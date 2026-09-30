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Η Micron Technology ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα τριμήνου, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της εκρηκτικής ζήτησης για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η εταιρεία, ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές προηγμένων μνημών στον κόσμο, επωφελείται από την παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης που απαιτούνται για τη λειτουργία των νέων μοντέλων AI.

Η μετοχή της Micron κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση ότι ξεπέρασε τις προβλέψεις της Wall Street.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 33,42 δολάρια, έναντι εκτίμησης των αναλυτών για 31,61 δολάρια, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 54,23 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των 51,07 δισ. δολαρίων.

Η δυναμική της εταιρείας αποτυπώνεται και στη σύγκριση με πέρυσι: τα έσοδα του τέταρτου οικονομικού τριμήνου σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, από 11,32 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Για το πρώτο τρίμηνο της νέας χρήσης, η Micron προβλέπει έσοδα περίπου 61,5 δισ. δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 38,15 δολαρίων, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν κέρδη 35,40 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 57 δισ. δολαρίων.

Γιατί η Micron είναι τόσο σημαντική στην επανάσταση της AI

Η σημασία της Micron για την αγορά τεχνητής νοημοσύνης έγκειται στο γεγονός ότι παράγει έναν από τους πιο κρίσιμους τύπους μνήμης για τα σύγχρονα συστήματα AI: τη High Bandwidth Memory (HBM).

Τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως αυτά που αναπτύσσονται για εφαρμογές παραγωγικής AI, απαιτούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων και πολύ υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας. Για να μπορέσουν οι επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης των Nvidia και AMD να εκτελέσουν σύνθετους υπολογισμούς, χρειάζονται ολοένα περισσότερη HBM.

Η HBM λειτουργεί ως ένα εξαιρετικά γρήγορο «κανάλι» μεταφοράς δεδομένων μεταξύ μνήμης και επεξεργαστών, επιτρέποντας στα συστήματα AI να εκπαιδεύουν και να λειτουργούν μεγαλύτερα μοντέλα με πολύ υψηλότερη απόδοση.

Με απλά λόγια, η ανάπτυξη της AI δεν εξαρτάται μόνο από τους ισχυρούς επεξεργαστές, αλλά και από την ικανότητα παραγωγής αρκετής προηγμένης μνήμης. Σε αυτό το σημείο η Micron έχει εξελιχθεί σε έναν κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας.

Η έκρηξη της ζήτησης για HBM

Η παγκόσμια ζήτηση για μνήμες που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει σημαντική έλλειψη προσφοράς, αυξάνοντας τις τιμές των μικροτσίπ μνήμης και επηρεάζοντας ακόμη και την αγορά ηλεκτρονικών συσκευών, όπως τα iPad και τα MacBook της Apple.

Η Micron είναι ο μοναδικός κατασκευαστής HBM με έδρα τις ΗΠΑ, γεγονός που της δίνει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι κυβερνήσεις επιδιώκουν μεγαλύτερη ασφάλεια στις αλυσίδες εφοδιασμού ημιαγωγών.

Τα έσοδα της εταιρείας από μνήμες DRAM αυξήθηκαν κατά 343% σε ετήσια βάση, στα 39,8 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 73% των συνολικών πωλήσεων.

Τα καθαρά κέρδη εκτοξεύθηκαν στα 37,7 δισ. δολάρια, ή 32,87 δολάρια ανά μετοχή, από 3,2 δισ. δολάρια ή 2,83 δολάρια ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα.

Επενδύσεις 250 δισ. δολαρίων για την κούρσα της AI

Για να ανταποκριθεί στη ζήτηση, η Micron προχωρά σε τεράστιες επενδύσεις. Η εταιρεία σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 250 δισ. δολάρια για την κατασκευή δύο νέων εγκαταστάσεων παραγωγής HBM.

Η μεγαλύτερη επένδυση ξεκίνησε στην Κλέι της Νέας Υόρκης τον Ιανουάριο, ενώ το πρώτο νέο εργοστάσιο στο Μπόιζ του Άινταχο αναμένεται να ξεκινήσει λειτουργία την επόμενη χρονιά.

Ο ανταγωνισμός στον χώρο είναι έντονος, καθώς οι ηγέτες της αγοράς HBM, η SK Hynix και η Samsung, επενδύουν επίσης τεράστια ποσά σε νέες μονάδες παραγωγής στη Νότια Κορέα.

Παρότι η Micron κατέχει το μικρότερο μερίδιο αγοράς μεταξύ των τριών μεγάλων παραγωγών HBM, η κεφαλαιοποίησή της έχει ξεπεράσει πλέον τα 1,2 τρισ. δολάρια, αντανακλώντας τις υψηλές προσδοκίες της αγοράς για τον ρόλο της στην ανάπτυξη της AI.

Βαρόμετρο για ολόκληρο τον κλάδο AI

Η Micron θεωρείται πλέον βαρόμετρο για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα αποτελέσματά της δείχνουν αν η τεράστια επενδυτική έκρηξη σε data centers και μοντέλα AI μεταφράζεται σε πραγματική ζήτηση για υποδομές.

Η εταιρεία βρίσκεται στο ίδιο οικοσύστημα με τις Nvidia, AMD και τους μεγάλους παρόχους cloud, καθώς χωρίς επαρκή παραγωγή προηγμένων μνημών η επέκταση των εφαρμογών AI αντιμετωπίζει περιορισμούς.

Η σημασία της αποτυπώθηκε και από την παρουσία του CEO της Micron, Σαντζάι Μεχρότρα, σε σύνοδο για τη ρύθμιση της AI που φιλοξένησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά το δείπνο στον Λευκό Οίκο με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

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