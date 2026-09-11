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Οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ ανακάμπτουν σταδιακά, όμως ο ρυθμός επιστροφής των φορτίων στην αγορά δεν επαρκεί για να αποτρέψει την εκτίναξη των τιμών καυσίμων, επιβαρύνοντας καταναλωτές και οικονομίες διεθνώς.

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος εξυπηρετεί σήμερα τουλάχιστον 1 εκατ. βαρέλια πετρελαϊκών προϊόντων την ημέρα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Vitol Group, Ράσελ Χάρντι, αλλά και άλλους εμπόρους που συμμετείχαν σε ενεργειακό συνέδριο στη Σιγκαπούρη.

Τα στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων Vortexa επιβεβαιώνουν αντίστοιχα επίπεδα ροών, έναντι περίπου 4 εκατ. βαρελιών ημερησίως πριν από τον πόλεμο (χωρίς να υπολογίζεται το υγροποιημένο πετρέλαιο αέριο – LPG).

Η πιο αργή επαναφορά των εξαγωγών καυσίμων σε σχέση με το αργό πετρέλαιο, οι ροές του οποίου έχουν αυξηθεί περίπου στο ήμισυ των προπολεμικών επιπέδων, έχει οδηγήσει σε έντονες πιέσεις στις τιμές προϊόντων όπως το ντίζελ, με άμεσο αντίκτυπο στον πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης.

Την ίδια ώρα, oι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από το Ορμούζ μειώθηκαν σε 7 χθες Πέμπτη, από 11 την προηγουμένη, όπως δείχνουν προκαταρκτικά δεδομένα υπηρεσιών παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, ήταν υποδιπλάσιες σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ημερών. Από τα επτά πλοία, τα δύο εισήλθαν και πέντε εξήλθαν. Ωστόσο η εικόνα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλήρης, καθώς άλλα πλοία μπορεί να διέσχισαν το στενό έχοντας απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες δεδομένων για τη θέση τους.

Παράλληλα, όπως σημειώνει το Bloomberg, οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν εντείνει τις ελλείψεις στην αγορά.

«Η αντικατάσταση αυτών των βαρελιών που προέρχονται από τον Κόλπο δεν θα είναι ποτέ εύκολη», δήλωσε ο Σάιχ Χάλεντ Αλ Σαμπάχ, διευθύνων σύμβουλος διεθνών αγορών της Kuwait Petroleum Corporation, στο συνέδριο Asia Pacific Petroleum Conference της S&P Global Energy στη Σιγκαπούρη.

Δυσκολίες στη μεταφορά φορτίων μέσω Ορμούζ

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η ανάκαμψη των εξαγωγών καυσίμων καθυστερεί είναι η δυσκολία εξεύρεσης δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά φορτίων, σύμφωνα με traders που συμμετείχαν στο συνέδριο.

Ορισμένοι πλοιοκτήτες συνέχισαν να μεταφέρουν αργό πετρέλαιο μέσω Ορμούζ, παρά τον κίνδυνο επιθέσεων, καθώς η εκτίναξη των ναύλων για τα μεγάλα δεξαμενόπλοια καθιστά τα ταξίδια ιδιαίτερα επικερδή.

Ωστόσο, τα πετρελαϊκά προϊόντα μεταφέρονται συνήθως με μικρότερα πλοία, γεγονός που απαιτεί περισσότερα δρομολόγια και αυξάνει την έκθεση σε κινδύνους.

Τα κράτη του Περσικού Κόλπου, εκτός από σημαντικοί παραγωγοί αργού πετρελαίου, αποτελούν και μεγάλες δυνάμεις στον τομέα της διύλισης. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η Μέση Ανατολή αντιστοιχούσε πέρυσι περίπου στο 10% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαϊκών προϊόντων.

Ο πόλεμος, που εισέρχεται πλέον στον έβδομο μήνα, προκάλεσε ζημιές σε σειρά διυλιστηρίων, περιορίζοντας την επεξεργασία καυσίμων, ενώ η σχεδόν διακοπή της ναυσιπλοΐας μέσω Ορμούζ διατάραξε συνολικά τις ενεργειακές ροές.

Επιστρέφουν σταδιακά τα διυλιστήρια

Ορισμένα διυλιστήρια έχουν αρχίσει να επαναλειτουργούν, όμως σημαντικό μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας παραμένει εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με την IIR Energy, περίπου 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως περιφερειακής δυναμικότητας παρέμεναν κλειστά στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

Ο IEA εκτιμά ότι σε κάποια φάση της σύγκρουσης είχαν διακοπεί σχεδόν 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, λόγω επιθέσεων και προβλημάτων στις εξαγωγές.

Στο Κουβέιτ, περίπου το ένα τέταρτο της μεγάλης μονάδας διύλισης Al Zour, η οποία είχε πληγεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, έχει επανέλθει σε λειτουργία, σύμφωνα με την IIR Energy.

Η χώρα, ένας από τους βασικούς προμηθευτές μεσαίων αποσταγμάτων, όπως το ντίζελ, προς την Ευρώπη, ενισχύει σταδιακά τη λειτουργία των διυλιστηρίων της προκειμένου να αυξήσει τις εξαγωγές καυσίμων.

Παράλληλα, το Μπαχρέιν έχει ξεκινήσει ξανά ορισμένες εξαγωγές από το μοναδικό του διυλιστήριο, μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες η παραγωγή κατευθυνόταν κυρίως στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

Η Σαουδική Αραβία περιορίζει τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο

Η Saudi Aramco εξάγει περίπου 500.000 βαρέλια πετρελαϊκών προϊόντων την ημέρα, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από διυλιστήρια στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη λειτουργία της εταιρείας, η Aramco έχει αποστείλει μέχρι στιγμής περιορισμένες ποσότητες καυσίμων από το βασικό εξαγωγικό της κέντρο στο Ras Tanura, στον Περσικό Κόλπο, καθώς παραμένει δύσκολη η εξεύρεση δεξαμενόπλοιων που είναι πρόθυμα να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας δέχονται επίσης πιέσεις από τις απειλές των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το διυλιστήριο Jazan, δυναμικότητας 400.000 βαρελιών ημερησίως, σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από επίθεση τον Ιούλιο και δεν έχει ακόμη επανεκκινήσει, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν νέα επίθεση στις εγκαταστάσεις αυτή την εβδομάδα, ωστόσο οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η επίθεση προκάλεσε περιορισμένες πρόσθετες ζημιές.

Η Bapco του Μπαχρέιν δήλωσε ότι δεν σχολιάζει «συγκεκριμένες αποστολές, διαδρομές, όγκους ή άλλες εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες», ενώ η Aramco δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

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