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Η επίσκεψη στο νησί Περίμ, στα ανοιχτά της Υεμένης, μοιάζει σαν ταξίδι πίσω στον χρόνο. Το άνυδρο τοπίο από άμμο και βράχια παραπέμπει σε έναν τόπο ξεχασμένο από την ιστορία. Η γεωγραφική του θέση, όμως, το έχει μετατρέψει σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της σύγχρονης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Περίμ βρίσκεται στα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά περάσματα στον κόσμο, η σημασία του οποίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα από τότε που ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ.

Για να διατηρήσει ανοιχτές τις παγκόσμιες ροές ενέργειας και να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές, η Σαουδική Αραβία διοχέτευσε μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της από τον Ορμούζ προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Τώρα, όμως, οι Χούθι της Υεμένης, ο ισχυρότερος περιφερειακός σύμμαχος του Ιράν, έχουν ξεκινήσει νέα επίθεση που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στον έλεγχο του Περίμ. Μαζί με το νησί θα μπορούσαν να αποκτήσουν και τη δυνατότητα να εμποδίζουν πλοία να περνούν από τη στενή θαλάσσια πύλη που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Το Περίμ στο επίκεντρο της νέας σύγκρουσης

Περιφερειακές πηγές ανέφεραν ότι οι Χούθι πραγματοποιούν σημαντική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης Μόχα, μιας κρίσιμης παράκτιας τοποθεσίας περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια του Περίμ.

Σε πρόσφατη επίσκεψη στο νησί, τιμητικό άγημα στρατιωτών της Υεμένης περίμενε υπομονετικά κάτω από τον καυτό ήλιο, ενώ ένας ηλικιωμένος αξιωματικός βοηθούσε τους επισκέπτες να αποβιβαστούν από ένα παλιό περιπολικό σκάφος. Η εικόνα παραπέμπει σε μια άλλη εποχή, όμως η αποστολή των στρατιωτών έχει αποκτήσει πλέον πολύ μεγαλύτερη σημασία.

Το Περίμ, γνωστό και ως Μαγιούν, βρίσκεται στο στενότερο σημείο των Στενών του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σε μια περιοχή όπου το Κέρας της Αφρικής απέχει μόλις περίπου 19 χιλιόμετρα από την Αραβική Χερσόνησο.

Για αιώνες, η θέση του προσέλκυε αυτοκρατορίες και περιφερειακές δυνάμεις. Το νησί είχε χρησιμοποιηθεί ως σταθμός ανεφοδιασμού με κάρβουνο για τα πλοία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που κατευθύνονταν προς την Ινδία, ενώ τα ερείπια εκείνης της περιόδου παραμένουν ορατά.

Από το υψηλότερο σημείο του νησιού, ένας αξιωματικός της ταξιαρχίας που παραμένει πιστή στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης δείχνει προς την Ερυθραία και το Τζιμπουτί, στην απέναντι πλευρά των Στενών.

Η αποστολή της υπεράσπισης του Περίμ, όπως εξηγεί, έχει πλέον αποκτήσει γεωπολιτική διάσταση.

«Είναι πλέον γεωπολιτικό ζήτημα»

Για περισσότερο από μία δεκαετία, ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη έμοιαζε με μια μακρινή περιφερειακή σύγκρουση. Καθώς, όμως, οι μάχες εντείνονται και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, τα όρια αυτά εξαφανίζονται.

Η Υεμένη, με το Περίμ στο επίκεντρο, εξελίσσεται σε ένα ακόμη πιθανό μέτωπο της αντιπαράθεσης Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, υπενθυμίζοντας ότι οι συνέπειες του πολέμου δεν περιορίζονται πλέον στα σύνορα του Ιράν.

Οι Χούθι ελέγχουν ήδη την πρωτεύουσα Σαναά, μεγάλες περιοχές στα βορειοδυτικά της χώρας και το μεγαλύτερο μέρος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας βόρεια του Περίμ.

Αν η ιστορία αποτελεί οδηγό, το Μπαμπ ελ Μαντέμπ – το μικρότερο «δίδυμο» των Στενών του Ορμούζ και πλέον κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή – θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο σημείο μέσω του οποίου το Ιράν, χρησιμοποιώντας τους Χούθι ως σύμμαχο, θα ασκήσει οικονομική και πολιτική πίεση στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου και επηρεάζοντας τις πολιτικές προοπτικές των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Είπαμε στον κόσμο ότι πρόκειται για ένα ιρανικό σχέδιο, αλλά κανείς δεν άκουσε τους Υεμενίτες τότε. Είναι πλέον γεωπολιτικό ζήτημα», δήλωσε ο Ταρίκ Σάλεχ, αντιπρόεδρος της διεθνώς αναγνωρισμένης, αλλά αποδυναμωμένης, κυβέρνησης της Υεμένης.

Ο Σάλεχ, ανιψιός του πρώην Προέδρου Αλί Αμπντουλάχ Σάλεχ και πρώην σύμμαχος των Χούθι, είναι ένας από τους ελάχιστους ηγέτες της πολιτικής σκηνής της Υεμένης που παραμένουν στη χώρα. Έχει επιβιώσει, όπως υποστηρίζει, από αρκετές απόπειρες δολοφονίας και εκτιμά ότι το Ιράν θέλει να τον εξοντώσει.

«Θα χρειαστούν διεθνείς δυνάμεις»

Ο Σάλεχ υποστηρίζει ότι δεν λαμβάνει ουσιαστική βοήθεια από τις ΗΠΑ, αλλά μόνο «λόγια». Προειδοποιεί ότι εάν οι Χούθι καταλάβουν το Περίμ και αποκτήσουν τον έλεγχο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, θα χρειαστεί «μια τεράστια διεθνής δύναμη και πολεμικά ναυτικά» για να εκδιωχθούν.

Ακόμη και η προσέγγιση στο Περίμ καταδεικνύει τους κινδύνους της σύγκρουσης. Καθώς η ομάδα των δημοσιογράφων επιχειρούσε να διασχίσει την απόσταση περίπου 3,2 χιλιομέτρων από την ηπειρωτική χώρα, προειδοποίηση για επικείμενη επίθεση με drone των Χούθι ανάγκασε το σκάφος να επιστρέψει.

Ο πυροβολητής προετοιμάστηκε για πιθανή επίθεση, ανοίγοντας πυρ με το παλιό, βαρέος διαμετρήματος όπλο του σκάφους.

Η σχέση Ιράν – Χούθι

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη ξεκίνησε το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν τη Σαναά και ανάγκασαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση να εγκαταλείψει τη χώρα.

Η Σαουδική Αραβία ηγήθηκε στρατιωτικής εκστρατείας την επόμενη χρονιά, με στόχο την εκδίωξη των ανταρτών. Το Ιράν έχει προμηθεύσει τους Χούθι με όπλα και εκπαίδευση και ασκεί σημαντική επιρροή στις αποφάσεις τους.

Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά διαιρεμένη χώρα. Οι Χούθι ελέγχουν την πρωτεύουσα και τα βορειοδυτικά, ενώ η κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της διατηρούν τον έλεγχο μεγάλου μέρους του νότου και της ανατολής. Περίπου 22 εκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τον πόλεμο στη Γάζα, οι Χούθι εντάχθηκαν στη σύγκρουση. Εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, δηλώνοντας αλληλεγγύη στους Παλαιστινίους της Γάζας, και άρχισαν να στοχοποιούν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον τους, καταστρέφοντας σημαντικές υποδομές και οπλικά συστήματα. Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τους Χούθι τρομοκρατική οργάνωση το 2025.

Η τελευταία επίθεση των Χούθι εναντίον της κυβέρνησης της Υεμένης ξεκίνησε τον Ιούλιο, διαλύοντας μια άτυπη τετραετή εκεχειρία με τη Σαουδική Αραβία και εντάσσοντας ακόμη πιο άμεσα τον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης στη γενικότερη σύγκρουση με το Ιράν.

Από τον Ορμούζ στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα του Ιράν, αυξάνοντας την πίεση στον Τραμπ.

«Δεν πρόκειται για μια σχέση υποταγής, αλλά είναι μαζί σε αυτό», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αλ-Μπάσα, πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης της Υεμένης και αναλυτής κινδύνου με έδρα την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η δράση των Χούθι δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται αποκλειστικά ως εφαρμογή της περιφερειακής ατζέντας του Ιράν.

«Οι Χούθι χρειάζονταν έναν πόλεμο για να αποσπάσουν την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα. Ήθελαν να δείξουν ότι μπορούν να πολεμήσουν τη Σαουδική Αραβία ώστε να την αναγκάσουν να διαπραγματευτεί ξανά μαζί τους. Και, φυσικά, αν αυτό βοηθά έναν παλιό φίλο, όπως το Ιράν, που κάποια στιγμή ήταν ο μόνος φίλος που είχαν, τότε γιατί όχι;», δήλωσε ο Φαρέα Αλ-Μουσλίμι, ερευνητής του Chatham House.

Η ενίσχυση των Χούθι στην περιφερειακή ισορροπία σχετίζεται και με την αποδυνάμωση άλλων συμμάχων του Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αλλά και με την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία.

Οι ίδιοι οι Χούθι υποστηρίζουν ότι η σημερινή επιχείρησή τους εντός και εκτός Υεμένης αποτελεί απάντηση στη «σαουδαραβική επιθετικότητα και τον αποκλεισμό».

Οι πετρελαϊκές ροές μειώνονται

Οι επιπτώσεις στην ενέργεια έχουν ήδη γίνει αισθητές.

Οι ροές πετρελαίου που περνούν από το Περίμ έχουν μειωθεί σημαντικά. Πριν από τρία χρόνια, περίπου το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου περνούσε από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, ο όγκος αυτός έχει μειωθεί περίπου στο μισό.

Μια παρατεταμένη εκστρατεία των Χούθι θα μπορούσε να περιορίσει ακόμη περισσότερο τη διέλευση από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, δημιουργώντας νέα προβλήματα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Θύματα της σύγκρουσης είναι και οι ψαράδες της Υεμένης. Δεκάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από νησί βόρεια του Περίμ μετά από επίθεση με drone, κατά την οποία αρκετοί σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Στην αγορά κοντά στην ακτή, ψαράδες που επέστρεφαν με τα αλιεύματά τους περιέγραφαν τη δραματική υποχώρηση της δραστηριότητας.

«Υπό κανονικές συνθήκες θα υπήρχαν πολλά πλοία εκεί έξω», ανέφερε ένας έμπορος. «Τώρα, εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι, δεν υπάρχουν πλοία».

Η Μόχα πληρώνει ήδη το τίμημα

Λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, οι συνέπειες της σύγκρουσης είναι ακόμη πιο εμφανείς.

Το λιμάνι της Μόχα, η σημαντικότερη πόλη υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης στο βόρειο τμήμα των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, έχει δεχθεί ισχυρά πλήγματα.

Πριν από μερικές εβδομάδες, περισσότεροι από 25 πύραυλοι των Χούθι έπληξαν το λιμάνι, την ώρα που εμπορικά πλοία ξεφόρτωναν, σύμφωνα με τον διευθυντή του λιμανιού Αμπντέλ Μαλέκ Αλ-Σαραάμπι.

Στη θάλασσα, μισοβυθισμένα πλοία βρίσκονται σε παράξενες γωνίες, ενώ το σκυρόδεμα στην ξηρά είναι γεμάτο βαθιές τρύπες. Δίπλα τους βρίσκονται καμένα πλαίσια μοτοσικλετών και σχεδόν λιωμένοι κινητήρες.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του λιμανιού, 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν εκείνη την ημέρα, ενώ έξι εμπορικά πλοία βυθίστηκαν και περίπου 14.000 μοτοσικλέτες καταστράφηκαν.

«Το λιμάνι είχε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και το εμπόριο. Αυτή η επίθεση έχει στόχο να πλήξει αυτή την ανάπτυξη και να σταματήσει τις υπηρεσίες», δήλωσε.

Τα όπλα του Ιράν και η απειλή για τα δεξαμενόπλοια

Οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον στόχων ακόμη και στο Ισραήλ, σε απόσταση άνω των 1.600 χιλιομέτρων.

Υποστηρίζουν ότι διαθέτουν υπερηχητικούς πυραύλους, ενώ το οπλοστάσιό τους περιλαμβάνει πυραύλους κατά πλοίων μεγάλου βεληνεκούς, σχεδιασμένους να πετούν πολύ χαμηλά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και να αποφεύγουν τα ραντάρ.

Διαθέτουν επίσης πυραύλους εδάφους-αέρος ικανούς να καταρρίψουν αμερικανικά drones μεγάλου ύψους και να απειλήσουν επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στις γραμμές του μετώπου, οι κυβερνητικές δυνάμεις χρησιμοποιούν πλέον νέα drones τύπου FPV για να πλήττουν κρυμμένα καταφύγια των Χούθι.

«Οι δυνάμεις μας έχουν βελτιωθεί χάρη στην εκπαίδευση και τους νέους πόρους, όπως τα drones», δήλωσε ο Σάλεχ.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι για κάθε βήμα που κάνει η κυβέρνηση, το Ιράν προσπαθεί να διατηρήσει τους Χούθι ένα βήμα μπροστά.

Σε μια μυστική αποθήκη, σε άγνωστη τοποθεσία και υπό αυστηρή φρούρηση, παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους φορτίο όπλων που, σύμφωνα με τις υεμενίτικες Αρχές, είχε κατασκευαστεί στο Ιράν και κατασχέθηκε πριν φτάσει στους Χούθι.

Το φορτίο περιλάμβανε τεράστιους πυραύλους μήκους περίπου 5,5 μέτρων, συστήματα ραντάρ μεγάλου βεληνεκούς, κινητήρες drones και οπτικό εξοπλισμό, ακόμη και σφαίρες κρυμμένες μέσα σε μπαταρία φορτηγού.

Όπως υποστήριξαν οι αξιωματούχοι, όλα είχαν παρουσιαστεί ως εμπορικός εξοπλισμός ώστε να αποφευχθεί ο εντοπισμός τους.

Και το συγκεκριμένο φορτίο, παραδέχθηκαν, αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος όσων εκτιμάται ότι έχουν ήδη φτάσει στους Χούθι.

Το επόμενο μεγάλο μέτωπο

Εάν οι Χούθι καταλάβουν το Περίμ και αποκτήσουν ερείσματα στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, δεν θα χρειάζονται πλέον όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να απειλούν τη ναυσιπλοΐα.

«Θα μπορούσαν να ναρκοθετήσουν τα Στενά, όπως έκανε το Ιράν στον Ορμούζ», προειδοποίησε ο Αμπντέλ Νάσερ Ελ Μαμλούχ, επικεφαλής της στρατιωτικής επικοινωνίας του Σάλεχ.

Στην περιοχή της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας που παραμένει υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Υεμένης, ελάχιστοι πλέον αμφιβάλλουν ότι ο εμφύλιος πόλεμος έχει μετατραπεί σε μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης σύγκρουσης.

«Πολεμάμε αυτόν τον πόλεμο για λογαριασμό του αραβικού κόσμου και της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο Ελ Μαμλούχ.

Πριν αποχωρήσει βιαστικά από τη σκηνή του στην παραλία, ο Σάλεχ ρωτήθηκε τι θα συμβεί εάν η αμερικανική υποστήριξη δεν έρθει ποτέ.

«Θα πληρώσουμε υψηλότερο τίμημα στο μέλλον» για να εκδιώξουμε τους Χούθι, απάντησε. Και, όπως προειδοποίησε, το ίδιο τίμημα θα πληρώσουν «ο αμερικανικός στρατός, η διεθνής κοινότητα και το διεθνές εμπόριο».

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