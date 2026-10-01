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Οι τουρκικές αρχές προχωρούν στην πρώτη επιστροφή χρημάτων σε επενδυτές που έχουν εγκλωβισμένα κεφάλαια σε επενδυτικά funds τα οποία οδηγούνται σε εκκαθάριση, καθώς επιχειρούν να περιορίσουν την κρίση που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας αποφάσισε την καταβολή προσωρινών ποσών έως 1 εκατ. τουρκικές λίρες, περίπου 20.400 δολάρια, σε επενδυτές ορισμένων κεφαλαίων που βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Αρχικά, το μέτρο αφορά κεφάλαια υπό τη διαχείριση των Tera Portfoy Yonetimi, Pusula Portfoy Yonetimi, Atlas Portfoy Yonetimi και Hedef Portfoy Yonetimi.

Πώς θα γίνουν οι καταβολές

Επενδυτές των οποίων η καθαρή επένδυση είναι κάτω από 1 εκατ. λίρες θα δικαιούνται προσωρινή καταβολή ίση με το συνολικό ποσό της επένδυσής τους.

Για όσους έχουν μεγαλύτερες καθαρές επενδύσεις, η προσωρινή πληρωμή θα περιορίζεται στο 1 εκατ. λίρες.

Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν οριστική αποζημίωση. Θα θεωρηθούν προκαταβολές έναντι των χρημάτων που δικαιούνται τελικά οι επενδυτές μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των funds.

Το ποσό της καθαρής επένδυσης κάθε επενδυτή θα υπολογιστεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων της Τουρκίας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε οι καταβολές να πραγματοποιηθούν «άμεσα», με τη διαδικασία να ξεκινά από τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς.

131 funds σε εκκαθάριση

Η απόφαση αποτελεί την πρώτη προσπάθεια των τουρκικών αρχών να επιστρέψουν κεφάλαια σε επενδυτές μετά το κύμα αιτημάτων εξαγοράς που έπληξε τον κλάδο των επενδυτικών funds τον προηγούμενο μήνα.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε διατάξει την εκκαθάριση 131 funds, τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Τα συγκεκριμένα funds αντιστοιχούσαν σε περίπου 455.758 ιδιώτες επενδυτές και διαχειρίζονταν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον ρυθμιστή.

Παράλληλα, η τουρκική χρηματιστηριακή αγορά δέχθηκε ισχυρές πιέσεις. Ο δείκτης Borsa Istanbul 100 υποχώρησε την Τετάρτη κατά 2,8%, στις 11.947 μονάδες, έχοντας πλέον χάσει περίπου 21% από το υψηλό του Μαΐου και εισερχόμενος σε bear market.

Η αναταραχή στον κλάδο των funds προκάλεσε σημαντικές απώλειες και σε εισηγμένες εταιρείες της Κωνσταντινούπολης.

Προτεραιότητα στα funds χρηματαγοράς

Οι τουρκικές αρχές καθόρισαν παράλληλα τη σειρά με την οποία θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των funds που διαχειρίζονται οι A1 Capital Portfoy Yonetimi, Bulls Portfoy Yonetimi και Pardus Portfoy Yonetimi.

Πρώτα θα εκκαθαριστούν τα funds χρηματαγοράς. Στο εσωτερικό αυτής της κατηγορίας, προτεραιότητα θα δοθεί στα funds με τον μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών και στη συνέχεια σε εκείνα με μικρότερη βάση πελατών.

Funds των τριών αυτών εταιρειών που δεν οδηγούνται σε εκκαθάριση, αλλά είχαν ανασταλεί οι αγορές και οι εξαγορές τους στις 17 Σεπτεμβρίου, μπορούν να επαναλειτουργήσουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Οι αρχές έχουν ήδη αναθέσει στην Turkiye Is Bankasi την εποπτεία της εκκαθάρισης των funds της Tera, ενώ η κρατική Ziraat Bankasi έχει αναλάβει τα funds των υπόλοιπων έξι εταιρειών διαχείρισης.

Ποινικές έρευνες και συλλήψεις

Η κρίση έχει λάβει και ποινική διάσταση, καθώς οι τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες, έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με στελέχη επενδυτικών εταιρειών και έχουν λάβει πρόσθετα μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών.

Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ibrahim Omer Gonul, κατέθεσε την Τετάρτη ως ύποπτος στο πλαίσιο της έρευνας της εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, τα στελέχη της Tera, Erdin Ozel και Emir Munir Sarpyener, συνελήφθησαν επίσημα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Akin Gurlek είχε αναφέρει ότι από τους 217 υπόπτους που περιλαμβάνονται στην έρευνα, 56 έχουν συλληφθεί.

Οι αρχές ανέστειλαν επίσης τη λειτουργία της Tera Yatirim Menkul Degerler, της χρηματιστηριακής και διαχειρίστριας περιουσιακών στοιχείων που βρέθηκε στο επίκεντρο σημαντικού μέρους των ύποπτων συναλλαγών, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε απότομες αυξήσεις στις τιμές μετοχών εταιρειών με περιορισμένη εμπορευσιμότητα.

Την ίδια ημέρα, ο τραπεζικός επόπτης της Τουρκίας μετέφερε τα δικαιώματα των μετόχων στις επενδυτικές τράπεζες Tera, Destek και Hedef στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

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