέτρα προστασίας, με τον ηγέτη των ΗΑΕ να λαμβάνει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας που προβλέπεται στη Γερμανία.

Επενδύσεις για αλυσίδες εφοδιασμού και παραγωγή

Τα ΗΑΕ επιδιώκουν, μέσω της αξιοποίησης της μεγάλης δημοσιονομικής τους ισχύος και της ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών τους, να εξασφαλίσουν κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και πιθανώς να προσελκύσουν παραγωγικές δραστηριότητες στο εσωτερικό τους, περιορίζοντας την έκθεσή τους σε πιθανούς περιορισμούς εξαγωγών.

Η Γερμανία έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης έως το 2039, με στόχο την αποτροπή της Ρωσίας. Σε περιοδεία του στον Κόλπο πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, ο Μερτς είχε δηλώσει ότι είναι ανοιχτός στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής.

Οι ηγέτες των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας επιδιώκουν επίσης να αποκτήσουν ισχυρότερο διπλωματικό αποτύπωμα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο βασικός σύμμαχος των χωρών του Κόλπου.

Τον προηγούμενο μήνα, ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ανακοίνωσε στο Παρίσι σειρά συμφωνιών από την τεχνολογία έως την άμυνα, μεταξύ των οποίων και ένα θεματικό πάρκο αξίας 6 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ είχε ολοκληρώσει πέρυσι επίσκεψή του στη Γαλλία με δέσμευση για επενδύσεις έως 50 δισ. ευρώ σε κέντρα δεδομένων.

Παράλληλα, το Αμπου Ντάμπι έχει ανακοινώσει δεσμεύσεις για επενδύσεις 40 δισ. δολαρίων στην Ιταλία και 51 δισ. δολαρίων στην Τουρκία.

Τα ΗΑΕ συγκαταλέγονται στους στενότερους συμμάχους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας δεσμευτεί για επενδύσεις περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ και ενισχύοντας τις επιχειρηματικές σχέσεις με την οικογένειά του.

Ωστόσο, η στενή αυτή σχέση, σε συνδυασμό με την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός τους, έχει καταστήσει το Αμπου Ντάμπι στόχο αντιποίνων από το Ιράν, το οποίο έχει εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και drones προς την περιοχή.

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