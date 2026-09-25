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Η ιταλική κυβέρνηση θα συναντηθεί τον επόμενο μήνα με τη βιομηχανία διύλισης πετρελαίου της χώρας για να συζητήσει την αύξηση της παραγωγής, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η εκτίναξη των τιμών του ντίζελ και άλλων καυσίμων θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό.

Η συνάντηση, που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Οκτωβρίου, αποτελεί την τελευταία ένδειξη ότι το ζήτημα της επάρκειας πετρελαϊκών προϊόντων φτάνει στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος, μεταδίδει το Bloomberg.

Η Ευρώπη έχει πληγεί φέτος από μια αιφνίδια απώλεια εισαγωγών καυσίμων, έχοντας μειώσει τη δική της παραγωγική δυναμικότητα τα τελευταία χρόνια. Η αγορά του ντίζελ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση έντονης νευρικότητας, εν μέσω συζητήσεων για μείωση της προσφοράς από τις ΗΠΑ σε μια αγορά που έχει ήδη χάσει ποσότητες από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία. Στην Ιταλία εφαρμόζονται φορολογικές μειώσεις στο ντίζελ έως τις αρχές Οκτωβρίου, με στόχο τον περιορισμό του κόστους για τους καταναλωτές.

Η συνάντηση «θα επικεντρωθεί στην ανάλυση βασικών ζητημάτων σχετικά με το πώς τα εγχώρια διυλιστήρια μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή των κυριότερων προϊόντων, ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος της τρέχουσας διεθνούς κατάστασης στον εφοδιασμό της χώρας», ανέφερε το υπουργείο Βιομηχανίας.

Η ιταλική Eni SpA, μία από τις εταιρείες που έχουν προσκληθεί στη συνάντηση, συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών διύλισης που έχουν κλείσει διυλιστήρια τα τελευταία χρόνια. Εργάζεται για τη μετατροπή της μονάδας της στο Λιβόρνο σε μονάδα βιοκαυσίμων, έχοντας ήδη προσαρμόσει προς αυτή την κατεύθυνση τις εγκαταστάσεις της στην Τζέλα και τη Βενετία. Τον Ιούλιο ανέφερε ότι τα αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων βρίσκονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς ανέβαλε εργασίες σε διυλιστήριο προκειμένου να διατηρήσει τη μονάδα σε λειτουργία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε αυτή την εβδομάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τη χαλάρωση των κανόνων που διέπουν την ποιότητα των καυσίμων, ώστε τα διυλιστήρια πετρελαίου της Ένωσης να μπορούν να παράγουν έως και 20% περισσότερα προϊόντα. Η Ομάδα των Επτά (G7) ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαϊκών προϊόντων τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Μακρόν την περασμένη εβδομάδα.

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