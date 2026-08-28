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Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών κινείται για να αποκόψει τα υποκαταστήματα της αιγυπτιακής Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτααπό το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της εντεινόμενης πίεσης της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών πρότεινε την Παρασκευή μέτρο που προβλέπει την ανάκληση της πρόσβασης των δραστηριοτήτων της Banque Misr στα ΗΑΕ σε υπηρεσίες ανταποκρίτριας τραπεζικής μέσω αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Η Banque Misr είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Αιγύπτου, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αμερικανική κίνηση.

Η απόφαση έρχεται μετά τη δέσμευση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι η Ουάσιγκτον θα έβαζε αυτή την εβδομάδα στο στόχαστρο μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αυξηθεί η οικονομική πίεση προς το Ιράν, καθώς η σύγκρουση των ΗΠΑ με την Ισλαμική Δημοκρατία πλησιάζει στον έβδομο μήνα.

«Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι όσοι διευκολύνουν το Ιράν δεν μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν πρόσβαση στο αμερικανικό δολάριο και στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα», ανέφερε ο Μπέσεντ.

Ο ίδιος εξαπέλυσε ιδιαίτερα σκληρή επίθεση στην τράπεζα, σημειώνοντας ότι η Banque Misr UAE επέλεξε να διαπιστώσει τις συνέπειες με τον δύσκολο τρόπο και ότι η σημερινή ενέργεια αποτελεί το πρώτο βήμα για να λογοδοτήσει για αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «συνεχιζόμενη και κατάφωρη υποστήριξη του ιρανικού καθεστώτος».

Η κίνηση των ΗΠΑ ακολουθεί τις αποφάσεις που έλαβαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 19 Αυγούστου για να περιορίσουν την έκθεσή τους στο σκιώδες τραπεζικό δίκτυο του Ιράν. Το Άμπου Ντάμπι είχε ανακοινώσει ότι διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με την Ισλαμική Δημοκρατία, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την Τεχεράνη.

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