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Το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία της Ιταλίας παρέτεινε την αναστολή των πτήσεων έως το μεσημέρι της Κυριακής, εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας που εκπέμπει το κοντινό ηφαίστειο της Αίτνας.

Σε επικαιροποιημένη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, ο διαχειριστής του αεροδρομίου Società Aeroporto Catania ανέφερε ότι «λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας και των καιρικών συνθηκών», οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις στο Αεροδρόμιο Φονταναρόσα έχουν ανασταλεί έως τις 12:00 το μεσημέρι της 27ης Σεπτεμβρίου.

Η προηγούμενη αναστολή των αφίξεων επρόκειτο να λήξει στις 16:00 το Σάββατο. Οι επιβάτες έχουν κληθεί να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία πριν κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή άλλαξαν δρομολόγιο τον περασμένο μήνα, κατά την περίοδο αιχμής της ταξιδιωτικής σεζόν στην Ιταλία, καθώς το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης ξεκίνησε νέο κύκλο έντονης δραστηριότητας.

Η Κατάνια διαθέτει το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Σικελίας σε αριθμό επιβατών και είναι το πέμπτο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

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