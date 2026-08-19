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Οι νεότεροι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς φοβούνται ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας θα οδηγήσει σε εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας, σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center.

Η πλειονότητα των ενηλίκων κάτω των 30 ετών δηλώνει, για πρώτη φορά από τότε που το Pew ξεκίνησε την έρευνά του το 2021, ότι αισθάνεται μεγαλύτερη ανησυχία παρά ενθουσιασμό για την AI. Η στάση αυτή συμβαδίζει με εκείνη των περισσότερων άλλων ηλικιακών ομάδων, ωστόσο η νεότερη ηλικιακή ομάδα έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή μεταστροφή: από εκείνη που έβλεπε με τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό τις δυνατότητες της AI, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιφυλακτικές απέναντι στην τεχνολογία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ενηλίκων αυτής της ηλικιακής ομάδας πιστεύουν επίσης ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει σε λιγότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ποσοστό αυξημένο από το 61% πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με την έρευνα.

Τα ευρήματα αποτελούν μία ακόμη ένδειξη της σύνθετης σχέσης των νεότερων Αμερικανών με την AI, σύμφωνα με το Bloomberg. Ανήκουν στους πιο εξοικειωμένους χρήστες της τεχνολογίας, αλλά μπαίνουν στην αγορά εργασίας σε μια περίοδο που η AI απειλεί να περιορίσει τις θέσεις για νέους εργαζόμενους, οι οποίες παραδοσιακά αποτελούν το πρώτο βήμα για την επαγγελματική τους πορεία.

Τις ίδιες ανησυχίες φαίνεται να συμμερίζεται και ο ευρύτερος πληθυσμός, καθώς περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς δηλώνουν ότι ανησυχούν για την AI, σύμφωνα με το Pew. Ωστόσο, όσοι έχουν ήδη εδραιωθεί επαγγελματικά εμφανίζονται ολοένα και πιο θετικοί απέναντι στην AI, ενισχύοντας τις θεωρίες ότι η τεχνολογία ευνοεί όσους διαθέτουν εμπειρία.

Ο ακριβής αντίκτυπος της AI στις προσλήψεις στις ΗΠΑ είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, καθώς η ραγδαία αύξηση της υιοθέτησής της συνέπεσε με μια ασθενέστερη οικονομία. Η τεχνολογία μπορεί να αυτοματοποιήσει ορισμένες εργασίες, χωρίς απαραίτητα να αντικαταστήσει πλήρως μια θέση εργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι προσλήψεις σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου έχουν επιβραδυνθεί, ενώ στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων αναφέρουν ανοιχτά ότι αξιοποιούν την AI για να αυτοματοποιήσουν μέρος της εργασίας και να περιορίσουν το κόστος.

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