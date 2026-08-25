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Σε μια πρωτοφανή σε έκταση κίνηση στο μεταναστευτικό προχωρά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ανακαλέσει έως και 200.000 βίζες αλλοδαπών, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη μαζική ανάκληση θεωρήσεων εισόδου στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το μέτρο, το οποίο προανήγγειλε ο Λευκός Οίκος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, αναμένεται να αφορά κυρίως κατόχους αμερικανικής βίζας που έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου.

Η απόφαση σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση της μεταναστευτικής πολιτικής του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του, με στόχο τη μείωση του αριθμού των αλλοδαπών που διαμένουν στη χώρα. Η εφαρμογή της πολιτικής αναμένεται παράλληλα να προκαλέσει νομικές προσφυγές.

Ποιους αφορά η ανάκληση

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, δήλωσε ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την ακύρωση θεωρήσεων εισόδου αλλοδαπών που έφθασαν στις ΗΠΑ ως βραχυπρόθεσμοι επισκέπτες και στη συνέχεια υπέβαλαν αίτηση ασύλου.

Οι ανακλήσεις των θεωρήσεων πραγματοποιούνται σταδιακά και σε συνεχή βάση.

«Η απόκτηση βίζας με σκοπό την υποβολή αίτησης ασύλου αποτελεί απάτη, γεγονός που συνιστά λόγο ανάκλησης της βίζας», ανέφερε ο Πίγκοτ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να καταστήσει σαφές πως «η βίζα είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα».

Το άσυλο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα της αμερικανικής πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν παράνομα τα σύνορα και ζήτησαν ανθρωπιστική προστασία, επιβαρύνοντας περαιτέρω ένα ήδη υπερφορτωμένο ομοσπονδιακό σύστημα μεταναστευτικών δικαστηρίων.

Εντείνεται η εκστρατεία συλλήψεων και απελάσεων

Η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αυξήσει τις συλλήψεις μεταναστών έχει επεκταθεί και σε άτομα που εισήλθαν νόμιμα στις ΗΠΑ με βίζα και διαθέτουν εκκρεμή αίτηση ασύλου, καθώς και σε όσους περιμένουν την έγκριση άλλων μεταναστευτικών αιτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πράσινης κάρτας.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η ύπαρξη εκκρεμούς αίτησης ασύλου δεν προστατεύει έναν αλλοδαπό από ενδεχόμενη σύλληψη.

Η ανάκληση έγκυρων θεωρήσεων εισόδου θα μπορούσε επομένως να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που θα βρεθούν στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκστρατείας μαζικών απελάσεων.

Η ICE έχει ήδη αυξήσει αισθητά τον ρυθμό των επιχειρήσεών της. Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 50.000 συλλήψεις, αριθμός-ρεκόρ για την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία που συγκέντρωσε το Deportation Data Project των πανεπιστημίων UC Berkeley και UCLA.

Εκατομμύρια αιτήσεις σε εκκρεμότητα

Το μέτρο έρχεται την ώρα που το αμερικανικό μεταναστευτικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν τεράστιο όγκο εκκρεμών υποθέσεων.

Οι κάτοχοι βίζας που ζητούν ανθρωπιστική προστασία ξεκινούν τη διαδικασία μέσω της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS), όπου αυτή τη στιγμή εκκρεμούν περίπου 1,4 εκατ. αιτήσεις ασύλου.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συσσώρευση υποθέσεων στα ομοσπονδιακά μεταναστευτικά δικαστήρια, τα οποία υπάγονται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Εκεί βρίσκονται σε εκκρεμότητα περίπου 3,1 εκατ. υποθέσεις, από τις οποίες έως και 2,3 εκατ. αφορούν αιτήσεις ασύλου.

Τον περασμένο μήνα, η USCIS ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στους αρμόδιους υπαλλήλους να παραπέμπουν υποθέσεις ασύλου απευθείας στα μεταναστευτικά δικαστήρια χωρίς προηγούμενη συνέντευξη των αιτούντων.

Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση καταγράφει αριθμό-ρεκόρ δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν απελάσεις, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κινηθεί για την απομάκρυνση δικαστών οι οποίοι θεωρεί ότι εγκρίνουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό αιτημάτων ασύλου ή άλλων μεταναστευτικών παροχών.

Η σχεδιαζόμενη ανάκληση έως και 200.000 θεωρήσεων εισόδου προσθέτει έτσι ένα ακόμη εργαλείο στη σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, με τις επιπτώσεις της να αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο έντονης πολιτικής και δικαστικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ.

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