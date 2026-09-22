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Η μάχη για την επόμενη γενιά της διαστημικής οικονομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι ευρωπαϊκές διαστημικές εταιρείες προσελκύουν ολοένα και μεγαλύτερα κεφάλαια σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάρτηση από τους κυρίαρχους αμερικανικούς ομίλους, με κορυφαίο παράδειγμα τη SpaceX του Έλον Μασκ.

Νέοι γύροι χρηματοδότησης ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ενισχύουν τις φιλοδοξίες νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους δορυφόρους, στις υπηρεσίες δεδομένων, στις εκτοξεύσεις και στις υποδομές του διαστήματος. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και την Κίνα στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη εμπορική διαστημική αγορά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Open Cosmos, η οποία ανακοίνωσε άντληση 300 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη δορυφορικών υποδομών, υπηρεσιών συνδεσιμότητας και συστημάτων παροχής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για την Ευρώπη.

Η εταιρεία έδωσε έμφαση στην προσέλκυση Ευρωπαίων επενδυτών που συμμερίζονται τη στρατηγική της, ενώ ο γύρος χρηματοδότησης υπερκαλύφθηκε, δείχνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για τον κλάδο.

Η αυξανόμενη ζήτηση για διαστημικές υπηρεσίες δημιουργεί χώρο για πολλές εταιρείες από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, καθώς ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις ΗΠΑ αλλά επεκτείνεται στην Ευρώπη και την Κίνα.

Νέο κύμα χρηματοδοτήσεων στον διαστημικό κλάδο

Η χρηματοδότηση της Open Cosmos αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα.

Η Exploration Company ανακοίνωσε χρηματοδότηση 450 εκατ. δολαρίων μέσω γύρου Series C, ενώ η ισπανική εταιρεία πυραύλων PLD Space εξασφάλισε επιπλέον 108 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας το συνολικό ύψος του γύρου της στα 288 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η γερμανική HyImpulse άντλησε περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ σε νέο μετοχικό κεφάλαιο, ενισχύοντας την προσπάθειά της στον τομέα των εκτοξεύσεων.

Την ίδια στιγμή, η Marlan Space και η Loft Orbital ανακοίνωσαν σχέδιο ύψους 1 δισ. δολαρίων για την κατασκευή δορυφορικού σχηματισμού 50 μονάδων με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, σε συνεργασία με εταιρείες όπως η γαλλική Mistral.

Επιπλέον, η Amazon Leo προχώρησε σε παραγγελία έξι νέων εκτοξεύσεων από την ευρωπαϊκή Arianespace, ενισχύοντας τη θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια αλυσίδα διαστημικών υπηρεσιών.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε και η επιτυχία της γερμανικής Isar Aerospace, η οποία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή εμπορική εταιρεία που κατάφερε να θέσει δορυφόρους σε τροχιά. Η εταιρεία είχε εξασφαλίσει τον Ιούνιο χρηματοδότηση 270 εκατ. ευρώ για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και επέκταση των εκτοξευτικών της δυνατοτήτων.

Το χρηματοδοτικό χάσμα με τις ΗΠΑ παραμένει

Παρά την επιτάχυνση των επενδύσεων, η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από τις ΗΠΑ όσον αφορά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Οι αμερικανικές εταιρείες διαστήματος εξακολουθούν να προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών κεφαλαίων, ενώ η διαφορά αποτυπώνεται και στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Η αμερικανική αγορά διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερη χρηματοδοτική βάση, με εταιρείες όπως η Stoke Space να συγκεντρώνουν μόλις μέσα σε έναν γύρο χρηματοδότησης περίπου 1 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ διαθέτουν σαφώς υψηλότερη δημόσια χρηματοδότηση για το διάστημα, γεγονός που δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον αγώνα για τεχνολογική υπεροχή.

Η προσπάθεια περιορισμού της απόστασης από τη SpaceX

Η Ευρώπη έχει αυξήσει τον αριθμό των διαστημικών εκτοξεύσεων, ωστόσο η απόσταση από τη SpaceX παραμένει μεγάλη.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλεονέκτημα μέσω των πυραύλων Falcon 9 και Falcon Heavy, πραγματοποιώντας συχνές αποστολές για το δορυφορικό δίκτυο Starlink αλλά και για τρίτους πελάτες.

Η Open Cosmos έχει ήδη συνεργαστεί με διαφορετικούς παρόχους εκτόξευσης, μεταξύ των οποίων η SpaceX, η Rocket Lab και η ευρωπαϊκή Arianespace, ενώ εξετάζει συνεργασίες με εταιρείες από την Ινδία και την Ιαπωνία.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική διάσταση της διαστημικής ανάπτυξης γίνεται ολοένα πιο έντονη. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν μεγαλύτερη αυτονομία σε κρίσιμες τεχνολογίες, από τις επικοινωνίες μέχρι την άμυνα και την παρακολούθηση της Γης.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι νέες επενδύσεις θα πρέπει να συνοδευτούν από καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών, ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των προσπαθειών και να δημιουργηθεί μια πραγματικά ανταγωνιστική ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία.

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