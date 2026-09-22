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Ισχυρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επικείμενη σύνοδος ΗΠΑ – Κίνας στην Ουάσιγκτον, καθώς γύρω από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη διαμορφώνεται μια άτυπη σύνοδος κορυφής της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.

Επικεφαλής ορισμένων από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς ομίλους, κυρίως από τον τεχνολογικό κλάδο, θα βρεθούν στον Λευκό Οίκο στο δείπνο που θα διοργανωθεί στον Λευκό Οίκο, σε μια περίοδο κατά την οποία εμπόριο, ημιαγωγοί και κυρίως τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η συνάντηση Τραμπ – Σι θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των σχέσεων Ουάσιγκτον και Πεκίνου, με τις δύο πλευρές να αναζητούν πεδία συνεννόησης χωρίς να έχουν επιλυθεί οι βασικές μεταξύ τους διαφορές. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν το εμπόριο και οι δασμοί, η πιθανή παράταση της προσωρινής εμπορικής εκεχειρίας που λήγει τον Νοέμβριο, ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη και στους προηγμένους ημιαγωγούς, καθώς και οι αμερικανικοί περιορισμοί στην πρόσβαση της Κίνας σε κρίσιμες τεχνολογίες.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος με το Ιράν και η Ταϊβάν. Για τις αγορές και τις επιχειρήσεις, βασικό διακύβευμα είναι κατά πόσο η σύνοδος μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο μιας νέας κλιμάκωσης στον εμπορικό και τεχνολογικό ανταγωνισμό των δύο χωρών.

Σύσσωμη η επιχειρηματική τεχνολογική ελίτ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Platforms, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αναμένεται να παραστεί στο κρατικό δείπνο που θα παραθέσει ο Λευκός Οίκος προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τον σχεδιασμό της εκδήλωσης.

Στο δείπνο θα βρεθούν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και ο επικεφαλής της Qualcomm, Κριστιάνο Άμον. Το «παρών» θα δώσει και ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο Σαμ Άλτμαν.

Στη λίστα των προσκεκλημένων βρίσκεται επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν γνωστοποιήσει επίσης ότι στο κρατικό δείπνο θα παραστούν ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, και ο επικεφαλής της Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι.

Στην εκδήλωση της 24ης Σεπτεμβρίου αναμένεται ακόμη να συμμετάσχει ο εκτελεστικός πρόεδρος της Apple, Τιμ Κουκ, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Η παρουσία τόσων κορυφαίων στελεχών της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η σύνοδος φέρνει στο ίδιο περιβάλλον μερικούς από τους ισχυρότερους παράγοντες του κλάδου σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται η διεθνής συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τους τρόπους ελέγχου της τεχνολογίας.

Η μεγάλη διαμάχη για την τεχνητή νοημοσύνη

Οι επικεφαλής των τεχνολογικών εταιρειών έχουν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες σε αντιπαράθεση σχετικά με την ταχύτητα ανάπτυξης της ΑΙ.

Η συζήτηση εντάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ζήτησε επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο τον κλάδο, προειδοποιώντας για κινδύνους που, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνουν ακόμη και μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απορρίψει την ανάγκη για πρόσθετους περιορισμούς ή για επιβράδυνση της ανάπτυξης της ΑΙ στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να παραχωρήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Κίνα.

Την άποψη αυτή επανέλαβε με σαφήνεια νωρίτερα και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανακόψει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταγωνίζονται την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία σε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «υπερνοημοσύνη» (superintelligence). «Όποιος κερδίσει στην υπερνοημοσύνη, κερδίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Πεκίνο έχει επίσης επικρίνει τις δηλώσεις του Αμοντέι, χαρακτηρίζοντάς τες κινδυνολογία.

Έτσι, το κρατικό δείπνο της 24ης Σεπτεμβρίου αποκτά ευρύτερη επιχειρηματική σημασία, καθώς στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν οι επικεφαλής εταιρειών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη, τους προηγμένους ημιαγωγούς, το cloud και τις ψηφιακές πλατφόρμες, την ώρα που Ουάσιγκτον και Πεκίνο επιχειρούν να διαχειριστούν τον μεταξύ τους τεχνολογικό και εμπορικό ανταγωνισμό.

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