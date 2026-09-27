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Το νέο κόμμα του Ιταλού υπερεθνικιστή και πρώην στρατηγού, Ρομπέρτο Βανάτσι, ο οποίος αποσχίστηκε από την κυβερνητική παράταξη, αντιμετωπίζει την πρώτη του δοκιμασία στην κάλπη, σε μια αναμέτρηση που ενδέχεται να αποτελέσει βαρόμετρο για τον κυβερνητικό συνασπισμό της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, ενόψει των γενικών εκλογών της επόμενης χρονιάς.

Ο υποψήφιος του Βανάτσι για την κοινοβουλευτική έδρα στην πόλη Ρέτζιο Καλάμπρια της νότιας Ιταλίας, Ντομένικο Τζανέτα, πρώην περιφερειακός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Forza Italia, αναμετράται με τον Φάμπιο Ροσιόλι, ο οποίος υποστηρίζεται από τον συνασπισμό της Μελόνι. Από την κεντροαριστερά, ο Φρανκ Μπενεντέτο επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τη διάσπαση στον χώρο της δεξιάς.

Οι κάλπες για τις αναπληρωματικές εκλογές στη Ρέτζιο Καλάμπρια άνοιξαν σήμερα, Κυριακή, και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας.

Η απότομη άνοδος του Βανάτσι στις εθνικές δημοσκοπήσεις αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της ενίσχυσης της λαϊκιστικής δεξιάς στην Ευρώπη. Πιο πρόσφατα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κέρδισε τις εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, ενώ στη Γαλλία η Μαρίν Λεπέν προηγείται στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027. Ωστόσο, στην Καλαβρία, παραδοσιακό προπύργιο των συντηρητικών στην Ιταλία, το πολιτικό κατεστημένο εμφανίζεται αισιόδοξο.

«Είμαι πολύ αισιόδοξος για το αποτέλεσμα», δήλωσε σε συνέντευξή του την Πέμπτη ο Ρομπέρτο Οκιούτο, περιφερειάρχης της Καλαβρίας και αναπληρωτής εθνικός γραμματέας της Forza Italia, του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της κυβέρνησης Μελόνι στη Ρώμη. «Αυτή η δοκιμασία θα δείξει ότι οι λαϊκιστές μπορούν να ηττηθούν ακόμη και χωρίς συμμαχίες».

Η «Σαξονία» του Βανάτσι

Πρώην στρατηγός, ο Βανάτσι έχει επικεντρώσει την προεκλογική εκστρατεία στα ίδια θέματα που προβάλλει και σε εθνικό επίπεδο, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον συνεπέστερο εκφραστή των θέσεων της δεξιάς για την εγκληματικότητα, την εθνική κυριαρχία και την εθνική ταυτότητα, καθώς και για την αντίθεση στην παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ο ίδιος έχει μάλιστα παραλληλίσει την εκστρατεία του με την άνοδο της AfD στη Γερμανία.

Η Ρέτζιο Καλάμπρια «θα είναι η δική μας Σαξονία», δήλωσε ο Βανάτσι σε προεκλογική συγκέντρωση αυτόν τον μήνα. «Θα τα πάμε καλύτερα από την AfD στη Σαξονία. Θα ξεπεράσουμε το 43%».

Η ρητορική του γύρω από ζητήματα των λεγόμενων «πολιτισμικών πολέμων», η οποία θυμίζει τα μηνύματα που χρησιμοποιούσε η ίδια η Μελόνι όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, έχει αναδείξει το κίνημα του Βανάτσι στη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της ιταλικής δεξιάς.

Δημοσκόπηση σε εθνικό επίπεδο την περασμένη εβδομάδα έφερε το κόμμα του, National Future, περίπου στο 8,1%. Δεν έχουν δημοσιευθεί δημοσκοπήσεις ειδικά για την κοινοβουλευτική έδρα στην Καλαβρία.

Χωρίς συμφωνία με τη Μελόνι

Η Μελόνι έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συμφωνία με τον Βανάτσι ενόψει των εκλογών της επόμενης χρονιάς. Από την πλευρά του, εκείνος έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμμαχία θα πρέπει να σέβεται τις δικές του «κόκκινες γραμμές» στα ζητήματα της ασφάλειας και της μετανάστευσης.

Η θητεία της Μελόνι ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027, ωστόσο οι εκλογές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμη και τον Απρίλιο, καθώς η Πρωθυπουργός εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αναμέτρηση στη Ρέτζιο Καλάμπρια αποκτά ευρύτερη πολιτική σημασία. Το αποτέλεσμα θα αποτελέσει την πρώτη πραγματική εκλογική δοκιμασία για τη δυναμική του Βανάτσι, αλλά και ένδειξη για το κατά πόσο η εμφάνιση μιας νέας δύναμης στα δεξιά μπορεί να διαβρώσει την εκλογική βάση του συνασπισμού της Μελόνι.

Σημειωτέον πως η αναπληρωματική εκλογή προκλήθηκε μετά την εκλογή του Φραντσέσκο Κανιτσάρο, της Forza Italia, στη θέση του δημάρχου της Ρέτζιο Καλάμπρια μέσα στη φετινή χρονιά.

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