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Η ιστορική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος της Γερμανίας θα μπορούσε να αυξήσει τις ετήσιες εισροές στους τρεις πυλώνες του συστήματος κατά 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια) ετησίως, σύμφωνα με τον Χιου βαν Στίνις, ευρωπαίο στρατηγικό αναλυτή οικονομικής πολιτικής στο Apollo Global Management Inc.

Η μεταρρύθμιση ενδέχεται να οδηγήσει στη διοχέτευση του 2% των μισθών σε μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις, κάτι που «αντιστοιχεί σε περίπου 30 δισ. ευρώ τον χρόνο» σε εισροές προς τον θεσμικό πυλώνα του συστήματος, ανέφερε ο Βαν Στίνις.

Πρόσθετες εισροές προς τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα θα μπορούσαν να αυξήσουν το συνολικό ποσό έως και στο τριπλάσιο, όταν εφαρμοστούν πλήρως όλες οι αλλαγές, πρόσθεσε.

Η γερμανική κυβέρνηση υιοθέτησε νωρίτερα φέτος μια αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, με στόχο να ενθαρρύνει τους αποταμιευτές να διοχετεύσουν περισσότερα κεφάλαια στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Η βασική ιδέα πίσω από την αλλαγή είναι η ενίσχυση ενός συστήματος που δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τη γήρανση του πληθυσμού και το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα βασίστηκε σε επενδύσεις σε εξαιρετικά ασφαλή αλλά με πολύ χαμηλές αποδόσεις περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να καλύψει σημαντικό μέρος των συνταξιοδοτικών παροχών.

Η Γερμανία διαθέτει το λιγότερο χρηματοδοτούμενο συνταξιοδοτικό σύστημα μεταξύ όλων των μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών, σύμφωνα με τον Βαν Στίνις.

Τα χρηματοδοτούμενα συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία αντιστοιχούν μόλις στο 7% του ΑΕΠ της χώρας, έναντι 149% στη Σουηδία και 185% στον Καναδά.

«Οι δημογραφικές εξελίξεις και η ανάγκη δημιουργίας μεγαλύτερων δεξαμενών εγχώριου κεφαλαίου επιβάλλουν πλέον αλλαγές», επεσήμανε ο Βαν Στίνις. «Η Γερμανία αρχίζει να δημιουργεί μια σταθερή θεσμική ροή κεφαλαίων, η οποία θα εμβαθύνει τις γερμανικές κεφαλαιαγορές», πρόσθεσε.

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