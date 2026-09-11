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Ο χρυσός βρίσκεται σε τροχιά για τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενισχύουν το ενδεχόμενο η Fed να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή της.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κινήθηκε την Παρασκευή κοντά στα 4.320 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την πτώση κατά 1,8% στην προηγούμενη συνεδρίαση, που οδήγησε τον χρυσό στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου.

Ο πληθωρισμός και το πετρέλαιο πιέζουν τον χρυσό

Τα νέα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ έδειξαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 0,4% τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη.

Η εξέλιξη αποδίδεται εν μέρει στις υψηλότερες τιμές του αργού, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και αυξάνει το κόστος ενέργειας.

«Τα στοιχεία έδειξαν ανανεωμένες πιέσεις στις τιμές, εν μέρει λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει επίμονος», ανέφερε ο αναλυτής εμπορευμάτων Μανάβ Μόντι της Motilal Oswal Financial Services.

Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύθηκε προς τα 108 δολάρια το βαρέλι, καθώς ΗΠΑ και Ιράν προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Οι εχθροπραξίες έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με τις ΗΠΑ να πλήττουν ιρανικά πετρελαιοφόρα, το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία και τους Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, να επιτίθενται σε υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων επιβαρύνει το πολύτιμο μέταλλο

Επιπλέον πίεση στον χρυσό άσκησε η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, μετά τις χαμηλότερες του αναμενομένου αγορές τίτλων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στο πλαίσιο της πρώτης διευρυμένης επαναγοράς ομολόγων.

Η εξέλιξη δημιούργησε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, η οποία είχε στόχο τη σταθεροποίηση της αγοράς και τον περιορισμό της ανόδου των μακροπρόθεσμων αποδόσεων.

Ο χρυσός, που δεν αποδίδει τόκο, συνήθως δέχεται πιέσεις όταν οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται, καθώς μειώνεται η ελκυστικότητά του έναντι επενδύσεων με σταθερή απόδοση.

Στο επίκεντρο η επόμενη κίνηση της Fed

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ, που αναμένονται αργότερα την Παρασκευή, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής πριν από τη συνεδρίαση της Fed στις 14-15 Σεπτεμβρίου.

Οι αγορές swaps αποτιμούν σήμερα πιθανότητα περίπου 70% για αύξηση επιτοκίων.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε οριακά κατά 0,2%, στα 4.328,30 δολάρια ανά ουγγιά στη Σιγκαπούρη, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση κινείται για πτώση 2,3%.

Το ασήμι υποχώρησε κατά 0,2%, στα 63,50 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη μεγάλη πτώση της Πέμπτης κατά 5,5%, τη μεγαλύτερη από τον Ιούνιο.

Αντίθετα, η πλατίνα και το παλλάδιο σημείωσαν άνοδο, ενώ ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, που παρακολουθεί την πορεία του αμερικανικού δολαρίου, παρέμεινε σταθερός μετά την άνοδο κατά 0,3% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

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