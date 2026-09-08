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Όσοι επενδύουν στις μετοχές βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και, από την άλλη, τους αυξανόμενους μακροοικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους. Μάλιστα, μια σειρά κρίσιμων γεγονότων μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικές εκβάσεις, ενισχύοντας την ανάγκη για κάποια μορφή προστασίας στα χαρτοφυλάκια.

Οι αγορές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη κινούνται ουσιαστικά χωρίς σαφή κατεύθυνση εδώ και έναν μήνα, καθώς η ώθηση που έδωσε η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων αρχίζει να εξασθενεί. Οι μετοχές δεν έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν μόνο το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve, αλλά και τον κίνδυνο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου η έκβαση παραμένει αμφίρροπη.

«Τα δεδομένα σε μικροοικονομικό επίπεδο γίνονται πιο ενθαρρυντικά, ενώ το μακροοικονομικό περιβάλλον γίνεται δυσκολότερο», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Πριβορότσκι, της Goldman Sachs. Όπως σημείωσε, η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και τα αποτελέσματα των τεχνολογικών εταιρειών αναμένεται να προσφέρουν αρκετές θετικές ειδήσεις για τον κλάδο. Ωστόσο, «η ενέργεια αποτελεί αντικειμενικά πρόβλημα, ενώ ο πληθωρισμός και τα επιτόκια έχουν επιστρέψει στο προσκήνιο».

Η Fed και το πετρέλαιο αυξάνουν την πίεση

Τα στοιχεία για την απασχόληση που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή δυναμική, την ώρα που το Brent βρίσκεται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Αξιωματούχοι της Fed έχουν καταστήσει σαφές ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώνονται την Παρασκευή θα είναι καθοριστικά για την πορεία των επιτοκίων.

Η αγορά ομολόγων αποτιμά πιθανότητα περίπου 60% για αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο μια τέτοια κίνηση δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στις τιμές πριν από τον Δεκέμβριο. Τα futures των Fed funds καταγράφουν, μάλιστα, επίπεδα αβεβαιότητας που έχουν να εμφανιστούν εδώ και χρόνια.

Η ιστορία δείχνει πάντως ότι μια χρηματιστηριακή υποχώρηση μετά από αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να αποδειχθεί προσωρινή.

«Οι μετοχές δεν υποδέχονται θετικά την επανεκκίνηση της σύσφιγξης από τη Fed, με τον S&P 500 να υποχωρεί συνήθως κατά τους επόμενους έναν έως τρεις μήνες», ανέφερε ο στρατηγικός αναλυτής της Société Générale, Μάνις Κάμπρα. «Ωστόσο, έξι μήνες αργότερα η αγορά έχει συχνά ανακάμψει σε νέα υψηλά. Μέχρι να αντιστραφεί η καμπύλη αποδόσεων, η ιστορία δείχνει ότι οι επενδυτές πρέπει να αγοράζουν μετά την αύξηση των επιτοκίων και όχι να τη φοβούνται».

Το κρίσιμο σήμα από την καμπύλη αποδόσεων

Η βασική εξαίρεση ήταν το 2022, όταν σημειώθηκε αντιστροφή της καμπύλης αποδόσεων. Ιστορικά, οι αντιστροφές αυτές συχνά προηγούνται μιας ύφεσης και συνήθως προαναγγέλλουν πτώση περίπου 20% στις μετοχές.

Εφόσον δεν υπάρξει αντιστροφή της καμπύλης, ο Κάμπρα συστήνει στους επενδυτές να συνεχίσουν τις αγορές αμερικανικών μετοχών, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο δείκτης τιμής προς κέρδη του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη έχει ήδη υποχωρήσει σχεδόν κατά 15%.

Οι ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ μπαίνουν στην εξίσωση

Οι αυξήσεις επιτοκίων, ωστόσο, δεν είναι η μοναδική πηγή ανησυχίας. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ απέχουν λιγότερο από δύο μήνες και αποτελούν έναν κίνδυνο ιδιαίτερα δύσκολο να αντισταθμιστεί.

Ιστορικά, οι μετοχές τείνουν να εμφανίζουν αδυναμία πριν από τις εκλογές και να ανακάμπτουν μετά την ολοκλήρωσή τους. Αυτή τη φορά, όμως, η μεγαλύτερη πρόκληση μπορεί να εμφανιστεί αργότερα, εάν η κυβέρνηση Τραμπ δυσκολευτεί περισσότερο να περάσει την πολιτική της ατζέντα.

«Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι πιθανότερο να ενισχύσουν τις αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους τίτλων παρά τη μεταβλητότητα», έγραψαν οι αναλυτές παραγώγων της Bank of America, μεταξύ των οποίων οι Λαρς Νέκτερ και Ρίντι Πρασάντ. Η αγορά παραγώγων προεξοφλεί κίνηση μικρότερη του 1% μετά τις εκλογές.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η σημερινή υποχώρηση της μόχλευσης στην αγορά μετοχών και οι χαμηλές συσχετίσεις μεταξύ τίτλων υποδηλώνουν ότι οι εκλογές ενδέχεται να προκαλέσουν περισσότερο rotation μεταξύ κλάδων και μετοχών παρά γενικευμένη έκρηξη της μεταβλητότητας.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να αποφεύγουν να πληρώνουν υπερβολικά για προστασία σε επίπεδο χρηματιστηριακού δείκτη, προτιμώντας χαμηλότερου κόστους στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. Για πιο στοχευμένη προστασία, η αναμενόμενη μεταβλητότητα στις περιφερειακές τράπεζες και στις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης φαίνεται χαμηλή σε σύγκριση με τις εκλογές του 2024, καθιστώντας επιλογές όπως τα puts Νοεμβρίου στο ETF του Russell 2000 (IWM) δυνητικά ελκυστικές.

Το σενάριο που φοβούνται περισσότερο οι αγορές

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις αγορές θα ήταν μια σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών. Ο Μάικλ Χάρτνετ της Bank of America εκτιμά ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκαλέσει μαζική φυγή από το ρίσκο, με πτώση άνω του 10% στις μετοχές, αποδυνάμωση του δολαρίου και άνοδο των ομολόγων.

Κατά τον ίδιο, η αποτελεσματικότερη αντιστάθμιση απέναντι σε αυτό το σενάριο θα ήταν οι short θέσεις στις χρηματοοικονομικές μετοχές και στο αμερικανικό νόμισμα.

Αντίθετα, μια απροσδόκητη σαρωτική νίκη των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρό κύμα ανάληψης ρίσκου, δίνοντας, σύμφωνα με τον Χάρτνετ, «πράσινο φως στη φούσκα της AI», παράλληλα με ενίσχυση του δολαρίου.

Ένα σενάριο στο οποίο οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τη Γερουσία και οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο συγκρατημένο risk-on κλίμα, καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το «πολιτικό αδιέξοδο ισοδυναμεί με Goldilocks» για τις αγορές.

Ο S&P 500 έχει ήδη διανύσει τεράστια απόσταση

Η ιστορία δείχνει ότι οι επενδυτές έχουν πολλά να χάσουν εάν το σημερινό αφήγημα αρχίσει να καταρρέει. Η τρέχουσα ανοδική αγορά συγκρίνεται ήδη με τους προηγούμενους τετραετείς εκλογικούς κύκλους στις ΗΠΑ, με το πρώτο έτος κάθε κύκλου να αντιστοιχεί στο έτος πριν από τις προεδρικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος του κύκλου.

Η άνοδος περίπου 100% του S&P 500 από τα τέλη του 2022 αποτελεί τη δεύτερη ισχυρότερη επίδοση τετραετούς κύκλου που έχει καταγραφεί, με την πορεία του δείκτη να είναι σχεδόν τριπλάσια της ιστορικής διάμεσης επίδοσης.

Η μοναδική περίοδος που ξεπέρασε τη σημερινή ήταν ο πρώιμος κύκλος της dot-com εποχής. Ακόμη και τότε, όμως, η αγορά υπέστη διόρθωση σχεδόν 20% προς το τέλος του τέταρτου έτους, προτού συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή αγορά διαθέτει ασυνήθιστα μεγάλο περιθώριο πτώσης εάν αρχίσουν να εμφανίζονται ρωγμές στο κυρίαρχο επενδυτικό αφήγημα — είτε λόγω υποχώρησης της εμπιστοσύνης στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, είτε εξαιτίας μιας νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, είτε λόγω μιας απότομης επανατιμολόγησης των προσδοκιών για τα επιτόκια.

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