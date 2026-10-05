Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε ότι η βελτιωμένη προσφορά της για την Banca Monte dei Paschi di Siena έχει εξασφαλίσει τη στήριξη του μεγαλύτερου μετόχου της τράπεζας-στόχου, φέρνοντας τον διευθύνοντα σύμβουλο Κάρλο Μεσίνα πιο κοντά στην ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες τραπεζικές συμφωνίες στην Ιταλία.

Η Delfin Sarl, η εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας του δισεκατομμυριούχου Ντελ Βέκιο, η οποία κατέχει 17,6% της Monte dei Paschi, αποφάσισε να προσφέρει το σύνολο της συμμετοχής της, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυριακής.

Μια ημέρα νωρίτερα, η Intesa αύξησε την προσφορά της για τη Monte Paschi κατά 0,25 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής, η προσφορά αποτιμά τη Monte Paschi περίπου στα 34,6 δισ. ευρώ, έναντι χρηματιστηριακής αξίας 34,3 δισ. ευρώ.

Σημαντικό βήμα για τη στρατηγική της Intesa

Η στήριξη της Delfin αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον Κάρλο Μεσίνα, 64 ετών, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την ήδη κυρίαρχη θέση της Intesa στην ιταλική αγορά.

Η εξαγορά θα αποτελούσε κορυφαίο επίτευγμα για τον διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της τράπεζας εδώ και 13 χρόνια. Παράλληλα, η συμφωνία θα μπορούσε να ξεπεράσει σε μέγεθος τα 31 δισ. ευρώ της συμφωνίας που δημιούργησε τη σημερινή Intesa πριν από περίπου δύο δεκαετίες.

Η απόφαση της Delfin αποτελεί, την ίδια ώρα, σημαντικό πλήγμα για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Monte Paschi, Λουίτζι Λοβάλιο, στην προσπάθειά του να εμποδίσει την εξαγορά.

Ο Λοβάλιο έχει καταθέσει δύο αντιπροτάσεις, για την εμπορική και λιανική τράπεζα Banco BPM SpA και τη διαχειρίστρια περιουσίας Banca Generali SpA, αντίστοιχα, και επιδιώκει την έγκριση των μετόχων για τις δύο συμφωνίες σε κρίσιμη ψηφοφορία στις 29 Οκτωβρίου.

Όταν η Intesa ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αυξάνει την προσφορά της για τη Monte Paschi, διευκρίνισε επίσης ότι θα αποσύρει την προσφορά εάν η συνέλευση της 29ης Οκτωβρίου εγκρίνει τα σχέδια του Λοβάλιο.

Η εξέλιξη αυτή μετέτρεψε ουσιαστικά τη συνέλευση σε αναμέτρηση των επενδυτών μεταξύ των δύο ανταγωνιστικών σχεδίων.

Πιέσεις στη μετοχή και οι συσχετισμοί

Η μετοχή της Monte Paschi ενισχύθηκε έως και 0,6% στις πρωινές συναλλαγές στο Μιλάνο τη Δευτέρα, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή αξία της στα 34,5 δισ. ευρώ. Η Intesa ενισχύθηκε έως και 0,7%.

Με τον μεγαλύτερο μέτοχο της Paschi να στηρίζει πλέον την Intesa, οι πιθανότητες του Λοβάλιο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των δύο τρίτων που χρειάζεται στη συνέλευση εμφανίζονται ολοένα και μικρότερες.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει ότι ο Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε, ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής της Monte Paschi, αντιτίθεται στην προσφορά εξαγοράς της Banco BPM. Ο δισεκατομμυριούχος κατέχει περίπου 10% της τράπεζας.

Η Intesa ανέφερε ότι η Delfin συμφώνησε να ψηφίσει στη συνέλευση της Paschi «με τρόπο που θα συνάδει με τους όρους της προσφοράς όπως θα ισχύουν εκείνη την ημερομηνία».

Προηγουμένως, η τράπεζα είχε προσφέρει 1,6 δικές της μετοχές και 1 ευρώ σε μετρητά για κάθε μετοχή της τράπεζας της Τοσκάνης.

Η ιταλική κυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να κατέχει περίπου 5% της Monte Paschi, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται να παρέμβει στην πορεία και το μέλλον της τράπεζας.

Διαβάστε ακόμη

Το επόμενο βήμα από την πράσινη ενέργεια: Φωτοβολταϊκά που παράγουν ρεύμα στον βυθό της θάλασσας

Gen Z και τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι νέοι εργαζόμενοι επενδύουν στις δεξιότητες του μέλλοντος

Πλειστηριασμοί: Η Spider, η Fieratex και τα «φιλέτα» της Gennet στον Πύργο των Αθηνών (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ