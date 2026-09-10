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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Ιρλανδία αυτό το Σαββατοκύριακο για διήμερη επίσκεψη, η οποία θα περιλαμβάνει συναντήσεις στο Δουβλίνο με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μίχολ Μάρτιν, και την Πρόεδρο, Κάθριν Κόνολι. Στη συνέχεια θα μεταβεί δυτικά, στο θέρετρό του στο Ντούνμπεγκ, προκειμένου να παρακολουθήσει το Irish Open.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιρλανδία έχει καταφέρει να αποφύγει σε μεγάλο βαθμό την οργή του Αμερικανού Προέδρου, παρά τις εντάσεις που έχει προκαλέσει η πολιτική του απέναντι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Δεδομένης της φύσης αυτής της συγκεκριμένης προεδρίας, μέχρι στιγμής τα πράγματα έχουν πάει καλά για την Ιρλανδία», δήλωσε ο Ντάνιελ Μάλχολ, πρώην πρεσβευτής της Ιρλανδίας στις ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία Τραμπ. Όπως σημείωσε, είναι εξαιρετικά σημαντικό η επίσκεψη να μην αλλάξει αυτή την κατάσταση.

Η οικονομική σχέση με τις ΗΠΑ

Το διακύβευμα είναι σημαντικό για το Δουβλίνο. Η οικονομική στρατηγική της Ιρλανδίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προσέλκυση αμερικανικών επιχειρήσεων, με εταιρείες όπως η Microsoft και η Eli Lilly να έχουν δημιουργήσει σημαντική παρουσία στη χώρα.

Μόνο πέρυσι, η Ιρλανδία εισέπραξε περισσότερα από 30 δισ. ευρώ σε φόρους από επιχειρήσεις, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία των αμερικανικών επενδύσεων για την οικονομία της.

Παράλληλα, η Ιρλανδία ασκεί αυτή την περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που ενδέχεται να την τοποθετήσει στο επίκεντρο πιθανών αντιπαραθέσεων μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον για ζητήματα όπως το εμπόριο και η ρύθμιση της οικονομίας.

Οι διαδοχικές ιρλανδικές κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να διατηρήσουν μια ιδιαίτερα θετική σχέση με τον Τραμπ. Το 2014, όταν εκείνος εξέταζε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ, ο τότε υπουργός Οικονομικών Μάικλ Νούναν τον είχε υποδεχθεί με κόκκινο χαλί και μουσικό τρίο στο Σάνον, μετά την αγορά του θέρετρου και του γηπέδου γκολφ στο Ντούνμπεγκ.

Το Ντούνμπεγκ στο επίκεντρο

Ο Μίχολ Μάρτιν αντιμετωπίζει θετικά τη νέα επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Την προηγούμενη εβδομάδα χαιρέτισε την απόφαση να φιλοξενηθεί το Irish Open στο γήπεδο που έχει σχεδιάσει ο Γκρεγκ Νόρμαν, σε μια περιοχή με περίπου 2,5 χιλιόμετρα παραλίας και αμμόλοφους.

Ο Μάρτιν ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε εκφράσει την επιθυμία να διεξαχθεί εκεί το τουρνουά και πως η ιρλανδική πλευρά είχε επίσης δηλώσει ότι θα ήθελε να φιλοξενηθεί στο Ντούνμπεγκ.

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής, η παρουσία του Τραμπ έχει ήδη οικονομικό αποτύπωμα. Το χωριό Ντούνμπεγκ, με περίπου 300 κατοίκους, έχει δει την τουριστική κίνηση να ενισχύεται, ιδιαίτερα από Αμερικανούς επισκέπτες που διαμένουν στο ξενοδοχείο του θέρετρου.

Η οικογενειακή παμπ Tubridy’s, η οποία λειτουργεί εδώ και περίπου 300 χρόνια, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ιδιοκτήτης της, Τόμι Τάμπριντι, υποστηρίζει ότι η κίνηση έχει αυξηθεί αισθητά, ιδιαίτερα από τότε που έγινε γνωστό ότι το Irish Open θα πραγματοποιηθεί στο Ντούνμπεγκ.

Διαδηλώσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Η υποδοχή, ωστόσο, δεν θα είναι παντού θερμή. Σημαντικές διαδηλώσεις αναμένονται κατά την παραμονή του Τραμπ στην Ιρλανδία, ενώ αρκετές από τις περιοχές που θα επισκεφθεί θα τεθούν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Το Φίνιξ Παρκ του Δουβλίνου, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντήσει τον πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Ιρλανδίας, θα παραμείνει κλειστό για δύο ημέρες. Το Σιν Φέιν, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνάντηση του Τραμπ με την Κάθριν Κόνολι. Η Ιρλανδή Πρόεδρος έχει στο παρελθόν ασκήσει έντονη κριτική στον Αμερικανό Πρόεδρο, έχοντας μάλιστα συμμετάσχει σε διαδηλώσεις κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στη χώρα, το 2019.

Η Κόνολι έχει χαρακτηρίσει τον Τραμπ «νταή», ενώ αποτελεί πλέον σημαντική συμβολική φυσιογνωμία για την ιρλανδική Αριστερά. Παρότι ο ρόλος της προέδρου είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός, η πολιτική της παρουσία προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνάντηση.

«Θα πάνε όλα καλά»

Ο Μίχολ Μάρτιν, από την πλευρά του, έχει ήδη διαχειριστεί δύο επισκέψεις στον Λευκό Οίκο χωρίς να προκύψουν προβλήματα και εμφανίζεται σχετικά χαλαρός απέναντι στην επίσκεψη του Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε για την άφιξη του Αμερικανού προέδρου και το ενδεχόμενο εντάσεων, κατέφυγε σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιρλανδικές εκφράσεις: «It’ll be grand», δηλαδή «όλα θα πάνε καλά».

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