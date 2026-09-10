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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αναμένει ο πόλεμος με το Ιράν να τερματιστεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ενώ απείλησε εκ νέου με επίθεση σε εγκατάσταση που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν εξαπέλυσαν το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα κύμα επιθέσεων εναντίον πλοίων από την έναρξη του πολέμου, πριν από έξι μήνες, αυξάνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή και ενισχύοντας τους κινδύνους για τις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent παρέμεναν πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι μεταφορές μέσω τόσο των Στενών του Ορμούζ όσο και της Ερυθράς Θάλασσας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές.

Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη επιτέθηκε σε 10 πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετά την αμερικανική βύθιση πέντε ιρανικών πετρελαιοφόρων. Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς εκατέρωθεν επιθέσεων που δείχνουν ότι οι πιθανότητες άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών παραμένουν περιορισμένες.

Την ίδια ώρα, η ένταση αυξήθηκε και στη Σαουδική Αραβία. Οι Αρχές Πολιτικής Άμυνας εξέδωσαν την Πέμπτη επείγουσες προειδοποιήσεις στη νοτιοδυτική πόλη Χαμίς Μουσαΐτ, για τέταρτη φορά μέσα σε 24 ώρες, καθώς κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις με τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι της Υεμένης.

Τουλάχιστον 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τέσσερις πόλεις της νότιας Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ των οποίων και η Χαμίς Μουσαΐτ, από πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι, σύμφωνα με τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό.

Οι Χούθι υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε αεροπορική βάση στη Χαμίς Μουσαΐτ και σε ενεργειακές υποδομές σε γειτονικές πόλεις, σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές»

Ο πόλεμος και η επακόλουθη άνοδος των τιμών των καυσίμων έχουν συμβάλει στην υποχώρηση της δημοτικότητας του Τραμπ σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν εάν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις εκλογές, επειδή δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Απεγνωσμένα προσπαθούν να επηρεάσουν τις εκλογές», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη.

Ο Πρόεδρος έχει θέσει και στο παρελθόν προθεσμίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν προειδοποιήσει ιδιωτικά τον Τραμπ ότι η σύγκρουση μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της θητείας του, τον Ιανουάριο του 2029.

Νέα απειλή για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Τραμπ απείλησε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πλήξουν το λεγόμενο «Όρος Πίκαξ» (Pickaxe Mountain), μια ιδιαίτερα οχυρωμένη τοποθεσία κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, η οποία φιλοξενεί δύο βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων.

«Παρατηρούμε ότι υπάρχει κάποια δραστηριότητα στο Πίκαξ. Θα συμβούλευα το Ιράν να μην κάνει το έξυπνο, γιατί θα πρέπει να το πλήξουμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί με επίθεση στην περιοχή τουλάχιστον από τα μέσα Ιουλίου.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, μεταξύ άλλων λόγω ανησυχιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι πυρηνικές του δραστηριότητες έχουν αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Το Ορμούζ παραμένει σχεδόν κλειστό

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ουάσιγκτον είχε επισημάνει ότι αυξανόταν ο αριθμός των πετρελαιοφόρων που κατάφερναν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου πριν από τον πόλεμο.

Ωστόσο, η επανέναρξη των συγκρούσεων αυτόν τον μήνα φαίνεται να έχει ανατρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια σταδιακής επαναλειτουργίας της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Μόλις επτά πλοία διέσχισαν τα Στενά την Τετάρτη, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη. Ο αριθμός είναι περίπου ο μισός από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών.

Παράλληλα, οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι στην Υεμένη έχουν επίσης ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, δημιουργώντας ένα δεύτερο μέτωπο που απειλεί τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Η σαουδαραβική Πολιτική Άμυνα ανακοίνωσε αργότερα ότι ήρε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Χαμίς Μουσαΐτ, μετά τη νέα προειδοποίηση που είχε εκδοθεί.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η αγορά πετρελαίου βρίσκεται ήδη υπό ισχυρή πίεση, με το Μπρεντ να διατηρείται πάνω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ οι νέες επιθέσεις αυξάνουν τον κίνδυνο ακόμη μεγαλύτερων διαταραχών στις διεθνείς μεταφορές και στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

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