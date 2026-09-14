Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε επίπεδο-ρεκόρ αυξήθηκε τον Αύγουστο το ποσοστό αθέτησης υποχρεώσεων μεταξύ αμερικανικών επιχειρήσεων που έχουν δανειστεί από την αγορά ιδιωτικής πίστωσης (private credit), σύμφωνα με στοιχεία της Fitch Ratings.

Το ποσοστό αθέτησης υποχρεώσεων σε κυλιόμενη βάση 12 μηνών, το οποίο καλύπτει 1.300 δανειολήπτες της αγοράς ιδιωτικών πιστώσεων, αυξήθηκε στο 6,3% στα τέλη Αυγούστου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 6,1% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.

Παράλληλα, η Fitch κατέγραψε τον υψηλότερο μηνιαίο αριθμό περιστατικών αθέτησης υποχρεώσεων στην ιδιωτική πίστωση κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

«Οι αθετήσεις στην ιδιωτική πίστωση συνέχισαν να αυξάνονται τον Αύγουστο, λόγω συναλλαγών παράτασης της διάρκειας των δανείων, τις οποίες η Fitch θεωρεί περιπτώσεις αθέτησης», τόνισε ο Λάιλ Μάργκολις, επικεφαλής private credit για τη Βόρεια Αμερική στη Fitch.

Όπως εξήγησε, η αβεβαιότητα γύρω από τα επιτόκια και τον πληθωρισμό έχει περιορίσει τη δραστηριότητα των συμφωνιών, δυσκολεύοντας τους επενδυτικούς ομίλους να πουλήσουν προβληματικές εταιρείες των χαρτοφυλακίων τους πριν από τη λήξη των δανείων τους.

Τον Αύγουστο καταγράφηκαν συνολικά 14 περιστατικά αθέτησης υποχρεώσεων. Από αυτά, τα 11 αφορούσαν διαφορετικούς δανειολήπτες, ενώ τρία συνδέονταν με εταιρείες που είχαν ήδη αθετήσει τις υποχρεώσεις τους στο παρελθόν.

Οι αναβολές πληρωμών τόκων και η εισαγωγή πληρωμών σε είδος αντί της καταβολής τόκων σε μετρητά αντιπροσώπευσαν το 47% των 89 περιπτώσεων αθέτησης που σημειώθηκαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα, οι παρατάσεις λήξης δανείων λόγω οικονομικής πίεσης αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη κατηγορία περιστατικών αθέτησης. Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες παρατάσεις αντιστοιχούσαν στο 45% των defaults του Αυγούστου.

Σε ποιους κλάδους εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα

Σε επίπεδο κλάδων, τη μεγαλύτερη δραστηριότητα αθετήσεων εμφάνισαν η υγειονομική περίθαλψη, η βιομηχανία και η μεταποίηση.

Και οι τρεις κλάδοι κατέγραψαν ποσοστό αθέτησης 9,9% τον Αύγουστο, έναντι 9,5% τον Ιούλιο, καταδεικνύοντας ότι οι πιέσεις παραμένουν ιδιαίτερα έντονες στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς.

Αντίθετα, παρά την επιβράδυνση που καταγράφεται στον κλάδο του λογισμικού και τις ανησυχίες των επενδυτών για τις ανατροπές που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη, ο συγκεκριμένος τομέας εξακολουθεί να παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό αθέτησης μεταξύ των κλάδων που παρακολουθεί η Fitch.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό αθέτησης στον κλάδο τεχνολογίας και λογισμικού υποχώρησε στο 0,6% τον Αύγουστο, από 1,2% τον προηγούμενο μήνα.

Διαβάστε ακόμη

Φυσικό αέριο: Στα ύψη οι τιμές στην Ευρώπη – Λείπουν πάνω από 100 TWh πριν από τον χειμώνα

Jefferies για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σύσταση «Buy» και τιμή-στόχος €55 – Ο δρόμος για την επόμενη φάση ανάπτυξης

«Οδύσσεια»: Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έγινε η πιο επιτυχημένη στην ιστορία της Universal

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ