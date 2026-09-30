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Η μετοχή της Meta Platforms ολοκλήρωσε τον καλύτερο μήνα της από το 2022, καθώς οι επενδυτές ανταμείβουν την επιτάχυνση της στρατηγικής της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη και τις προσδοκίες για νέα πεδία ανάπτυξης πέρα από την παραδοσιακή δραστηριότητα των κοινωνικών δικτύων.

Η μετοχή έκλεισε την Τετάρτη στα 725,18 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 27% σε σχέση με το κλείσιμο του Αυγούστου, όταν βρισκόταν στα 572,34 δολάρια.

Η Wall Street εμφανίζεται πιο αισιόδοξη για την πορεία της εταιρείας μετά την παρουσίαση της εφαρμογής προσωπικού AI agent Muse στις 8 Σεπτεμβρίου, η οποία σημείωσε ισχυρή απήχηση και ξεπέρασε το ChatGPT της OpenAI στις λήψεις μέσω του Apple iOS.

Η τελευταία φορά που η μετοχή της Meta είχε σημειώσει μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο ήταν τον Νοέμβριο του 2022, τον μήνα κατά τον οποίο η OpenAI παρουσίασε το ChatGPT. Τότε η Meta βρισκόταν σε φάση ανάκαμψης μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, κατά την οποία είχε ξεκινήσει την εκστρατεία περιορισμού κόστους και αύξησης της αποδοτικότητας.

Η AI στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής

Η Meta ενίσχυσε περαιτέρω το αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου Connect τον Σεπτέμβριο. Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ χαρακτήρισε τη Muse «κεντρικό στοιχείο» της στρατηγικής προϊόντων και επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας, παρουσιάζοντας παράλληλα νέα προϊόντα hardware, όπως το Muse Charm, ένα μενταγιόν τεχνητής νοημοσύνης.

Η Big Tech επιχειρεί να τοποθετηθεί σε μια νέα αγορά που αναπτύσσεται ταχύτατα, αυτή των AI agents, δηλαδή των ψηφιακών βοηθών που μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες για τους χρήστες.

Στον ίδιο χώρο κινούνται και ανταγωνιστές όπως η OpenAI, η οποία παρουσίασε το εργαλείο agents Dots, ενώ η Meta επιτάχυνε παράλληλα την επέκτασή της στις επιχειρηματικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Meta προσέλαβε τον CEO της MongoDB, CJ Desai, για να ηγηθεί της νέας επιχειρηματικής μονάδας Meta Enterprise Platform, ενώ παρουσίασε και τις τεχνολογίες Muse for Small Business, με στόχο την αξιοποίηση της AI από μικρότερες επιχειρήσεις.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα

Οι αναλυτές της BofA Global Research, σε σημείωμα τους, εκτίμησαν ότι η αγορά λύσεων επιχειρηματικής τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής ισχύος cloud, θα ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια έως το 2028.

«Πιστεύουμε ότι τα δεδομένα των καταναλωτών της Meta και οι εφαρμογές επικοινωνίας της μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα στις πωλήσεις λύσεων AI προς επιχειρήσεις με επίκεντρο τον καταναλωτή», ανέφεραν οι αναλυτές σε σημείωμά τους.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι η Meta θα μπορούσε να διαθέσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της μέσα από μεγάλες πλατφόρμες cloud.

Ο Σεπτέμβριος ήταν ο πέμπτος καλύτερος μήνας στην ιστορία της μετοχής της Meta, η οποία ξεπέρασε σε απόδοση όλους τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους μεγάλης κεφαλαιοποίησης (megacaps) και υπεραπέδωσε έναντι του Nasdaq, ο οποίος ενισχύθηκε περίπου 2% στο ίδιο διάστημα.

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