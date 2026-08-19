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Η υπό διαμόρφωση εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά προβλέπει τη μείωση των δασμών σε ορισμένες καναδικές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στο 25%, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις και επικαλείται το bloomberg.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και η μείωση δεν αναμένεται να εφαρμοστεί οριζόντια σε όλα τα προϊόντα. Σε ορισμένα παράγωγα προϊόντα που περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα μέταλλα ενδέχεται να ισχύσουν διαφορετικοί δασμολογικοί συντελεστές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπορικών επιτελείων των δύο χωρών συνεχίστηκαν την Τετάρτη, λιγότερο από 24 ώρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την προγραμματισμένη επιβολή δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στους δασμούς των μετάλλων θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια μόνιμη εμπορική συμφωνία, αποτρέποντας την εφαρμογή των ευρύτερων δασμών πριν από την προθεσμία της Παρασκευής.

Ωστόσο, παραμένει η αβεβαιότητα, καθώς ο Τραμπ έχει στο παρελθόν απαιτήσει αλλαγές σε εμπορικές συμφωνίες ή ακόμη και τις έχει ανατρέψει την τελευταία στιγμή.

Στο μισό οι δασμοί στα δύο μέταλλα

Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι θα μειώσει, σε γενικές γραμμές, στο μισό τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τον Καναδά, από το σημερινό 50% στο 25%.

Οι δύο χώρες συζητούν επίσης εξαιρέσεις και πρόσθετα μέτρα που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν το εύρος εφαρμογής των δασμών.

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, πάντως, οι πλήρεις όροι της ευρύτερης συμφωνίας παρέμεναν ασαφείς.

Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ και το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Τραμπ, πάντως, αναφέρθηκε την Τετάρτη στις παραχωρήσεις που πραγματοποιούν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

«Πρέπει να δώσεις κάτι και εμείς κάνουμε ορισμένα πράγματα. Πληρώνουμε ένα υψηλό ποσό. Το μειώνουμε λίγο», δήλωσε στους δημοσιογράφους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Είναι καλό για όλους, αλλά οι αγρότες μας θα είναι ενθουσιασμένοι. Οι βιομήχανοί μας θα είναι ενθουσιασμένοι», πρόσθεσε.

Τρεις ημέρες παράταση για τις διαπραγματεύσεις

Ο Τραμπ ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ότι θα αναστείλει για τρεις ημέρες την εφαρμογή των νέων δασμών στα καναδικά προϊόντα, μετά τις ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβα.

Οι δύο στενοί σύμμαχοι πραγματοποίησαν πέρυσι εμπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών ύψους περίπου 900 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, οι σχέσεις τους έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση έχει κλιμακώσει την εμπορική πίεση προς τον Καναδά.

Πέρυσι, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα και το αλουμίνιο βάσει του Section 232 του Trade Expansion Act, στο πλαίσιο της ευρύτερης δασμολογικής πολιτικής του.

Τα μέτρα προκάλεσαν αντιδράσεις από πολλούς στενούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αρκετοί από τους οποίους διαπραγματεύθηκαν στη συνέχεια συμφωνίες με την Ουάσιγκτον για περιορισμό των κλαδικών δασμών με αντάλλαγμα εμπορικές παραχωρήσεις.

Στο επίκεντρο αλουμίνιο και αυτοκίνητα

Ο Καναδάς έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του κυρίως στη μείωση των δασμών στον χάλυβα, αλλά και στους δασμούς που επιβαρύνουν την αυτοκινητοβιομηχανία.

Παράλληλα, αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών αλουμινίου για τις ΗΠΑ. Η αμερικανική παραγωγική δυναμικότητα δεν επαρκεί για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση, με αποτέλεσμα το κόστος των δασμών να έχει μετακυλιστεί σε μεγάλο βαθμό στους Αμερικανούς αγοραστές.

Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δέχονται πιέσεις ώστε η μειωμένη δασμολογική επιβάρυνση να μην εφαρμοστεί ομοιόμορφα σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τον Καναδά.

Η Coalition for a Prosperous America, οργάνωση που εκπροσωπεί συμφέροντα της αμερικανικής μεταποίησης και έχει υποστηρίξει την πολιτική των δασμών, μαζί με άλλους φορείς, πιέζει την κυβέρνηση να συνδέσει οποιαδήποτε μείωση των δασμών στο αλουμίνιο με αυστηρότερες απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας.

Στόχος είναι η προστασία της αμερικανικής μεταποιητικής βιομηχανίας αλουμινίου, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του εγχώριου κλάδου.

Οι υποστηρικτές των μέτρων προειδοποιούν ότι βρίσκονται σε κίνδυνο περίπου 125.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ που συνδέονται με την έλαση, την ολκή και τη διέλαση αλουμινίου.

Οι εισαγωγές από τον Καναδά καλύπτουν σήμερα περίπου το ήμισυ της συνολικής κατανάλωσης αλουμινίου στις ΗΠΑ.

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